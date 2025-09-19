A brit tudósok valószínűleg folyamatosan azt kutatják, mi lehet a manchesteri levegőben, mert az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy ha a Manchester Unitedból kirúgnak egy formán kívüli játékost, arról lekerül a manchesteri átok és azonnal csúcsformába kerül.
Hacsak az előző szezonig tekintünk vissza, akkor elég a skót Scott McTominay-t említeni, aki tavaly nyáron az olasz Napoli csapatához igazolt, és azonnal bajnok lett, nem mellesleg megválasztották a Serie A legjobb játékosának is. De persze nem lehet elmenni szó nélkül a brazil Antony mellett sem, aki az előző tavaszt a Betis csapatánál töltötte, 26 meccsen 9 gólt lőtt és négy gólpassz adott, ráadásul oroszlánrészt vállalt abban, hogy a sevillai csapat bejutott a Konferencia-liga döntőjébe.
A példák sorát hosszasan lehetne folytatni, és már az idei szezonban is történtek ilyen furcsaságok. A Manchester Unitedtól nyáron kirúgott Rasmus Højlund az első meccsén góllal mutatkozott be a Napoli csapatában, míg André Onana, a török Trabzonsporhoz száműzött kameruni potyakapus egész Törökországot elkápráztatta a Fenerbahce elleni rangadón nyújtott teljesítményével.
Marcus Rashford 2016-ban debütált a Manchester Unitedban, Louis Van Gaal dobta be először a mély vízbe. Az első meccsén két gólt szerzett az Európa-ligában, majd az akkor még csak 18 éves támadó 2016. február 28-án, az Arsenal elleni rangadón duplával letette a névjegyét a Premier League-ben is. Rashford ezt követően alapember lett Manchester Unitedban és az angol válogatottban is.
A szélvészgyors támadónak voltak remek szezonjai a Manchester Unitedban, és voltak felejthetőbbek is, azonban a képességei alapján világklasszis játékos, akinek most is helye lenne a csapatban. Csakhogy a tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim összerúgta vele a port, elégedetlen volt a játékos hozzáállásával, ezért mindössze csak hat meccsen adott neki lehetőséget.
Még mindig ugyanaz az ok, vagyis az edzés. Ha nem változik a helyzet, akkor én sem fogok változtatni. Minden játékosra ugyanaz vonatkozik, aki a maximumát nyújtja, és jól dolgozik, arra számítunk. Előbb ültetném Vitalt a padra, mint egy olyan játékost, aki nem ad bele mindent minden nap”
– mondta januárban a portugál szakember arra célozva, hogy a Manchester United 63 éves kapusedzőjének is előbb adna lehetőséget, mint egy olyan futballistának, aki nem dolgozik keményen.
A felek között annyira megromlott a viszony, hogy Rashford tavasszal az Aston Villa csapatához került kölcsönbe, melynek színeiben 17 meccsen négy gólt lőtt és hat gólpasszt adott. A birminghami csapat azonban nem élt a Manchester United által kínált 40 millió fontos vásárlási opcióval, így Rashfordnak papíron vissza kellett térnie Manchesterbe. Persze, csak azért papíron, mert az tudható volt, hogy Rúben Amorimtól sosem fog már lehetőséget kapni.
A 27 éves támadónak végül teljesült a vágya, ugyanis július végén egy évre kölcsönvette az FC Barcelona, a katalán klubnak pedig jövő nyáron vételi opciója lesz Rashfordra.
Az angol válogatott támadót kiegészítőembernek hozták, hogy tehermentesíteni tudja a 37 éves Robert Lewandowskit, valamint a széleken Lamine Yamalt és a brazil Raphinhát. A La Ligában eddig mindössze 162 percnyi játéklehetőséget kapott, de most az Európa-bajnok Lamine Yamal sérülése miatt kezdőként léphetett pályára a Newcastle elleni BL-meccsen, és két gyönyörű góllal jelezte, hogy még mindig klasszisjátékos.
Most jól alakul minden, egy újfajta futballt tanulok, ami jobb játékossá tesz. Csodálatos élmény a Barcelonában játszani, üdítő élmény ezekkel a srácokkal futballozni”
– mondta a TNT Sportsnak a mérkőzés legjobbjának megválasztott Marcus Rashford, aki hangsúlyozta, hogy a csapat célja a Bajnokok Ligája megnyerése.
„Tisztában vagyunk a képességeivel, látjuk az edzéseken, és ma is láthattuk.
Örülök, hogy itt van, mert több lehetőséget ad nekünk. Ez a két gól segíteni fog Marcusnak a következő lépésben. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalma”
– mondta az angol támadóról Hansi Flick, a Barcelona német edzője.
A találkozó után a 64-szeres angol válogatott Marcus Rashford olyan mosollyal nyilatkozott, amelyet már rég láthattunk az arcán. A Barcelona támadója elmondta, hogy a Newcastle ellen lőtt bombagólja ott van a legszebb találatai között.
Ezt a gólt egyébként Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is láthatta, aki élőben tekintette meg a meccset a St James’ Parkban. Nyilván egy mérkőzésből még korai messzemenő következtetéseket levonni, de ha Rashford így folytatja, akkor kulcsszerepe lehet Barcelonában és visszakerülhet az angol válogatottba is.
És akkor Rashford újabb példát szolgáltathat arra, hogy akiről lekerül a Manchester United átka, azonnal megtanul focizni.