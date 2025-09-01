Live
A svéd válogatott Victor Lindelöf mindenben megegyezett az Aston Villa csapatával. A Manchester Unitedtól nyáron távozó 31 éves védő két évre ír alá a birminghami csapathoz.

Victor Lindelöf 2017 nyarán a portugál Benficától igazolt a Manchester Unitedhez, az angol csapat nyolc évvel ezelőtt 35 millió eurót fizetett érte. A svéd válogatott védő 284 mérkőzésen lépett pályára a Vörös Ördögök színeiben, 2023-ban Ligakupát, egy évvel később pedig FA-kupát nyert a csapattal. 

Manchester United, (From L) Manchester United's Swedish defender #02 Victor Lindelof, Manchester United's Danish midfielder #14 Christian Eriksen and Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund celebrate with the trophy after winning at the end of the English FA Cup final football match between Manchester City and Manchester United at Wembley stadium, in London, on May 25, 2024. Manchester United wins 2 - 1 against Manchester City. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Victor Lindelöf (balra) nyolc évet futballozott a Manchester Unitedben
Fotó: Justin Tallis/AFP

Lindelöf szerződése azonban nyáron lejárt, a Manchester United pedig nem hosszabbított bele, így szabadon válogathatott az ajánlatok közül. 

​Birminghambe igazol a Manchester United korábbi sztárja

A The Athletic azt írja, hogy Lindelöf már egy ideje előrehaladott tárgyalásokat folytat az Aston Villával, míg az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano a közösségi oldalon tudatta, hogy a svéd játékos mindenben megegyezett a birminghami alakulattal. 

Romano kiemeli, hogy a sikeres orvosi vizsgálat után Lindelöf kétéves szerződést köt majd az Aston Villával, ami opcionálisan további egy évvel meghosszabbítható. 

