A magyar labdarúgó-válogatott kedd este 3-2-re kikapott a világsztárokkal felálló portugál csapattól a Puskás Arénában. Marco Rossi a hazai vb-selejtező után nagy bejelentést tett, elmondása szerint törli magát a közösségi médiából.

Marco Rossi a portugálok elleni mérkőzés utáni értékelésében elmondta, hogy csalódott a vereség miatt, de azt is hozzátette, hogy Portugália másik szintet képvisel, és a magyar csapatnak egyértelműen a csoport második helyének megszerzésére kell törekednie.

Marco Rossi szerint a magyar válogatott célja a csoport második helyének megszerzése
Marco Rossi szerint a magyar válogatott célja a csoport második helyének megszerzése
Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi: Ki fogom törölni magam

A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt is elmondta a keddi vb-selejtező után, hogy arra az elhatározásra jutott, miszerint törli magát a közösségi médiából.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni. 

De Írországban nem a saját hibánkból veszítettünk pontokat, ezt ki kell mondani. Azt a két pontot a játékvezető miatt veszítettük el. Nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosaim sem azok, a csodákat ő tette ezer évvel ezelőtt” – idézte a Bors Rossit, aki az írek elleni döntetlenre is visszautalt a nyilatkozatában.

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09.
Marco Rossi már nem olvas kommenteket a közösségi médiában
Fotó: Csudai Sándor

Az olasz szakember a következő, örmények elleni vb-selejtezőről is szót ejtett, amelyen a sorozatban már 3 gólnál járó Varga Barnabást eltiltás miatt nélkülöznie kell.

„Örményország ellen nyernünk kell, de ez nem lesz egyszerű, mert Varga, a legjobb góllövőnk nem játszhat és Sallairól sem tudunk még ez ügyben semmit az előző meccs végett. Mindenesetre megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot. 

A vereségért én vagyok a felelős, ha valaki felelőst keres, én vagyok az első ember, 

aki válaszol a szövetség, a szurkolók felé” – szögezte le a kapitány.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozatban legközelebb Örményországot fogadja hazai pályán október 11-én, három nappal később pedig Portugáliába látogat.

