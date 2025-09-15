Live
Rendkívüli

Bő egy hónappal az alpesi világkupaszezon rajtja előtt tragédia történt az olasz alpesi sízőknél. Chilében edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso.

A 25 éves Matteo Franzosod Chilében készült az olasz alpesi sícsapattal az idényre, és szombaton egy ugratót követően elesett, két biztonsági hálót is átszakított, majd egy kerítésnek csapódott. 

KITZBUEHEL, AUSTRIA - JANUARY 25: Matteo Franzoso of Italy during the Audi FIS Alpine Ski World Cup - Mens Downhill on January 25, 2025 in Kitzbuehel, Austria .250125_SEPA_07_090 - 20250125_PD15370 (Photo by Severin Aichbauer / APA-PictureDesk via AFP)
Matteo Franzoso két héttel az alpesi szezon rajtja előtt halt meg
Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Azonnal a santiagói kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték, de az életét már nem tudták megmenteni.

Meghalt Matteo Franzoso

„Tragédia ez a családjának és az egész sportvilágnak” – jelentette ki Flavio Roda, az olasz szövetség elnöke.

Franzoso 2021 decembere óta 17 vk-futamon indult lesiklásban és óriás-műlesiklásban, s ezek során kétszer került a legjobb 30 közé.

(MTI)

