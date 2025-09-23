Ha már otthon járt, akkor egy kiadós interjúra is szakított időt Marco Rossi. A magyar labdarúgó-válogatottat immár közel tíz éve irányító olasz szakember a La Gazzetta dello Sportnak többek között azt is elmondta, hogy a 2024-es Európa-bajnokságot követően többször is megfenyegették őt és a családját.

Marco Rossi nagyon rosszul viselte, amikor az Eb-kiesés után megfenyegették

Fotó: Csudai Sándor

Rossi így mesélt a Gazzettának a történtekről.

Megfenyegették Marco Rossit

Mint emlékezetes a magyar válogatott két szoros vereséget követően a csoportkör utolsó fordulójában Csoboth Kevin 100. perces góljával legyőzte Skóciát. A továbbjutáshoz azonban ez is kevés volt, a kiesés pedig néhány szurkolóból a lehető legrosszabbat hozta ki.

Rossi elmondása szerint ugyanis az Eb-szereplés után őt és a családját is több fenyegetés érte. Az edző úgy fogalmazott: a közösségi média felületein sok sértést és fenyegetést kapott.

A Magyar Nemzet által szemlézett interjúban Rossi beszélt arról is, hogy miért szeret Budapesten élni, illetve elmondta, hogy a történtek ellenére is nagyobb biztonságban érzi magát késő este a magyar fővárosban, mint más európai nagyvárosokban.

Rossi azt is elárulta, hogy Olaszországból ugyan nem, de a Bundesligából és Premier League-ből voltak már ajánlatai, ám a legnagyobb álma továbbra is az, hogy 40 év után kivezesse a magyar válogatottat a 2026-os világbajnokságra.