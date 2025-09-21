Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 5. fordulójának rangadóján a Manchester United az Old Traffordon fogadta a Chelsea csapatát. A piros lapokkal tarkított, feszült hangulatú találkozón végül a Vörös Ördögök 2-1-re nyertek, és ezzel elvették a londoniak veretlenségét a bajnokságban. Most nem konkrétan a meccsről írunk bővebben, hanem az azt követő sajtótájékoztatóról, de ne siessünk még ennyire előre, nézzük meg az előzményeket. Történt ugyanis, hogy Ruben Amorim, a hazaiak vezetőedzője azt bírta mondani még a mérkőzés előtt, hogy a sokat kritizált 3-4-3-as felállás megváltoztatására még a pápa sem tudná rávenni őt.

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United edzője nem bírta ki nevetés nélkül

A lefújás utáni sajtótájékoztatón aztán a média egyik képviselője előjött a magas labdával: „A pápa felvette-e vele a kapcsolatot, miután közölte, hogy nem változtatna a felálláson?” Nos, az első reakció a nevetés volt a szakember részéről, aztán azzal folytatta, hogy „Tetszik nektek, srácok, szóval ne panaszkodjatok – ti is csak nevettek rajta. Próbáljuk meg megnyerni a következő meccsünket, akkor adok nektek egy másik idézhető mondatot.”

A teljes videót ITT lehet a kérdésről és a válaszról megnézni.