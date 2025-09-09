Louis van Gaal 2014 és 2016 között irányította a Manchester Unitedet, ám hiába nyert FA-kupát a csapattal, nem folytathatta a munkát, és helyére José Mourinhót nevezték ki vezetőedzőnek. A holland edzőlegenda kezei alatt Wayne Rooney kulcsjátékos volt, így nem meglepő, hogy a United történetének legeredményesebb futballistája szeretettel gondol vissza erre az időszakra.

A Manchester United legendája, Wayne Rooney olyan bókot kapott, hogy még a felesége sem tudott megszólalni

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU AGENCY

Kínos bókot kapott a Manchester United korábbi sztárja

A legutóbb a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth csapatánál edzősködő angol futballikon nem rég a BBC-n futó saját podcastműsorában beszélgetett az egykori liverpooli aranylabdással, Michael Owennel, ahol többek között szó esett Louis van Gaallal való közös munkájáról is.

Rooney meglepő őszinteséggel beszélt egy kissé kínos esetről is, amikor a rákbetegségéből idén kigyógyult Louis van Gaal először találkozott a feleségével, Coleennal. Az eset akkor történt, amikor a holland szakember éppen vacsorázni volt a manchesteri játékosokkal, és azok feleségeivel, partnereivel.

„Imádtam, annyira vicces volt. Amikor először találkozott Coleennel, éppen vacsoráztunk, és ott volt az összes játékos, sőt azok feleségei, barátnői meg az egész edzői stáb. Aztán odament Coleenhez – ez volt az első alkalom, hogy találkozott vele –, és azt mondta neki: »A gyerekeid nagyon hasonlítanak az apjukra.« Miután Rooney felesége egyetértett, a holland edző egy kínos megjegyzéssel zárta le a beszélgetést. »Nagyon erős spermái vannak!« – mesélte 120-szoros angol válogatott támadó.

Louis van Gaal és Wayne Rooney két évig dolgoztak együtt a Manchester Unitednél

Fotó: IAN KINGTON / AFP

Rooney elismerte, hogy kissé furcsa volt korábbi edzőjének a bókja, ami után a felesége meg sem tudott szólalni, de ő maga jót nevetett rajta.

„Mondtam neki, hogy csak lépjünk tovább a beszélgetésben! Nagyon kedveltem őt emberileg, más volt, mint a többi edzőm, különleges és vicces, de edzőként valószínűleg még többet tanultam tőle, mint bárki mástól” – fogalmazott az októberbe már 40. születésnapját ünneplő egykori klasszis.

