A Manchester United az előző fordulóban megnyerte a Chelsea elleni rangadóját, azonban Rúben Amorim együttese azon a meccsen sem parádézott, a győzelemben komoly szerepe volt a londoni csapat kapusának, aki már a negyedik percben kiállíttatta magát.

A Rúben Amorim által vezetett Manchester United borzalmasan kezdte a Brentford elleni meccset

A United most ahhoz a Brentfordhoz látogatott, amely az idei szezonban még nem veszített hazai pályán.

A Manchester United gyorsan bajba került

Rúben Amorim együttese borzalmasan kezdte a mérkőzést. A Brentford már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést, miután Jordan Henderson hosszú indítása után a brazil Igor Thiago a jobb felső sarokba bombázta a ziccerét. A hazai csapat ezt követően lendületben maradt, több nagy helyzetet is kialakított, a huszadik percben pedig növelni tudta az előnyét. Egy gyors kontratámadás végén Kevin Schade lőtte középre a labdát, amit Altay Bayindir csak középre tudott ütni, az érkező Igor Thiago pedig közelről a kapuba lőtte a labdát.

A brazil támadó ezzel történelmet írt a Premier League-ben. Legutóbb (2015 októberében) az Arsenal játékosa, a chilei Alexis Sánchez tudott egy mérkőzés első húsz percében duplázni a Manchester United ellen.

A brazil Igor Thiago hat meccsen már négy gólnál jár a Premier League-ben

A kétgólos hátrányban a Manchester United sebességet váltott és a 26. percben szépíteni tudott. Patrick Dorgu balról belőtt labdáját Caoimhin Kelleher rossz helyre öklözte, a kipattanóra érkező Benjamin Sesko első két kísérletét az ír kapus még védeni tudta, de a szlovén támadó harmadszorra már a kapuba tudta kotorni a labdát.

A 76 millió euróért igazolt Benjamin Sesko az első gólját lőtte a Manchester Unitedben

A fordulás után a Manchester United próbálkozott, de igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani, ellenben a Brentford a 63. percben majdnem eldöntötte a meccset. Kevin Schade verte meg a bal oldalon Luke Shaw-t, majd visszakészített a labdát Dango Ouattarának, aki 11 méterről megcélozta a bal alsót, de Bayindir leért a lapos lövésre, ezzel a bravúrral pedig meccsben tartotta a Manchester Unitedet.

A kihagyott ziccer aztán a 71. percben majdnem megbosszulta magát, ugyanis büntetőt kapott a United. Egy szép támadás végén a portugál Diogo Dalot lőtte középre a labdát, ahol pont a Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumo érkezett, azonban a kameruni támadó nem tudott lőni, mert Nathan Collins hátulról lerántotta. A tizenegyeshez Bruno Fernandes állt, de bal alsó sarokba tartó lövését a Liverpooltól érkező Caoimhin Kelleher óriási bravúrral védeni tudta.