A Manchester United nagy reményekkel lépett pályára az Etihad Stadionban vasárnap kora este, hiszen legutóbb öt éve fordult elő, hogy a MU egy városi rangadó előtt előrébb állt a tabellán, mint a City, ráadásul rendes játékidőben négy találkozó óta veretlen volt a manchesteri derbiken.

Phil Foden is betalált, a City megverte a Manchester Unitedet

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A mérkőzésen ugyan a vendégek birtokolták többet a labdát, a kapura lövések száma kiegyenlített volt, de a házigazdák pontosabban céloztak. Bár Pep Guardiola csapatának kerete jelentősen átalakult az elmúlt szezonhoz képest, a Manchester United vesztét mégis két régi ismerős okozta: Phil Foden szerzett vezetést a hazaiaknak, a fordulás után pedig Erling Haaland két góllal járult hozzá a magabiztos győzelemhez. Foden és Haaland 2022 októberében is főszerepet vállalt a Manchester City győzelmében, amikor mindketten mesterhármast szereztek a 6-3-as diadal során.

A United 33 éve nem kezdett olyan rosszul a Premier League-ben, mint idén, ugyanis ebben a szezonban eddig négy forduló alatt mindössze négy pontot szerzett,

így csupán a 14. helyen áll a tabellán és kevés jel mutatkozik jelenleg arra, hogy a klub képes lesz előre lépni az előző kiábrándító idény után, amit a 15. helyen zárt.

A Manchester United edzője kiakadt az újabb kudarc után

A Manchester United portugál edzője, Rúben Amorim úgy érzi dühítő gólokat kaptak, és a mérkőzés után azt is elárulta, hogy érezhetően nincs valami rendben a csapaton belül.

„Az ilyen meccseken tökéletesnek kell lenni, de mi nem voltunk azok. Olyan gólokat kaptunk, amik elkerülhetőek lettek volna. Jobban is teljesíthettünk volna, ez egyértelmű – az első gólnál sokkal agresszívabban kellett volna védekezni. A frusztráció érezhető. Ki kell használnunk a lehetőségeinket. Sok mindenen kell még változtatnunk. A legnagyobb különbség az volt, hogy hiába tudtunk helyzeteket kialakítani, nem tudtunk gólt szerezni ezekből” – mondta csalódottan Amorim.

Már a szezon elején mély gödörbe került a Manchester United

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Amikor aztán az újságírók arról kérdezték a portugál edzőt, hogy szerinte a csapatának gyenge eredményei indokolják-e rendszer szintű változást, akkor Amorim hevesen kijelentette, hogy esze ágában sincs változtatni a stratégiáján.