Sokáig nem fogjuk elfelejteni, hogy augusztus végén a negyedosztályú Grimsby Town tizenegyesek után kiejtette a Rúben Amorim vezette Manchester Unitedet az angol Ligakupából. A büntetők során a 23 éves Turi Géza Dávid is eredményes volt, aki a Zalaegerszeg egykori legendás kapusának, Turi Gézának a fia.
Aztán egy héttel a szenzációs győzelem után borzasztó hírt kapott a Grimsby. Az angol labdarúgó-bajnokság másod-, harmad- és negyedosztályát magában foglaló szervezet (EFL) megerősítette, hogy a hazaiak játékosa, Clarke Oduor jogosulatlanul lépett pályára.
A 73. percben becserélt kenyai védőnek ez volt az első mérkőzése új csapatában – a Bradford Citytől érkezett kölcsönbe –, csakhogy a Grimsby két perccel később regisztrálta az előírt időpontnál, így hivatalosan a meccskeretbe sem kerülhetett volna be a középpályás.
Oduor volt egyébként az egyetlen hazai játékos, aki nem lőtt gólt a maratoni, 13 körös büntetőpárbajban. Az EFL 20 ezer fontos büntetést rótt ki a Grimsbyre, és a Manchester United-szurkolók körében felvetődött a kérdés: vajon emiatt újrajátsszák-e a mérkőzést?
A Daily Mail két esetet is felhozott a közelmúltban, amikor hasonló történt.
Az EFL a pénzbüntetés mellett nem írta a közleményében, hogy a mérkőzést újra kéne játszani, de a fentebbi példák mutatják, a Manchester United tudna mire hivatkozni.
A Daily Mail manchesteri forrásra hivatkozva írta meg, hogy az MU vezetősége mérlegelt, de végül úgy döntött, hogy nem eszkalálja tovább az ügyet.
A mérkőzés összefoglalója: