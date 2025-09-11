Egészen a közelmúltig még valószínűnek tűnt, hogy André Onana pályára lép a hétvégi manchesteri derbin, ahol a Manchester United az örök nemezisével, a Manchester Cityvel csap majd össze a Premier League negyedik fordulójában. Altay Bayindir előléptetése Ruben Amorim első számú kapusává nem tűnt kőbe vésett döntésnek a török játékos kevésbé meggyőző teljesítményei után. Bár Onana két hibát is elkövetett a Grimsby Town elleni megalázó vereség során, még mindig több elit tapasztalattal rendelkezett, mint Bayindir, de az elmúlt idények lejtemenetei után mégis mennie kellett Manchesterből. Pedig két év sem telt el azóta, hogy Pep Guardiola „kivételes kapusnak” nevezte Onanát az Inter hálóőreként bemutatott játékáért, amellyel a 2022/2023-as Bajnokok Ligája-döntőben semlegesíteni tudta a Manchester City letámadását, s az olaszok éppen csak egy hajszállal maradtak le a kontinens legbecsesebb klubtrófeájáról.

André Onana nagy reményekkel érkezett a Manchester Unitedhez, de csalódnia kellett. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Onana a Fekete-tengeri Viharnál

André Onana egy idényre kölcsönben csatlakozik a Trabzonsporhoz, a török klub teljes egészében állja a kameruni kapus Manchester Unitednél kapott fizetését, ráadásul a bónuszok miatt tényleges keresete várhatóan jelentősen megemelkedik. A halóőrhöz közeli források szerint gyakorlatilag majdnem a dupláját fogja keresni Trabzonban, mint amit a Vörös Ördögöknél kapott. A Trabzonspor egyébként nem tartozik a török futball hagyományos három topcsapata közé (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas), de jelenleg, négy forduló után a tabella második helyén áll. A Fekete-tengeri Vihar (törökül: Karadeniz Firtinasi) becenéven ismert együttesnek három győzelem és egy döntetlen a mérlege.

A kameruni kapus távozását egyébként már az előző idény végén meg lehetett jósolni. Altay Bayindir kezdett az utolsó bajnokin az Aston Villa ellen, s amíg Tom Heaton a cserék között ült, Onanát kihagyták a keretből a vesztes Európa-liga-döntőben mutatott teljesítménye után.

A kapus ezt követően szerződést hosszabbított volna, ami nem nyerte el a vezetőedző, Rúben Amorim tetszését.

A United ennek ellenére nem tett erőfeszítést az eladására. Valódi érdeklődést csupán a Monaco mutatott, de a Vörös Ördögök által megszabott minimum 30 millió fontos ár elriasztotta a franciákat.