Sokáig nem fogjuk elfelejteni, hogy augusztus végén a negyedosztályú Grimsby Town tizenegyesek után kiejtette a Rúben Amorim vezette Manchester Unitedet az angol Ligakupából. A büntetők során a 23 éves Turi Géza Dávid is eredményes volt, aki a Zalaegerszeg egykori legendás kapusának, Turi Gézának a fia.

A fájó vereség után a Manchester United kapott egy kis reményt, de hiába Fotó: Grimsby Town Football Club/Instagram

Hibázott a Manchester Unitedet kiejtő csapat

Aztán egy héttel a szenzációs győzelem után borzasztó hírt kapott a Grimsby. Az angol labdarúgó-bajnokság másod-, harmad- és negyedosztályát magában foglaló szervezet (EFL) megerősítette, hogy a hazaiak játékosa, Clarke Oduor jogosulatlanul lépett pályára.

A 73. percben becserélt kenyai védőnek ez volt az első mérkőzése új csapatában – a Bradford Citytől érkezett kölcsönbe –, csakhogy a Grimsby két perccel később regisztrálta az előírt időpontnál, így hivatalosan a meccskeretbe sem kerülhetett volna be a középpályás.

Oduor volt egyébként az egyetlen hazai játékos, aki nem lőtt gólt a maratoni, 13 körös büntetőpárbajban. Az EFL 20 ezer fontos büntetést rótt ki a Grimsbyre, és a Manchester United-szurkolók körében felvetődött a kérdés: vajon emiatt újrajátsszák-e a mérkőzést?

Korábban kizárás is volt a következménye hasonló hibának

A Daily Mail két esetet is felhozott a közelmúltban, amikor hasonló történt.

2019-ben a Liverpool 200 ezer fontos büntetést kapott, mert az MK Dons elleni Ligakupa-meccsen Pedro Chirivella középpályás jogosulatlanul lépett pályára.

2023-ban azonban a Barnsley ennyivel nem úszta meg: az FA-kupában kizárták a csapatot, miután nem regisztrált játékos lépett pályára a Horsham Town ellen megnyert párharcon.

Az EFL a pénzbüntetés mellett nem írta a közleményében, hogy a mérkőzést újra kéne játszani, de a fentebbi példák mutatják, a Manchester United tudna mire hivatkozni.