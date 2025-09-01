Bár hosszú hetek óta sejteni lehetett, hivataloson csak múlt szombaton jelentették be, hogy Alejandro Garnacho a Manchester Unitedtől a Chelsea-hez igazolt. Az argentin játékos, akiért a londoni együttes 40 millió fontot fizetett, már a szerződésének aláírása napján a Stamford Bridge lelátójáról tekintette meg a Konferencia-liga- és klubvilágbajnoki címvédő Fulham elleni bajnokiját.

Alejandro Garnacho az elbukott El-döntőben lépett utoljára pályára a Manchester United színeiben

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A 21 éves szélső öt évet töltött a Unitednél, ahol összesen 144 meccsen lépett pályára, ezen pedig 26 gólt szerzett, azonban az előző idényben összerúgta a port Rúben Amorim vezetőedzővel, aki gyakorlatilag száműzte. Garnacho is azt nehezményezte, hogy a Tottenham ellen elveszített Európa-liga döntőben csak a kispadon kapott helyet, ezt követően pedig már biztos volt, hogy nem marad a klubnál.

Garnacho búcsúüzenete a Manchester United szurkolóinak

Miután Garnacho aláírta 2032-ig szóló szerződését az új csapatánál, nyilvánosan elmondta, hogy régi álma vált valóra azzal, hogy a Chelsea-hez igazolt, ugyanis gyerekkorában többek között a londoni Kékeknek is szurkolt. A Uniteddel FA Kupát és Ligakupát nyert támadó a távozása óta most először üzent volt csapata szurkolóinak, akiknek minden jót kívánt.

„Kedves manchesteriek! Felejthetetlen öt év után most lezárul életemnek egy különleges fejezete. Olyan pillanatokat élhettünk át együtt, amelyek örökre velem maradnak, és nagyon hálás vagyok ezekért. Köszönöm az edzőknek, a stábnak és a csapattársaimnak, hogy hittek bennem. A klub címerét viselve mindig a maximumot nyújtottam. Büszkén távozom azért, amit együtt elértünk, és izgatottan várom, mit hoz számomra a jövő. A Unitednek csak is sikereket kívánok a jövőre nézve” – írta búcsúzóul Garnacho az Instagramon.

A nyolcszoros argentin válogatott focista leghamarabb a válogatott szünet után, szeptember 13-án mutatkozhat be új csapatában, amikor is az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) negyedik fordulójában a Chelsea a Brentford otthonába látogat.

Kapcsolódó cikkek: