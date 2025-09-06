Live
A magyar labdarúgó-válogatott majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában. A találkozó után Marco Rossi, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya játékosai küzdőszellemét méltatta, mellette pedig kiemelte, hogy a mérkőzést vezető német Harm Osmers úgy bíráskodott, mintha futball helyett egy birkózómeccsen dirigálna.

Marco Rossi csapata az első félidőben lefutballozta az ír válogatott, a második játékrész azonban borzalmasan alakult. 

Marco Rossi büszke a játékosaira, a játékvezetéssel azonban érthetően nem volt megelégedve
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A mieink előbb kaptak egy vitaható gólt, majd Sallai Roland kiállítása miatt tíz emberre fogyatkoztak.

Marco Rossi beszólt a játékvezetőnek a meccs után

A magyar válogatott közel negyven percet játszott emberhátrányban, hősiesen védekezett, azonban a 93. percben az írek egyenlíteni tudtak, így Marco Rossi csapat egy ponttal távozott Dublinból. 

„Nagyon nehéz beszélni erről a meccsről az első félidő után. A magyar válogatott az első félidőben megmutatta, hogyan tud focizni, a másodikban pedig azt, hogyan tud küzdeni. Természetesen nem vagyunk boldogok az eredménnyel. A végeredmény úgy néz ki, ahogy. 

A második félidőben a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen bíráskodik. Az első góljuknál Varga Barnabás lekönyökölték. Sallai Roland piros lapja előtt is volt egy teljesen egyértelmű szabálytalanság. Úgy gondolom, a körülmények nem voltak egyszerűek. Az ellenfél sok hosszú labdával próbálkozott, annak tudatában, hogy a bíró nem fújt be bizonyos szituációkat. Úgy gondolom, hogy a játékvezető túl sok fizikai kontaktus engedett el. Ennek ellenére végigküzdöttük a teljes félidőt, ennél többet nem kérhetek a fiúktól. Ez a meccset a kezdetektől kezdve végigharcolták, amíg lehetett, addig pedig fociztak is” 

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi szövetségi kapitány. 

Dublin, 2025. szeptember 6. A magyar csapat tagjai az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. MTI/Bodnár Boglárka
A magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Van még öt meccsünk, egyik nehezebb lesz mint a másik. Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. Láthattuk ma is, hogy Portugália mennyire könnyen legyőzte Örményországot. A portugál válogatott más szintet képvisel, de a szurkolóink azt várják el, hogy tegyük oda magunkat, a meccs végén pedig együtt énekelhessünk velük” – tette hozza az olasz szakember. 

A mieink kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.

