Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 5. fordulójának rangadóján a Manchester United az Old Traffordon fogadta a Chelsea csapatát. A piros lapokkal tarkított, feszült hangulatú találkozón végül a Vörös Ördögök 2-1-re nyertek és ezzel elvették a londoniak veretlenségét a bajnokságban. A mérkőzésen több olyan megmozdulás is volt, ami miatt érdemes emlékezni a meccsre, de most egy olyan jelenetet elevenítünk fel, amely a manchesteriektől a londoniakhoz igazolt focistához kapcsolódik.

A korábbi Manchester United labdarúgó, Alejandro Garnacho

Fotó: TOM WELLER / DPA

A Manchester United szurkolói nem bocsátottak meg

A történet lényege annyi, hogy a Vörös Ördögöktől ment át a Chelsea csapatához Alejandro Garnacho augusztus legvégén. A United szurkolói nem felejtették el ezt a cselekedetet, és egy külön dalt írtak a 21 éves focistának, amit el is énekeltek neki, magyarra fordítva így hangzott a stadionban:

„Ki ez az argentin seggfej, ki ez a pénzhajhász ribanc? Alejandro a neve, és nincs esze, és többé nem fog trófeákat nyerni.”