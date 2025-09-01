Victor Lindelöf 2017 nyarán a portugál Benficától igazolt a Manchester Unitedhez, az angol csapat nyolc évvel ezelőtt 35 millió eurót fizetett érte. A svéd válogatott védő 284 mérkőzésen lépett pályára a Vörös Ördögök színeiben, 2023-ban Ligakupát, egy évvel később pedig FA-kupát nyert a csapattal.

Victor Lindelöf (balra) nyolc évet futballozott a Manchester Unitedben

Fotó: Justin Tallis/AFP

Lindelöf szerződése azonban nyáron lejárt, a Manchester United pedig nem hosszabbított bele, így szabadon válogathatott az ajánlatok közül.

​Birminghambe igazol a Manchester United korábbi sztárja

A The Athletic azt írja, hogy Lindelöf már egy ideje előrehaladott tárgyalásokat folytat az Aston Villával, míg az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano a közösségi oldalon tudatta, hogy a svéd játékos mindenben megegyezett a birminghami alakulattal.

Romano kiemeli, hogy a sikeres orvosi vizsgálat után Lindelöf kétéves szerződést köt majd az Aston Villával, ami opcionálisan további egy évvel meghosszabbítható.