A 25 éves Matteo Franzosod Chilében készült az olasz alpesi sícsapattal az idényre, és szombaton egy ugratót követően elesett, két biztonsági hálót is átszakított, majd egy kerítésnek csapódott.

Matteo Franzoso két héttel az alpesi szezon rajtja előtt halt meg

Azonnal a santiagói kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték, de az életét már nem tudták megmenteni.

„Tragédia ez a családjának és az egész sportvilágnak” – jelentette ki Flavio Roda, az olasz szövetség elnöke.

Franzoso 2021 decembere óta 17 vk-futamon indult lesiklásban és óriás-műlesiklásban, s ezek során kétszer került a legjobb 30 közé.

