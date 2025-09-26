Amad Diallo kihagyja a Manchester United szombati, ebédidős Brentford elleni Premier League-mérkőzését, miután családi tragédia miatt szabadságra küldték. Ruben Amorim vezetőedző megerősítette, hogy az elefántcsontparti válogatott játékos nem lesz jelen a Getch Community Stadionban pályára lépő keretben, Casemiroval együtt, aki egymeccses eltiltását tölti, miután két sárga lapot kapott a múlt hétvégi Chelsea elleni győzelem során, valamint a sérült Noussair Mazraoui és Lisandro Martinez duó sem lesz bevethető.

A Manchester United egyik sztárja, Amad Diallo (jobb oldalon)

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United válogatott játékosa nem lép pályára

„Amad azért nincs itt, mert valaki a családjából elhunyt. Minden támogatást megadunk Amadnak, és megértettük, hogy haza kell térnie. Mazraoui csak a válogatott szünetben tér vissza. A többiek egészségesek és készen állnak.” – mondta Amorim.

A 23 éves játékos a Chelsea elleni Old Trafford-győzelmet követően törölte Instagram-bejegyzéseit, miután támadások kereszttüzébe került, mert egy fotót posztolt magáról a korábbi United szélsővel, Alejandro Garnachóval, amikor a két játékos mezt cserélt az öltözőben. Amorim hozzátette: „Mindig ugyanazt mondom a játékosaimnak: zárják be a közösségi médiát. Manapság ez egy olyan ár, amit meg kell fizetni. De a lényeg az, hogy a klub és a barátok, ez Amad igazi élete, itt vagyunk érte... Ez egy nehéz pillanat, és ilyen pillanatokban a következő meccs nem fontos. Amad nélkül is nyerhetünk, és Amadért is nyerni akarunk.”