Mit lehet önről tudni? Mióta szurkol a Manchester United csapatának?

29 éves vagyok, a családomban sok a Manchester United-szurkoló, így nem csoda, hogy gyerekkorom óta én is nekik szurkolok. A közösségi oldalaimon a @theunitedstrand név alatt lehet követni, itt kezdtem el a kihívást, hogy addig nem vágatom le a hajam, ameddig a csapat nem nyer zsinórban öt meccset.

Ma már alig lehet felismerni a Manchester United szurkolóját, Frank Illet egy éve növeszti a haját

Fotó: https://www.instagram.com/theunitedstrand/

Honnan jött az ötlet? Hogy bízhatta a frizuráját egy olyan csapatra, amelyik fennállása egyik legsötétebb időszakát éli?

A kihívást 2024. október 5-én kezdtem, akkor amikor egy elég nehézkes szezonkezdeten volt túl a csapat. Azt gondoltam, hogy ezzel egy kis humort, jókedvet, pozitivitást tudok sugározni a szurkolótársaim felé, miközben közösen átvészeljük ezt a nehezebb időszakot.

Így nézett ki Frank Ilett tavaly októberben:

Mire számított tavaly októberben, mennyi ideig nem mehet majd fodrászhoz? Most már lassan egy éve tart a kihívás.

Arra számítottam, hogy három-négy hónap alatt azért véget ér majd ez az időszak. Gondoltam, hogy jókat nevetünk majd, de ara nem számítottam, hogy ennyi ideig tart majd ez az egész. Öt meccset nyerni zsinórban nem tűnt akkor annyira lehetetlen küldetésnek, mint most.

Számított ekkora robbanásra az esemény kapcsán? Mennyien követik a közösségi oldalakon és hány ember hallott már a kihívásáról?

Erre egyáltalán nem számítottam. Arra gondoltam, hogy eljut majd pár United-szurkolóhoz, de arra nem, hogy világszerte értesülnek majd a kihívásról. Jelenleg 600 ezernél is több követőm van a közösségi platformokon, az Instagram a legnagyobb, ahol 375 ezer követőm van. Több száz millió megtekintésnél járok, világszerte növekszik az elérésem, akárcsak a hajam.

Mi volt a legkülönlegesebb dolog, ami az elmúlt egy évben történt?

Azt hiszem, a legkülönlegesebb dolog az, hogy sikerült egy ekkora, pozitív közösséget létrehozni a labdarúgáson belül, és sikerült a fociszurkolókat klubhovatartozástól függetlenül egy kicsit közelebb hozni. Ez egy olyan dolog, ami remélem, a jövőben is folytatódhat majd, még akkor is, amikor a hajas kihívás már véget ér.