A brit tudósok valószínűleg folyamatosan azt kutatják, mi lehet a manchesteri levegőben, mert az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy ha a Manchester Unitedból kirúgnak egy formán kívüli játékost, arról lekerül a manchesteri átok és azonnal csúcsformába kerül.

A duplázó Marcus Rashfordról lekerült a manchesteri átok?

Fotó: José Hernández/Anadolu via AFP

Hacsak az előző szezonig tekintünk vissza, akkor elég a skót Scott McTominay-t említeni, aki tavaly nyáron az olasz Napoli csapatához igazolt, és azonnal bajnok lett, nem mellesleg megválasztották a Serie A legjobb játékosának is. De persze nem lehet elmenni szó nélkül a brazil Antony mellett sem, aki az előző tavaszt a Betis csapatánál töltötte, 26 meccsen 9 gólt lőtt és négy gólpassz adott, ráadásul oroszlánrészt vállalt abban, hogy a sevillai csapat bejutott a Konferencia-liga döntőjébe.

A példák sorát hosszasan lehetne folytatni, és már az idei szezonban is történtek ilyen furcsaságok. A Manchester Unitedtól nyáron kirúgott Rasmus Højlund az első meccsén góllal mutatkozott be a Napoli csapatában, míg André Onana, a török Trabzonsporhoz száműzött kameruni potyakapus egész Törökországot elkápráztatta a Fenerbahce elleni rangadón nyújtott teljesítményével.

Marcus Rashford 2016-ban debütált a Manchester Unitedban, Louis Van Gaal dobta be először a mély vízbe. Az első meccsén két gólt szerzett az Európa-ligában, majd az akkor még csak 18 éves támadó 2016. február 28-án, az Arsenal elleni rangadón duplával letette a névjegyét a Premier League-ben is. Rashford ezt követően alapember lett Manchester Unitedban és az angol válogatottban is.

Louis van Gaal szavazott először bizalmat Marcus Rashfordnak

Fotó: Matt West/ Backpage Images Ltd/DPPI via AFP

A szélvészgyors támadónak voltak remek szezonjai a Manchester Unitedban, és voltak felejthetőbbek is, azonban a képességei alapján világklasszis játékos, akinek most is helye lenne a csapatban. Csakhogy a tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim összerúgta vele a port, elégedetlen volt a játékos hozzáállásával, ezért mindössze csak hat meccsen adott neki lehetőséget.

Még mindig ugyanaz az ok, vagyis az edzés. Ha nem változik a helyzet, akkor én sem fogok változtatni. Minden játékosra ugyanaz vonatkozik, aki a maximumát nyújtja, és jól dolgozik, arra számítunk. Előbb ültetném Vitalt a padra, mint egy olyan játékost, aki nem ad bele mindent minden nap”

– mondta januárban a portugál szakember arra célozva, hogy a Manchester United 63 éves kapusedzőjének is előbb adna lehetőséget, mint egy olyan futballistának, aki nem dolgozik keményen.