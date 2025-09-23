Mit lehet önről tudni? Mióta szurkol a Manchester United csapatának?
29 éves vagyok, a családomban sok a Manchester United-szurkoló, így nem csoda, hogy gyerekkorom óta én is nekik szurkolok. A közösségi oldalaimon a @theunitedstrand név alatt lehet követni, itt kezdtem el a kihívást, hogy addig nem vágatom le a hajam, ameddig a csapat nem nyer zsinórban öt meccset.
Honnan jött az ötlet? Hogy bízhatta a frizuráját egy olyan csapatra, amelyik fennállása egyik legsötétebb időszakát éli?
A kihívást 2024. október 5-én kezdtem, akkor amikor egy elég nehézkes szezonkezdeten volt túl a csapat. Azt gondoltam, hogy ezzel egy kis humort, jókedvet, pozitivitást tudok sugározni a szurkolótársaim felé, miközben közösen átvészeljük ezt a nehezebb időszakot.
Így nézett ki Frank Ilett tavaly októberben:
Mire számított tavaly októberben, mennyi ideig nem mehet majd fodrászhoz? Most már lassan egy éve tart a kihívás.
Arra számítottam, hogy három-négy hónap alatt azért véget ér majd ez az időszak. Gondoltam, hogy jókat nevetünk majd, de ara nem számítottam, hogy ennyi ideig tart majd ez az egész. Öt meccset nyerni zsinórban nem tűnt akkor annyira lehetetlen küldetésnek, mint most.
Számított ekkora robbanásra az esemény kapcsán? Mennyien követik a közösségi oldalakon és hány ember hallott már a kihívásáról?
Erre egyáltalán nem számítottam. Arra gondoltam, hogy eljut majd pár United-szurkolóhoz, de arra nem, hogy világszerte értesülnek majd a kihívásról. Jelenleg 600 ezernél is több követőm van a közösségi platformokon, az Instagram a legnagyobb, ahol 375 ezer követőm van. Több száz millió megtekintésnél járok, világszerte növekszik az elérésem, akárcsak a hajam.
Mi volt a legkülönlegesebb dolog, ami az elmúlt egy évben történt?
Azt hiszem, a legkülönlegesebb dolog az, hogy sikerült egy ekkora, pozitív közösséget létrehozni a labdarúgáson belül, és sikerült a fociszurkolókat klubhovatartozástól függetlenül egy kicsit közelebb hozni. Ez egy olyan dolog, ami remélem, a jövőben is folytatódhat majd, még akkor is, amikor a hajas kihívás már véget ér.
Minden nap megmutatja, éppen hogy néz ki:
A csapat az elmúlt egy évben maximum három győzelemig jutott el zsinórban, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy egyhamar lesz zsinórban öt siker. Meddig tart ki?
Elhivatott vagyok, a végsőkig kitartok, ameddig meg nem történik az, amire várunk. Hiszek benne, hogy a Manchester United hamarosan visszatér a győztes útra.
Van esetleg terve arra, ha ez évekig nem sikerül?
Kitartok, nem számít, mennyi ideig tart. Az viszont nem kizárt, hogy jobban el kell mélyednem a hajápolási praktikákban.
Egyre több ember kezd hasonló kihívásokba, ezek amolyan koppintások?
Szerintem igen. Jó dolog, hogy inspirálni tudok másokat világszerte, remélem, ez több jókedvet visz a világ minden országába.
Beszélt már vetélytársakkal? Mit üzenne nekik?
Így tovább, tartsatok ki és árasszatok pozitív energiát.
Frank legjobb esetben négy meccs múlva hajat vágathat:
Mit vár a kedvenc csapatától ebben a szezonban, meddig tarthat a türelem Rúben Amorim irányába?
A szezon előtt az mondtam, hogy a Manchester United hatodik lesz és megnyeri az FA-kupát. Nem tűnik túl egyszerűnek, de még a szezon elején vagyunk, próbálok optimista maradni, még összejöhet. Még mindig Amorim mellett vagyok, szerintem vannak pozitív jelek, próbálja átalakítani a klub filozófiáját. Érkeztek jó igazolások, sok helyzetünk van a meccseken. A legnagyobb gond, hogy a játékosok nem túl hatékonyak a kapu előtt. A Manchester United lő a legtöbbet kapura, ebben a szezonban, sok a várható gólok száma is. Ha a helyzetek bemennének, akkor egyből megváltozhatna minden. Kellenek a jó eredmények és minél hamarabb, különben Amorim nem kap majd több időt.
Frank Ilett most egyes sorozatnál jár, miután a Manchester United hétvégén 2-1-re nyert a Chelsea ellen.