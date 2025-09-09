"Úgy gondolom, hogy megtettük azt, amit megtudtunk tenni. Megpróbáltuk azt, hogy minden esélyt kihasználtunk a támadásokra, amikor lehetőségünk nyílt erre, mert védekeznünk nagyon erősen kellett, mert a portugálok nagyon jók a labda megtartásában és a passzokban is. Szinte alig követnek el technikai hibákat, ezért úgy gondolom, hogy Portugália teljesen más szintet képvisel. Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen a vége előtt öt perccel jobb helyzetet tudtunk volna kialakítani, ahelyett, hogy a saját kapunk előtt játszunk." – kezdte az M4 Sport kamerái előtt az értékelést Marco Rossi.

"Ahogy mondtam már, a portugálok egy másik szint, de a csoportban a második hely a célunk. Örményország ellen nyernünk kell, de ez nem lesz egyszerű, mert Varga, a legjobb gól lövőnk nem játszhat és Sallairól sem tudunk még ez ügyben semmit az előző meccs végett. Mindenesetre megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot. A vereségért én vagyok a felelős, ha valaki felelőst keres, én vagyok az első ember, aki válaszol a szövetség, a szurkolók felé." – folytatta a szövetségi kapitány, aki visszautalt az írországi meccsre is:

"Három pontot elveszítettünk, Írország ellen és itt is veszítettünk pontot. Nem azt mondom, hogy nem voltunk elég okosak, de lehetnénk ennél okosabbak az utolsó meccs percekben. Le kell vonni a következtetéseket, ma egy pontot vesztettünk el, de az írországi két pont, amit elvesztettünk, az nem rajtunk múlt, ezt meg kell érteni mindenkinek. Írországban nem azért vesztettünk kint pontot, mert nem játszottunk jól, még emberhátrányban is próbáltunk támadni, harmadik gólt rúgni, voltak helyzeteink, és csak a ráadásban kaptuk be a második gólt. Meg a bírói döntést is láttuk, milyen volt kint. Amit még el kell, mondjak ez ügyben, hogy 80%-ban függ rajtunk, hogy mi történik a meccsen, de 20% a kis epizódokon múlik, a bírói döntéseken, itt szerencsére van szükség, mert ezekre nincs semmilyen ráhatásunk. Minden máson tudunk dolgozni, de itt szerencsések kell, legyünk. Ha szeretnénk tovább jutni, akkor meg kell verni itthon és idegenben az örményeket és akkor jön Írország itthon, de ha nem győzzük le az örményeket, akkor nincs esélyünk."