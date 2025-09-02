Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin elképesztő dolgot mondott Ficónak – mit lép a szlovák miniszterelnök?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Petry Zsolt korábbi válogatott kapus már azzal elégedett lenne, ha a nemzeti együttes két pontot gyűjtene a 2026-os labdarúgó-világbajnoki selejtezők szeptemberi rajtján, amikor szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja. A magyar kapuslegenda üzent Marco Rossinak is, szerinte Mocsi Attilának helye lenne a magyar válogatottban.

A korábbi magyar válogatott kapus, Petry Zsolt nem érti Marco Rossi döntését Mocsi Attila kapcsán.

Marco Rossi, 12 October 2021, Hungary, Szeged: Football: U21, European Championship Qualification, Hungary - Germany at the Szent Gellert Forum. Hungary's Norbert Szendrei (l) is back on the pitch after his treatment next to referee David Coote (2nd from left). In the foreground, Hungary's Attila Mocsi walks across the pitch. Photo: Marton Monus/dpa (Photo by Marton Monus / dpa Picture-Alliance via AFP)
Marco Rossi ezúttal nem hívta be a válogatottba Mocsi Attilát
Fotó: MARTON MONUS / DPA

Marco Rossi rossz döntést hozott?

"Két ponttal kiegyeznék, az egy jó indulás lenne. Ha a portugál csapat hetven-nyolcvan százaléka százaléka jó napot fog ki, akkor a meccs kimenetele valószínűleg egyértelmű. Ha gyengébb napot fognak ki, akkor bátor, céltudatos játék kell a jó eredmény eléréséhez" - jelentette ki az M1 aktuális csatornának adott interjúban a török Samsunsport kapusedzője, aki arra is emlékeztetett, hogy tavaly a magyarok 2-1-es vereséget szenvedtek az írektől barátságos találkozón.

A 38-szoros válogatott Petry a kapusposzt kapcsán úgy vélekedett - kiemelve hogy ez pusztán a személyes véleménye -, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőrét, Tóth Balázst kezdetné Dublinban, 

amit azzal indokolt, hogy a Championshipben pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.

"Fejlődik a török bajnokság, ezért Szalai Attila számára jó döntés volt visszatérni még akkor is, ha jelenlegi csapata, a Kasimpasa nem igazán szerepel jól. 

Mocsi Attila szerintem alulértékelt játékos a Rizesporban. A fejjátéka, a labdakihozatala, a megvívott párharcai, a 16-oson belüli védekezése mind arra predesztinálják, hogy ott legyen a válogatott keretében

 - beszélt az 58 éves szakember a Törökországban játszó két védőről, majd a Galatasarayban futballozó Sallai Rolandról is szót ejtett. "Nem hiszem, hogy gondot jelentene számára, hogy a válogatottban más poszton, támadóként kap lehetőséget. Sokkal inkább az lehetett a nehezebb átállás, hogy a klubjában jobb oldali védőként számítanak rá".

Petry saját klubja kapcsán kifejtette, a bajnokságban a harmadik hely megismétlése csak akkor lehetséges, ha játékosok - főleg mentálisan - elbírják a kettős terhelést, amit majd a Konferencia-liga jelent - írja az MTI. Szerinte a keretben megvan a potenciál, hogy ismét az első hat-hét közé befusson. A harmadik számú kupasorozatban bízik a továbbjutásban, ehhez szerinte hét-nyolc pontot kell gyűjtenie a Samsunspornak.

Zseniális góllal üzent a magyar válogatott focista Marco Rossinak – videó
Lengyelországba igazolt Marco Rossi újonca
Rossi 30 éves újonca góllal ünnepelt, Böde ismét varázsolt


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!