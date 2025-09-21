Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League szombati rangadója igazi parázs csatát hozott piros lapokkal és három góllal. A Manchester United végül otthon tartotta a három pontot a Chelsea ellen, akinek az egyik focistája nem tette zsebre, amit a hazai szurkolóktól kapott.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 5. fordulójának rangadóján a Manchester United az Old Traffordon fogadta a Chelsea csapatát. A piros lapokkal tarkított, feszült hangulatú találkozón végül a Vörös Ördögök 2-1-re nyertek és ezzel elvették a londoniak veretlenségét a bajnokságban. A mérkőzésen több olyan megmozdulás is volt, ami miatt érdemes emlékezni a meccsre, de most egy olyan jelenetet elevenítünk fel, amely a manchesteriektől a londoniakhoz igazolt focistához kapcsolódik.

A korábbi Manchester United labdarúgó, Alejandro Garnacho
A korábbi Manchester United labdarúgó, Alejandro Garnacho
Fotó: TOM WELLER / DPA

A Manchester United szurkolói nem bocsátottak meg

A történet lényege annyi, hogy a Vörös Ördögöktől ment át a Chelsea csapatához Alejandro Garnacho augusztus legvégén. A United szurkolói nem felejtették el ezt a cselekedetet, és egy külön dalt írtak a 21 éves focistának, amit el is énekeltek neki, magyarra fordítva így hangzott a stadionban:

„Ki ez az argentin seggfej, ki ez a pénzhajhász ribanc? Alejandro a neve, és nincs esze, és többé nem fog trófeákat nyerni.”

United fans to Garnacho as he walks off: “Who's that prat from Argentina, who's that money grabbing whore, Alejandro is his name, and he hasn't got a brain, and he won't be winning trophies anymore"
byu/Wakanda-shit-is-that insoccer

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!