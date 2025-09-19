Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mesés ókori kincseket találtak a Földközi-tenger mélyén

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában az előző kiírásban elődöntős FC Barcelona 2-1-re legyőzte az angol Newcastle United csapatát a St James’ Parkban. A találkozó hőse a Manchester Unitedtól elzavart Marcus Rashford volt, aki a Newcastle United ellen szerezte meg első találatait a katalán klub színeiben, ezzel lekerült róla a manchesteri átok.

A brit tudósok valószínűleg folyamatosan azt kutatják, mi lehet a manchesteri levegőben, mert az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy ha a Manchester Unitedból kirúgnak egy formán kívüli játékost, arról lekerül a manchesteri átok és azonnal csúcsformába kerül. 

A duplázó Marcus Rashfordról lekerült a manchesteri átok?
A duplázó Marcus Rashfordról lekerült a manchesteri átok?
Fotó: José Hernández/Anadolu via AFP

Hacsak az előző szezonig tekintünk vissza, akkor elég a skót Scott McTominay-t említeni, aki tavaly nyáron az olasz Napoli csapatához igazolt, és azonnal bajnok lett, nem mellesleg megválasztották a Serie A legjobb játékosának is. De persze nem lehet elmenni szó nélkül a brazil Antony mellett sem, aki az előző tavaszt a Betis csapatánál töltötte, 26 meccsen 9 gólt lőtt és négy gólpassz adott, ráadásul oroszlánrészt vállalt abban, hogy a sevillai csapat bejutott a Konferencia-liga döntőjébe. 

​A manchesteri átok lekerült Rashfordról?

A példák sorát hosszasan lehetne folytatni, és már az idei szezonban is történtek ilyen furcsaságok. A Manchester Unitedtól nyáron kirúgott Rasmus Højlund az első meccsén góllal mutatkozott be a Napoli csapatában, míg André Onana, a török Trabzonsporhoz száműzött kameruni potyakapus egész Törökországot elkápráztatta a Fenerbahce elleni rangadón nyújtott teljesítményével. 

Marcus Rashford 2016-ban debütált a Manchester Unitedban, Louis Van Gaal dobta be először a mély vízbe. Az első meccsén két gólt szerzett az Európa-ligában, majd az akkor még csak 18 éves támadó 2016. február 28-án, az Arsenal elleni rangadón duplával letette a névjegyét a Premier League-ben is. Rashford ezt követően alapember lett Manchester Unitedban és az angol válogatottban is.

Manchester United manager Louis van Gaal, Wayne Rooney and Marcus Rashford thank the fans at the end of the game after the English championship Premier League football match between Manchester United and Bournemouth on May 17, 2016 played at Old Trafford in Manchester, England - Photo Matt West / Backpage Images / DPPI (Photo by MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP)
Louis van Gaal szavazott először bizalmat Marcus Rashfordnak
Fotó: Matt West/ Backpage Images Ltd/DPPI via AFP

A szélvészgyors támadónak voltak remek szezonjai a Manchester Unitedban, és voltak felejthetőbbek is, azonban a képességei alapján világklasszis játékos, akinek most is helye lenne a csapatban. Csakhogy a tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim összerúgta vele a port, elégedetlen volt a játékos hozzáállásával, ezért mindössze csak hat meccsen adott neki lehetőséget. 

Még mindig ugyanaz az ok, vagyis az edzés. Ha nem változik a helyzet, akkor én sem fogok változtatni. Minden játékosra ugyanaz vonatkozik, aki a maximumát nyújtja, és jól dolgozik, arra számítunk. Előbb ültetném Vitalt a padra, mint egy olyan játékost, aki nem ad bele mindent minden nap” 

mondta januárban a portugál szakember arra célozva, hogy a Manchester United 63 éves kapusedzőjének is előbb adna lehetőséget, mint egy olyan futballistának, aki nem dolgozik keményen. 

Manchester United, Rúben Amorim, 's Portuguese head coach Ruben Amorim leaves the pitch at half-time during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim lemondott Marcus Rashfordról
Fotó: Oli Scarf/AFP

A felek között annyira megromlott a viszony, hogy Rashford tavasszal az Aston Villa csapatához került kölcsönbe, melynek színeiben 17 meccsen négy gólt lőtt és hat gólpasszt adott. A birminghami csapat azonban nem élt a Manchester United által kínált 40 millió fontos vásárlási opcióval, így Rashfordnak papíron vissza kellett térnie Manchesterbe. Persze, csak azért papíron, mert az tudható volt, hogy Rúben Amorimtól sosem fog már lehetőséget kapni. 

A 27 éves támadónak végül teljesült a vágya, ugyanis július végén egy évre kölcsönvette az FC Barcelona, a katalán klubnak pedig jövő nyáron vételi opciója lesz Rashfordra.

Az angol válogatott támadót kiegészítőembernek hozták, hogy tehermentesíteni tudja a 37 éves Robert Lewandowskit, valamint a széleken Lamine Yamalt és a brazil Raphinhát. A La Ligában eddig mindössze 162 percnyi játéklehetőséget kapott, de most az Európa-bajnok Lamine Yamal sérülése miatt kezdőként léphetett pályára a Newcastle elleni BL-meccsen, és két gyönyörű góllal jelezte, hogy még mindig klasszisjátékos.

Most jól alakul minden, egy újfajta futballt tanulok, ami jobb játékossá tesz. Csodálatos élmény a Barcelonában játszani, üdítő élmény ezekkel a srácokkal futballozni” 

mondta a TNT Sportsnak a mérkőzés legjobbjának megválasztott Marcus Rashford, aki hangsúlyozta, hogy a csapat célja a Bajnokok Ligája megnyerése. 

Marcus Rashford left winger of Barcelona and England is replaced and greets Hansi Flick head coach of Barcelona during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park on September 18, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Hansi Flick szerint Rashfordnak önbizalomra van szüksége
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

„Tisztában vagyunk a képességeivel, látjuk az edzéseken, és ma is láthattuk. 

Örülök, hogy itt van, mert több lehetőséget ad nekünk. Ez a két gól segíteni fog Marcusnak a következő lépésben. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalma” 

– mondta az angol támadóról Hansi Flick, a Barcelona német edzője. 

A találkozó után a 64-szeres angol válogatott Marcus Rashford olyan mosollyal nyilatkozott, amelyet már rég láthattunk az arcán. A Barcelona támadója elmondta, hogy a Newcastle ellen lőtt bombagólja ott van a legszebb találatai között. 

A Barcelona és a Newcastle egykori edzőjének, a legendás Sir Bobby Robson szobrára is rátettek egy meccshez kapcsolódó sálat
A Barcelona és a Newcastle egykori edzőjének, a legendás Sir Bobby Robson szobrára is rátettek egy meccshez kapcsolódó sálat
A Galatasaray szurkolói éljeneznek egy ifjú párt, a menyasszony és a vőlegény pedig csatlakoztak a török fanatikusokhoz a frankfurti Romerberg téren
A Galatasaray szurkolói éljeneznek egy ifjú párt, a menyasszony és a vőlegény pedig csatlakoztak a török fanatikusokhoz a frankfurti Romerberg téren
Erling Haaland a 49. mérkőzésén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában
MANCHESTER, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 18: Erling Haaland (9) of Manchester City is fouled by Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli who subsequently receives a red card during the UEFA Champions League match between Manchester City and SSC Napoli at Etihad St
Galéria: A Bajnokok Ligája csütörtöki játéknapjának legjobb képei
1/29
A Leverkusen-szurkolók szép számmal elkísérték csapatukat Koppenhágába

Ezt a gólt egyébként Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is láthatta, aki élőben tekintette meg a meccset a St James’ Parkban. Nyilván egy mérkőzésből még korai messzemenő következtetéseket levonni, de ha Rashford így folytatja, akkor kulcsszerepe lehet Barcelonában és visszakerülhet az angol válogatottba is. 

És akkor Rashford újabb példát szolgáltathat arra, hogy akiről lekerül a Manchester United átka, azonnal megtanul focizni. 

  • kapcsolódó cikke:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!