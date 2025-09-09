Mint ismert, Marco Rossi nincs könnyű helyzetben a Portugália elleni kedd esti találkozó előtt, mivel Sallai Roland az írek elleni kiállítása miatt fog hiányozni, Schäfer András már korábban kikerült a keretből sérülés miatt, míg a legfrisseb hírek szerint Dibusz Dénes játéka is kérdéses, ugyancsak sérülés miatt.

Marco Rossi döntött, Mocsi Attila is kimaradt

Fotó: MARTON MONUS / DPA

Marco Rossi két játékost hagyott ki a portugálok ellen

Az UEFA pedig közzétette a legfrissebb kereteket, amelyben

Mocsi Attila és Molnár Rajmund neve nem szerepel, így ők ketten ma este biztosan nem lépnek pályára.

A Rizespor védője az írek elleni, 2-2-re végződő találkozón csereként kapott lehetőséget az olasz kapitánytól, míg a nemrég az MTK-tól a lengyel Pogon Szczecin együtteséhez szerződött Molnár Rajmund már a dublini találkozón sem került be a keretbe.

Akkor Csongvai Áron és Dárdai Bence maradtak ki, most mindketten ott vannak a 23-as listán, azaz rájuk számít majd Marco Rossi.

A magyar-portugál mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.

A kvartett másik találkozóján Írország az örmény csapat otthonába látogat, és meglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna Jerevánból. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.