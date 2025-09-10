Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a 3-2-es vereséget követően higgadtan értékelt, ugyanakkor volt egy érdekes kiszólása is, egészen pontosan ez: "Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni." Ez már önmagában is eléggé mellbevágó, hiszen sajnos, vagy nem sajnos a közösségi médiában már egy ideje az a trend, hogy az emberek olyat is kommentelnek, amivel megbánthatják a másikat.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi mégis marad?

A bejelentés után az volt a másik meglepő dolog, hogy a kapitány posztolt a Facebook-oldalára, ráadásul egy meglehetősen pozitív üzenetet, amelyben megköszöni a születésnapjára kapott jókívánságokat. Emellett azt is leírta, hogy a fókusz már az örményeken van, akik a következő selejtezős ellenfeleink lesznek októberben.

"Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy a tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostanról pedig teljes koncentráció a következő meccsekre! Hajrá magyarok! "