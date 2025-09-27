Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának nyitómérkőzésén a Manchester United 3-1-re kikapott a Brentford otthonában. Rúben Amorim együttese már húsz perc után kétgólos hátrányban volt, azonban a Manchester United szépíteni tudott Benjamin Sesko révén, a második félidőben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna, de Bruno Fernandes döntő pillanatban 11-est hibázott, a Brentford pedig a hosszabbításban egy bombagóllal eldöntötte a meccset.

A Manchester United az előző fordulóban megnyerte a Chelsea elleni rangadóját, azonban Rúben Amorim együttese azon a meccsen sem parádézott, a győzelemben komoly szerepe volt a londoni csapat kapusának, aki már a negyedik percben kiállíttatta magát. 

A Rúben Amorim által vezetett Manchester United borzalmasan kezdte a Brentford elleni meccset
A Rúben Amorim által vezetett Manchester United borzalmasan kezdte a Brentford elleni meccset
Fotó: Justin Tallis/AFP

A United most ahhoz a Brentfordhoz látogatott, amely az idei szezonban még nem veszített hazai pályán.

A Manchester United gyorsan bajba került

Rúben Amorim együttese borzalmasan kezdte a mérkőzést. A Brentford már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést, miután Jordan Henderson hosszú indítása után a brazil Igor Thiago a jobb felső sarokba bombázta a ziccerét. A hazai csapat ezt követően lendületben maradt, több nagy helyzetet is kialakított, a huszadik percben pedig növelni tudta az előnyét. Egy gyors kontratámadás végén Kevin Schade lőtte középre a labdát, amit Altay Bayindir csak középre tudott ütni, az érkező Igor Thiago pedig közelről a kapuba lőtte a labdát.

  • A brazil támadó ezzel történelmet írt a Premier League-ben. Legutóbb (2015 októberében) az Arsenal játékosa, a chilei Alexis Sánchez tudott egy mérkőzés első húsz percében duplázni a Manchester United ellen. 
A brazil Igor Thiago hat meccsen már négy gólnál jár a Premier League-ben
A brazil Igor Thiago hat meccsen már négy gólnál jár a Premier League-ben
Fotó: Justin Tallis/AFP

A kétgólos hátrányban a Manchester United sebességet váltott és a 26. percben szépíteni tudott. Patrick Dorgu balról belőtt labdáját Caoimhin Kelleher rossz helyre öklözte, a kipattanóra érkező Benjamin Sesko első két kísérletét az ír kapus még védeni tudta, de a szlovén támadó harmadszorra már a kapuba tudta kotorni a labdát. 

A 76 millió euróért igazolt Benjamin Sesko az első gólját lőtte a Manchester Unitedben
Fotó: Justin Tallis/AFP

A fordulás után a Manchester United próbálkozott, de igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani, ellenben a Brentford a 63. percben majdnem eldöntötte a meccset. Kevin Schade verte meg a bal oldalon Luke Shaw-t, majd visszakészített a labdát Dango Ouattarának, aki 11 méterről megcélozta a bal alsót, de Bayindir leért a lapos lövésre, ezzel a bravúrral pedig meccsben tartotta a Manchester Unitedet. 

A kihagyott ziccer aztán a 71. percben majdnem megbosszulta magát, ugyanis büntetőt kapott a United. Egy szép támadás végén a portugál Diogo Dalot lőtte középre a labdát, ahol pont a Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumo érkezett, azonban a kameruni támadó nem tudott lőni, mert Nathan Collins hátulról lerántotta. A tizenegyeshez Bruno Fernandes állt, de bal alsó sarokba tartó lövését a Liverpooltól érkező Caoimhin Kelleher óriási bravúrral védeni tudta. 

  • Szoboszlai Dominik korábbi liverpooli csapattársának pályafutása során hét tizenegyessel kellett szembenéznie, ebből négyet kivédett, ami 57%-os hatékonyságot jelent.
Bruno Fernandes a legutóbbi három büntetőjéből kettőt kihagyott
Bruno Fernandes a legutóbbi három büntetőjéből kettőt kihagyott 
Fotó: Justin Tallis/AFP

Az utolsó bő húsz percben a Manchester United hajtott az egyenlítésért, görcsösen próbálkozott, de Rúben Amorim együttese ziccert már nem tudott kialakítani a Brentford kapuja előtt. Ráadásul a 95. percben a Brentford egy jól megkomponált kontratámadás végén Mathias Jensen bombagóljával eldöntötte a három pont sorsát. 

A londoni csapat ezzel hazai pályán továbbra is veretlen a Premier League-ben, míg a Manchester United a harmadik vereségét szenvedte el a bajnokságban és csak a 12. helyen szerénykedik a tabellán. 

  • A Brentford elleni volt Rúben Amorim edzői pályafutásának 200. tétmérkőzése. A portugál szakember a Manchester Uniteddel a 33 eddigi Premier League-meccséből hárommal többet veszített (17), mint amennyit a portugál bajnokságban lemeccselt 167 mérkőzéséből (14).

A Manchester United sorozatban nyolcadik idegenbeli bajnokiján maradt nyeretlen, legutóbb 2019-ben volt hasonlóan rossz szériája.

Premier League, 6. forduló:
Brentford-Manchester United 3-1 (2-1)

