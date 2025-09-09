Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Katar fővárosát bombázta Izrael

Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország Portugália ellen lép pályára kedden este a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezők második körében. Marco Rossi szövetségi kapitány ráadásul a 61. születésnapján ülhet, vagy leginkább állhat a kispad előtt.

Szeptember 9-én minden a magyar-portugál labdarúgó világbajnoki selejtezőről szól, a nemzeti tizenegy a Puskás Arénában fogadja a Cristiano Ronaldóval rohamozó vendégeket. A hazai kispadon az olasz-magyar állampolgár Marco Rossi tudja még fokozni az izgalmakat, éppen a mérkőzés napján, azaz 9-én ünnepli (reméljük lesz mit ünnepelni) a 61. születésnapját. 

Marco Rossi szerint nincs szükség a játékosok külön motiválására a portugálok elleni meccs előtt
Marco Rossi szerint nincs szükség a játékosok külön motiválására a portugálok elleni meccs előtt
Fotó: Purger Tamás/MTI

Marco Rossi kicsit átalakította a keretet a portugálok elleni meccsre

Korábban már beszámoltunk arról a meccs kapcsán az Origón, hogy Marco Rossi nincs könnyű helyzetben a Portugália elleni kedd esti találkozó előtt, mivel Sallai Roland az írek elleni kiállítása miatt fog hiányozni, Schäfer András már korábban kikerült a keretből sérülés miatt, míg a legfrisseb hírek szerint Dibusz Dénes játéka is kérdéses, ugyancsak sérülés miatt. Az UEFA pedig közzétette a legfrissebb kereteket, amelyben Mocsi Attila és Molnár Rajmund neve nem szerepel, így ők ketten ma este biztosan nem lépnek pályára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!