Mauricio Pochettino a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatánál szerzett magának hírnevet. Az argentin edző a londoni együttessel 2016-ban majdnem megnyerte az angol bajnokságot, 2019-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőig juttatta a klubot, amely a fináléban alulmaradt a Liverpoollal szemben. Pochettino később a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is megfordult, 2024 szeptemberében pedig átvette az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának az irányítását.

Mauricio Pochettino irányítja az amerikai válogatottat a 2026-os, hazai rendezésű vb-n

Mauricio Pochettino bukása a PSG és a Chelsea kispadján

Pochettino 2021 januárjában lett a világsztárokból álló Paris Saint-Germain edzője, amellyel Franciaországon belül mindent megnyert, viszont a Bajnokok Ligájában ő sem tudta elérni a csapattal a hőn áhított áttörést, ezért másfél év után mennie kellett.

Az argentin edző együtt dolgozhatott Lionel Messivel, Kylian Mbappéval és Neymarral is, mégsem volt képes arra, hogy igazán ütőképes csapatot kovácsoljon a sztárokból.

Pochettino már azzal ellenszevet váltott ki, hogy az egyik bajnokin lecserélte Messit, amit honfitársa nem is díjazott, sőt, kifejezetten dühösen vett tudomásul. A Tottenham korábbi edzője a bemutatásakor is arról beszélt, hogy a klub legnagyobb sztárjainak ki kell érdemelniük a PSG mezét, ezzel a szemléletével pedig szintén nem volt túl népszerű a játékosai körében. Kirúgása után maga is elismerte, hogy túl sok volt a sztár az ő idejében a keretben, ez pedig zavart okozott, mert így nem lehetett megteremteni a csapategységet.

Pochettino Messivel sem tudta megtalálni a közös hangot a PSG-nél

Miután kirúgták a PSG-től, Pochettino egy évig nem vállalt munkát, végül 2023 nyarán elfogadta a Chelsea ajánlatát, ám a londoni kékeknél sem tudta megváltani a világot. Irányításával a klub a PL-ben a hatodik helyen végzett, az FA-kupában az elődöntőig jutott, a Ligakupában pedig döntőt játszhatott, a Wembley Stadionban rendezett fináléban azonban hosszabbítás után kikapott a Liverpooltól.

A szezon végén Pochettinónak mennie kellett, kirúgása után a játékosai arról számoltak be, hogy egykori edzőjük túlterhelte, valamint túlzottan nagy intenzitású futóedzésekkel sanyargatta őket.

A sérülésekből visszatérő játékosokat az argentin állítólag azonnal a legnagyobb terhelés alá vetette, ezért újra kidőltek a sorból. A hírek szerint egyes játékosok taktikailag primitívnek tartották Pochettino edzéseit, ugyanakkor arra is fény derült, hogy a klubvezetés február óta egyáltalán nem is tárgyalt az edzővel. A bukott trénernek a csapatkapitánnyal, Thiago Silvával is sikerült összetűzésbe keverednie, mindezt pedig tetézte, hogy a brazil játékos felesége a közösségi médiában gyakorlatilag távozásra szólította fel őt.