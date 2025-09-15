A Manchester United nagy reményekkel lépett pályára az Etihad Stadionban vasárnap kora este, hiszen legutóbb öt éve fordult elő, hogy a MU egy városi rangadó előtt előrébb állt a tabellán, mint a City, ráadásul rendes játékidőben négy találkozó óta veretlen volt a manchesteri derbiken.
A mérkőzésen ugyan a vendégek birtokolták többet a labdát, a kapura lövések száma kiegyenlített volt, de a házigazdák pontosabban céloztak. Bár Pep Guardiola csapatának kerete jelentősen átalakult az elmúlt szezonhoz képest, a Manchester United vesztét mégis két régi ismerős okozta: Phil Foden szerzett vezetést a hazaiaknak, a fordulás után pedig Erling Haaland két góllal járult hozzá a magabiztos győzelemhez. Foden és Haaland 2022 októberében is főszerepet vállalt a Manchester City győzelmében, amikor mindketten mesterhármast szereztek a 6-3-as diadal során.
A United 33 éve nem kezdett olyan rosszul a Premier League-ben, mint idén, ugyanis ebben a szezonban eddig négy forduló alatt mindössze négy pontot szerzett,
így csupán a 14. helyen áll a tabellán és kevés jel mutatkozik jelenleg arra, hogy a klub képes lesz előre lépni az előző kiábrándító idény után, amit a 15. helyen zárt.
A Manchester United portugál edzője, Rúben Amorim úgy érzi dühítő gólokat kaptak, és a mérkőzés után azt is elárulta, hogy érezhetően nincs valami rendben a csapaton belül.
„Az ilyen meccseken tökéletesnek kell lenni, de mi nem voltunk azok. Olyan gólokat kaptunk, amik elkerülhetőek lettek volna. Jobban is teljesíthettünk volna, ez egyértelmű – az első gólnál sokkal agresszívabban kellett volna védekezni. A frusztráció érezhető. Ki kell használnunk a lehetőségeinket. Sok mindenen kell még változtatnunk. A legnagyobb különbség az volt, hogy hiába tudtunk helyzeteket kialakítani, nem tudtunk gólt szerezni ezekből” – mondta csalódottan Amorim.
Amikor aztán az újságírók arról kérdezték a portugál edzőt, hogy szerinte a csapatának gyenge eredményei indokolják-e rendszer szintű változást, akkor Amorim hevesen kijelentette, hogy esze ágában sincs változtatni a stratégiáján.
„Nem fogom megváltoztatni a filozófiámat. Ha a klub vezetősége változást szeretne, akkor le kell cserélnie a vezetőedzőt. Én nem fogok változtatni. Addig fogunk így játszani, amíg nem döntök úgy, hogy változtatásra van szükség. Srácok, értem a kérdéseket, és elfogadom, hogy ez nem épp olyan eredmény, ami elfogadott a Manchester Unitednél, de fogalmatok sincs arról, ami az elmúlt hónapokban történt.”
„Mindent megértek. Normális az is, ha a szurkolók elveszítik a hitüket, de azt nem fogadom el, hogy nem teljesítünk jobban, mint az előző idényben. Bár az eredmények nem ezt mutatják, igenis jobbak vagyunk. Tudom, a negatív rekordok mindent elárulnak” – folytatta Amorim.
„Azt üzenem mindenkinek, hogy a tőlem telhetőt bele fogom adni és mindent megteszek a csapatért. A döntést nem én fogom meghozni, de azt elmondhatom, hogy jobban szenvedek, mint a szurkolók.”
Rúben Amorim nehéz helyzetbe került a vereséggel, különösen, hogy jövő szombaton az Old Traffordon fogadja a Konferencia-ligában címvédő és klubvilágbajnok Chelsea-t, amely idén még veretlen a PL-ben. A Manchester United egykori védője, Gary Neville úgy véli, hogy a londoni Kékek elleni mérkőzés kulcsfontosságú lesz Amorim jövője szempontjából.
„Úgy hiszem komoly nyomás fog nehezedni Amorimra, amiért továbbra is mereven ragaszkodik a taktikájához” – kezdte Neville a City elleni vereség után.
„A City könnyedén legyőzte a Unitedet, amelynek voltak jó pillanatai a meccsen, de összességében jobbak voltak a fontos pillanatokban. Foden, Doku és Haaland is kiemelkedett.
Sokszor dühös és frusztrált voltam, amikor korában, hasonló mérkőzésen kikapott a United. Most azonban semmit sem érzek, ami sokkal kiábrándítóbb. Gyenge teljesítményt nyújtott a csapat. Nagy kérdések dőlhetnek el, ha jövő héten is vereséget szenvednek a Chelsea ellen
– vélekedett Neville.
A Manchester United másik legendája, a szókimondó stílusáról ismert Roy Keane sem fogta vissza magát. Az egykori középpályás kemény kritikával illette a csapatkapitányt, Bruno Fernandest, aki az első gól előtt lemaradt Fodenről.
„Az emberek évek óta Fernandes háta mögül indulva szereznek gólokat. Itt is ez történt. A Unitednek megvolt a létszámfölénye és gyakorlatilag mégis miatta kaptak gólt” – dühöngött Keane.