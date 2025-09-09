Szeptember 9-én minden a magyar-portugál labdarúgó világbajnoki selejtezőről szól, a nemzeti tizenegy a Puskás Arénában fogadja a Cristiano Ronaldóval rohamozó vendégeket. A hazai kispadon az olasz-magyar állampolgár Marco Rossi tudja még fokozni az izgalmakat, éppen a mérkőzés napján, azaz 9-én ünnepli (reméljük lesz mit ünnepelni) a 61. születésnapját.

Marco Rossi szerint nincs szükség a játékosok külön motiválására a portugálok elleni meccs előtt

Fotó: Purger Tamás/MTI

Marco Rossi kicsit átalakította a keretet a portugálok elleni meccsre

Korábban már beszámoltunk arról a meccs kapcsán az Origón, hogy Marco Rossi nincs könnyű helyzetben a Portugália elleni kedd esti találkozó előtt, mivel Sallai Roland az írek elleni kiállítása miatt fog hiányozni, Schäfer András már korábban kikerült a keretből sérülés miatt, míg a legfrisseb hírek szerint Dibusz Dénes játéka is kérdéses, ugyancsak sérülés miatt. Az UEFA pedig közzétette a legfrissebb kereteket, amelyben Mocsi Attila és Molnár Rajmund neve nem szerepel, így ők ketten ma este biztosan nem lépnek pályára.