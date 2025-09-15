Live
A Manchester United nagyon simán, 3-0-ra kikapott a Manchester City otthonában, ezzel Rúben Amorim együttese a Premier League 4. fordulójában már a második vereségét szenvedte el. A mérkőzés után a Manchester United portugál edzője azt mondta, hogy a futball ezúttal igazságos volt.

A Manchester United nagy reményekkel lépett pályára az Etihad Stadionban vasárnap kora este, hiszen legutóbb öt éve fordult elő, hogy a MU egy városi rangadó előtt előrébb állt a tabellán, mint a City, ráadásul rendes játékidőben négy találkozó óta veretlen volt a manchesteri derbiken. 

Phil Foden is betalált, a City megverte a Manchester Unitedet
Phil Foden is betalált, a City megverte a Manchester Unitedet
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A mérkőzésen ugyan a vendégek birtokolták többet a labdát, a kapura lövések száma kiegyenlített volt, de a házigazdák pontosabban céloztak. Bár Pep Guardiola csapatának kerete jelentősen átalakult az elmúlt szezonhoz képest, a Manchester United vesztét mégis két régi ismerős okozta: Phil Foden szerzett vezetést a hazaiaknak, a fordulás után pedig Erling Haaland két góllal járult hozzá a magabiztos győzelemhez. Foden és Haaland 2022 októberében is főszerepet vállalt a Manchester City győzelmében, amikor mindketten mesterhármast szereztek a 6-3-as diadal során. 

A United 33 éve nem kezdett olyan rosszul a Premier League-ben, mint idén, ugyanis ebben a szezonban eddig négy forduló alatt mindössze négy pontot szerzett,

így csupán a 14. helyen áll a tabellán és kevés jel mutatkozik jelenleg arra, hogy a klub képes lesz előre lépni az előző kiábrándító idény után, amit a 15. helyen zárt.

A Manchester United edzője kiakadt az újabb kudarc után

A Manchester United portugál edzője, Rúben Amorim úgy érzi dühítő gólokat kaptak, és a mérkőzés után azt is elárulta, hogy érezhetően nincs valami rendben a csapaton belül.

„Az ilyen meccseken tökéletesnek kell lenni, de mi nem voltunk azok. Olyan gólokat kaptunk, amik elkerülhetőek lettek volna. Jobban is teljesíthettünk volna, ez egyértelmű – az első gólnál sokkal agresszívabban kellett volna védekezni. A frusztráció érezhető. Ki kell használnunk a lehetőségeinket. Sok mindenen kell még változtatnunk. A legnagyobb különbség az volt, hogy hiába tudtunk helyzeteket kialakítani, nem tudtunk gólt szerezni ezekből” – mondta csalódottan Amorim.

Manchester United players appreciate the fans at the end of the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 14, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Már a szezon elején mély gödörbe került a Manchester United
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Amikor aztán az újságírók arról kérdezték a portugál edzőt, hogy szerinte a csapatának gyenge eredményei indokolják-e rendszer szintű változást, akkor Amorim hevesen kijelentette, hogy esze ágában sincs változtatni a stratégiáján.

„Nem fogom megváltoztatni a filozófiámat. Ha a klub vezetősége változást szeretne, akkor le kell cserélnie a vezetőedzőt. Én nem fogok változtatni. Addig fogunk így játszani, amíg nem döntök úgy, hogy változtatásra van szükség. Srácok, értem a kérdéseket, és elfogadom, hogy ez nem épp olyan eredmény, ami elfogadott a Manchester Unitednél, de fogalmatok sincs arról, ami az elmúlt hónapokban történt.”

„Mindent megértek. Normális az is, ha a szurkolók elveszítik a hitüket, de azt nem fogadom el, hogy nem teljesítünk jobban, mint az előző idényben. Bár az eredmények nem ezt mutatják, igenis jobbak vagyunk. Tudom, a negatív rekordok mindent elárulnak” – folytatta Amorim.

„Azt üzenem mindenkinek, hogy a tőlem telhetőt bele fogom adni és mindent megteszek a csapatért. A döntést nem én fogom meghozni, de azt elmondhatom, hogy jobban szenvedek, mint a szurkolók.”

A City elleni vereség után ismét Rúben Amorim kirúgásától hangos Manchester
A City elleni vereség után ismét Rúben Amorim  kirúgásától hangos Manchester
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kiakadtak a United legendái a manchesteri derbi után

Rúben Amorim nehéz helyzetbe került a vereséggel, különösen, hogy jövő szombaton az Old Traffordon fogadja a Konferencia-ligában címvédő és klubvilágbajnok Chelsea-t, amely idén még veretlen a PL-ben. A Manchester United egykori védője, Gary Neville úgy véli, hogy a londoni Kékek elleni mérkőzés kulcsfontosságú lesz Amorim jövője szempontjából.

„Úgy hiszem komoly nyomás fog nehezedni Amorimra, amiért továbbra is mereven ragaszkodik a taktikájához” – kezdte Neville a City elleni vereség után.

„A City könnyedén legyőzte a Unitedet, amelynek voltak jó pillanatai a meccsen, de összességében jobbak voltak a fontos pillanatokban. Foden, Doku és Haaland is kiemelkedett. 

Sokszor dühös és frusztrált voltam, amikor korában, hasonló mérkőzésen kikapott a United. Most azonban semmit sem érzek, ami sokkal kiábrándítóbb. Gyenge teljesítményt nyújtott a csapat. Nagy kérdések dőlhetnek el, ha jövő héten is vereséget szenvednek a Chelsea ellen

 – vélekedett Neville.

A Manchester United másik legendája, a szókimondó stílusáról ismert Roy Keane sem fogta vissza magát. Az egykori középpályás kemény kritikával illette a csapatkapitányt, Bruno Fernandest, aki az első gól előtt lemaradt Fodenről.

„Az emberek évek óta Fernandes háta mögül indulva szereznek gólokat. Itt is ez történt. A Unitednek megvolt a létszámfölénye és gyakorlatilag mégis miatta kaptak gólt” – dühöngött Keane.

