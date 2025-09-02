A korábbi magyar válogatott kapus, Petry Zsolt nem érti Marco Rossi döntését Mocsi Attila kapcsán.

Marco Rossi ezúttal nem hívta be a válogatottba Mocsi Attilát

Fotó: MARTON MONUS / DPA

Marco Rossi rossz döntést hozott?

"Két ponttal kiegyeznék, az egy jó indulás lenne. Ha a portugál csapat hetven-nyolcvan százaléka százaléka jó napot fog ki, akkor a meccs kimenetele valószínűleg egyértelmű. Ha gyengébb napot fognak ki, akkor bátor, céltudatos játék kell a jó eredmény eléréséhez" - jelentette ki az M1 aktuális csatornának adott interjúban a török Samsunsport kapusedzője, aki arra is emlékeztetett, hogy tavaly a magyarok 2-1-es vereséget szenvedtek az írektől barátságos találkozón.

A 38-szoros válogatott Petry a kapusposzt kapcsán úgy vélekedett - kiemelve hogy ez pusztán a személyes véleménye -, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőrét, Tóth Balázst kezdetné Dublinban,

amit azzal indokolt, hogy a Championshipben pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.

"Fejlődik a török bajnokság, ezért Szalai Attila számára jó döntés volt visszatérni még akkor is, ha jelenlegi csapata, a Kasimpasa nem igazán szerepel jól.

Mocsi Attila szerintem alulértékelt játékos a Rizesporban. A fejjátéka, a labdakihozatala, a megvívott párharcai, a 16-oson belüli védekezése mind arra predesztinálják, hogy ott legyen a válogatott keretében

- beszélt az 58 éves szakember a Törökországban játszó két védőről, majd a Galatasarayban futballozó Sallai Rolandról is szót ejtett. "Nem hiszem, hogy gondot jelentene számára, hogy a válogatottban más poszton, támadóként kap lehetőséget. Sokkal inkább az lehetett a nehezebb átállás, hogy a klubjában jobb oldali védőként számítanak rá".

Petry saját klubja kapcsán kifejtette, a bajnokságban a harmadik hely megismétlése csak akkor lehetséges, ha játékosok - főleg mentálisan - elbírják a kettős terhelést, amit majd a Konferencia-liga jelent - írja az MTI. Szerinte a keretben megvan a potenciál, hogy ismét az első hat-hét közé befusson. A harmadik számú kupasorozatban bízik a továbbjutásban, ehhez szerinte hét-nyolc pontot kell gyűjtenie a Samsunspornak.