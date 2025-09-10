Marco Rossi a portugálok elleni mérkőzés utáni értékelésében elmondta, hogy csalódott a vereség miatt, de azt is hozzátette, hogy Portugália másik szintet képvisel, és a magyar csapatnak egyértelműen a csoport második helyének megszerzésére kell törekednie.

Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi: Ki fogom törölni magam

A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt is elmondta a keddi vb-selejtező után, hogy arra az elhatározásra jutott, miszerint törli magát a közösségi médiából.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni.

De Írországban nem a saját hibánkból veszítettünk pontokat, ezt ki kell mondani. Azt a két pontot a játékvezető miatt veszítettük el. Nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosaim sem azok, a csodákat ő tette ezer évvel ezelőtt” – idézte a Bors Rossit, aki az írek elleni döntetlenre is visszautalt a nyilatkozatában.

Fotó: Csudai Sándor

Az olasz szakember a következő, örmények elleni vb-selejtezőről is szót ejtett, amelyen a sorozatban már 3 gólnál járó Varga Barnabást eltiltás miatt nélkülöznie kell.

„Örményország ellen nyernünk kell, de ez nem lesz egyszerű, mert Varga, a legjobb góllövőnk nem játszhat és Sallairól sem tudunk még ez ügyben semmit az előző meccs végett. Mindenesetre megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot.

A vereségért én vagyok a felelős, ha valaki felelőst keres, én vagyok az első ember,

aki válaszol a szövetség, a szurkolók felé” – szögezte le a kapitány.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozatban legközelebb Örményországot fogadja hazai pályán október 11-én, három nappal később pedig Portugáliába látogat.

