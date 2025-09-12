Mauricio Pochettino a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatánál szerzett magának hírnevet. Az argentin edző a londoni együttessel 2016-ban majdnem megnyerte az angol bajnokságot, 2019-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőig juttatta a klubot, amely a fináléban alulmaradt a Liverpoollal szemben. Pochettino később a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is megfordult, 2024 szeptemberében pedig átvette az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának az irányítását.
Pochettino 2021 januárjában lett a világsztárokból álló Paris Saint-Germain edzője, amellyel Franciaországon belül mindent megnyert, viszont a Bajnokok Ligájában ő sem tudta elérni a csapattal a hőn áhított áttörést, ezért másfél év után mennie kellett.
Az argentin edző együtt dolgozhatott Lionel Messivel, Kylian Mbappéval és Neymarral is, mégsem volt képes arra, hogy igazán ütőképes csapatot kovácsoljon a sztárokból.
Pochettino már azzal ellenszevet váltott ki, hogy az egyik bajnokin lecserélte Messit, amit honfitársa nem is díjazott, sőt, kifejezetten dühösen vett tudomásul. A Tottenham korábbi edzője a bemutatásakor is arról beszélt, hogy a klub legnagyobb sztárjainak ki kell érdemelniük a PSG mezét, ezzel a szemléletével pedig szintén nem volt túl népszerű a játékosai körében. Kirúgása után maga is elismerte, hogy túl sok volt a sztár az ő idejében a keretben, ez pedig zavart okozott, mert így nem lehetett megteremteni a csapategységet.
Miután kirúgták a PSG-től, Pochettino egy évig nem vállalt munkát, végül 2023 nyarán elfogadta a Chelsea ajánlatát, ám a londoni kékeknél sem tudta megváltani a világot. Irányításával a klub a PL-ben a hatodik helyen végzett, az FA-kupában az elődöntőig jutott, a Ligakupában pedig döntőt játszhatott, a Wembley Stadionban rendezett fináléban azonban hosszabbítás után kikapott a Liverpooltól.
A szezon végén Pochettinónak mennie kellett, kirúgása után a játékosai arról számoltak be, hogy egykori edzőjük túlterhelte, valamint túlzottan nagy intenzitású futóedzésekkel sanyargatta őket.
A sérülésekből visszatérő játékosokat az argentin állítólag azonnal a legnagyobb terhelés alá vetette, ezért újra kidőltek a sorból. A hírek szerint egyes játékosok taktikailag primitívnek tartották Pochettino edzéseit, ugyanakkor arra is fény derült, hogy a klubvezetés február óta egyáltalán nem is tárgyalt az edzővel. A bukott trénernek a csapatkapitánnyal, Thiago Silvával is sikerült összetűzésbe keverednie, mindezt pedig tetézte, hogy a brazil játékos felesége a közösségi médiában gyakorlatilag távozásra szólította fel őt.
Mauricio Pochettinót 2024 nyarán rúgta ki a Chelsea, de az 53 éves szakember nem maradt sokáig munka nélkül. Az argentin edzőt szeptemberben azt követően kereste meg az amerikai szövetség, hogy a korábbi kapitányt, Gregg Berhaltert kirúgták, miután a csapat a csoportkörből sem jutott tovább a hazai rendezésű Copa Américán. Pochettino korábban még sosem irányított nemzeti csapatot, de most már ezt is elmondhatja magáról, sőt, ezzel a kinevezéssel ő lett az amerikai válogatott történetének legmagasabban jegyzett edzője a német világbajnok Jürgen Klinsmann óta.
Pochettino a Panama elleni 2-0-s sikerrel kezdett a kispadon, majd 2-0-ra kikapott az ősi rivális Mexikótól felkészülési mékőzésen.
Ezek után négy győzelem következett, majd zsinórban négy vereség, amelyek közül különösen fájó lehetett a CONCACAF-zóna Nemzetek Ligája A osztályában elszenvedett két kudarc Panama és Kanada ellen.
A sokkoló vereségek után Pochettino kemény küzdelemre és a sikerek érdekében szükséges szenvedésre szólította fel a játékosait, de szavai nem fejtették ki a kívánt hatást, mert az amerikaiak a törököktől és a svájciaktól is kikaptak, utóbbiak négy góllal végezték ki őket Nashville-ben.
Az észak- és közép-amerikai zóna legfontosabb tornáján, a CONCACAF-aranykupán az amerikaiak ugyan döntőig jutottak, de ott ismét Mexikóval kellett megküzdeniük, amellyel szemben újfent alulmaradtak. A meccs után a vesztes fél szövetségi kapitánya egy elmaradt 11-es miatt bosszankodott, amit 1-1-es állásnál kellett volna megkapnia csapatának.
„Nem fogok siránkozni, de el akarom mondani az igazat. Ez pedig az, hogy ha mindez a túloldalon, a másik büntetőterületen belül történik, az biztosan tizenegyest ért volna. Ugyanis nem arról volt szó, hogy a guruló labda hozzáért a támaszkodó kezéhez, hanem ő támaszkodott rá a labdára. Lehet, hogy így 2-1 lett volna a mi javunkra, és talán a trófeát ünnepeljük.
Azt hiszem, ez világos. Nyilván nem kell sírni, panaszkodni és kifogásokat keresni…,de számomra kínos volt látni ezt a helyzetet, ez szégyen”
– mondta az elveszített finálé után az 53 éves argentin szakember.
A hazai rendezésű vb-re készülő amerikaiaknak van miért aggódniuk, mert Pochettinóval eddig nem túl fényes a mérlegük, a PSG és a Chelsea korábbi edzője az eddigi 18 meccséből 11-et megnyert és 7-t elveszített. 2025-ben már hat vereséget számlál a kispadon, és igazán komoly ellenfelet még egyszer sem sikerült felülmúlnia a vb-rendező ország élén. A legnagyobb riválisnak tekinthető Mexikóval kétszer csapott össze eddig a Pochettino-féle Egyesült Államok, mindkétszer vereség lett a vége. Szeptemberben Dél-Koreától kapott újabb pofont hazai pályán USA labdarúgó-válogatottja, a kudarcot követően a szövetségi kapitány kínos magyarázkodásba kezdett.
„Összességében úgy gondolom, hogy jobbak voltunk, mint Dél-Korea! Ugyanakkor ha nem vagy precíz a saját kapud előtt és az ellenfél tizenhatosán belül sem, akkor nehéz.
Mivel több helyzetet alakítottunk ki, az lehetett az érzésünk, hogy mi irányítjuk a játékot. Azt hiszem, jobbak voltunk.
Természetesen nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, de összességében úgy gondolom, hogy a teljesítményünk hatalmasat javult” – mondta ezt a 2-0-s vereség után Pochettino, aki akkor a 17. meccsén a 14. alkalommal küldte pályára új felállásban együttesét. A szurkolókat sem tudta maga mellé állítani az argentin, ugyanis a beszámolók szerint a több mint 25 ezer néző nagyobb része Dél-Koreának szurkolt, holott a meccset az Egyesült Államokban rendezték.
A 2026-os labdarúgó-vb társrendezője eleve nincs irigylésre méltó helyzetben. A meccsek jelentős részét amerikai pályákon játsszák majd, de azt már az idei klubvilágbajnokság is megmutatta, milyen hatalmas problémákkal (kedvezőtlen időjárás, totális érdektelenség) nézhet szembe jövőre a házigazda. Mindezt csak tetézi, hogy egyelőre nincs egy ütőképes csapat, amely rendezőként méltó módon képviselheti a világ legrangosabb futballtornáját.
Csapategységet csak nyomokban lehet felfedezni az amerikaiaknál, az eredmények nagyon nem jönnek, Pochettinóra egy év után máris népharag zúdult.
Érdemes felidézni néhány hozzászólást, ami a szurkolók részéréről érkezett a közösségi médiában a szövetségi kapitány személyét illetően:
Az utolsó hozzászóló odáig ment, hogy Pochettino kinevezésének napját a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás évfordulójával kötötte össze, miszerint nem csak a szeptember 11-e, hanem a 10-e is az amerikai nép egyik sötét napja lesz.
Pochettino 2014 és 2019 között csodás munkát végzett a Tottenhamnél, gyakorlatilag élcsapatot csinált egy középszerű együttesből, ám később a PSG-nél és a Chelsea-nél is megbukott. A korábbi argentin válogatott hátvédnek még van ideje, hogy ráncba szedje jelenlegi csapatát, hiszen a következő vb-t jövő nyáron rendezik, de a jelek szerint egyre közelebb áll ahhoz, hogy egy válogatott élén is csúfosan leszerepeljen.