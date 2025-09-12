Live
2026-ban az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen rendezi az immár 48 csapatosra bővített labdarúgó-világbajnokságot. Az amerikaiak a hazai rendezésű tornára az argentin Mauricio Pochettino irányításával készülnek, de a Tottenham Hotspur és a PSG korábbi edzője csúfosan belebukhat a projektbe a csapatával együtt. Az 53 éves edző idén már hatszor szenvedett vereséget az amerikai válogatott élén, amelynél totális káosz uralkodik, és a szurkolók sem hisznek abban, hogy Pochettinóval a nemzeti csapat sikeres lehet.

Mauricio Pochettino a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatánál szerzett magának hírnevet. Az argentin edző a londoni együttessel 2016-ban majdnem megnyerte az angol bajnokságot, 2019-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőig juttatta a klubot, amely a fináléban alulmaradt a Liverpoollal szemben. Pochettino később a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is megfordult, 2024 szeptemberében pedig átvette az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának az irányítását.

Mauricio Pochettino irányítja az amerikai válogatottat a 2026-os, hazai rendezésű vb-n
Mauricio Pochettino irányítja az amerikai válogatottat a 2026-os, hazai rendezésű vb-n
Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mauricio Pochettino bukása a PSG és a Chelsea kispadján

Pochettino 2021 januárjában lett a világsztárokból álló Paris Saint-Germain edzője, amellyel Franciaországon belül mindent megnyert, viszont a Bajnokok Ligájában ő sem tudta elérni a csapattal a hőn áhított áttörést, ezért másfél év után mennie kellett. 

Az argentin edző együtt dolgozhatott Lionel Messivel, Kylian Mbappéval és Neymarral is, mégsem volt képes arra, hogy igazán ütőképes csapatot kovácsoljon a sztárokból. 

Pochettino már azzal ellenszevet váltott ki, hogy az egyik bajnokin lecserélte Messit, amit honfitársa nem is díjazott, sőt, kifejezetten dühösen vett tudomásul. A Tottenham korábbi edzője a bemutatásakor is arról beszélt, hogy a klub legnagyobb sztárjainak ki kell érdemelniük a PSG mezét, ezzel a szemléletével pedig szintén nem volt túl népszerű a játékosai körében. Kirúgása után maga is elismerte, hogy túl sok volt a sztár az ő idejében a keretben, ez pedig zavart okozott, mert így nem lehetett megteremteni a csapategységet.

Paris Saint-Germain's Argentinian forward Lionel Messi (C) leaves the pitch after chatting with Paris Saint-Germain's Argentinian head coach Mauricio Pochettino during the French L1 football match between Paris-Saint Germain (PSG) and Olympique Lyonnais at The Parc des Princes Stadium in Paris on September 19, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Pochettino Messivel sem tudta megtalálni a közös hangot a PSG-nél
Fotó: Franck Fife/AFP

Miután kirúgták a PSG-től, Pochettino egy évig nem vállalt munkát, végül 2023 nyarán elfogadta a Chelsea ajánlatát, ám a londoni kékeknél sem tudta megváltani a világot. Irányításával a klub a PL-ben a hatodik helyen végzett, az FA-kupában az elődöntőig jutott, a Ligakupában pedig döntőt játszhatott, a Wembley Stadionban rendezett fináléban azonban hosszabbítás után kikapott a Liverpooltól. 

A szezon végén Pochettinónak mennie kellett, kirúgása után a játékosai arról számoltak be, hogy egykori edzőjük túlterhelte, valamint túlzottan nagy intenzitású futóedzésekkel sanyargatta őket. 

A sérülésekből visszatérő játékosokat az argentin állítólag azonnal a legnagyobb terhelés alá vetette, ezért újra kidőltek a sorból. A hírek szerint egyes játékosok taktikailag primitívnek tartották Pochettino edzéseit, ugyanakkor arra is fény derült, hogy a klubvezetés február óta egyáltalán nem is tárgyalt az edzővel. A bukott trénernek a csapatkapitánnyal, Thiago Silvával is sikerült összetűzésbe keverednie, mindezt pedig tetézte, hogy a brazil játékos felesége a közösségi médiában gyakorlatilag távozásra szólította fel őt.

Chelsea's Argentinian head coach Mauricio Pochettino reacts during the English Premier League football match between Chelsea and Bournemouth at Stamford Bridge in London on May 19, 2024. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mauricio Pochettino a Chelsea-nél is megbukott
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Amerikai (rém)álom

Mauricio Pochettinót 2024 nyarán rúgta ki a Chelsea, de az 53 éves szakember nem maradt sokáig munka nélkül. Az argentin edzőt szeptemberben azt követően kereste meg az amerikai szövetség, hogy a korábbi kapitányt, Gregg Berhaltert kirúgták, miután a csapat a csoportkörből sem jutott tovább a hazai rendezésű Copa Américán. Pochettino korábban még sosem irányított nemzeti csapatot, de most már ezt is elmondhatja magáról, sőt, ezzel a kinevezéssel ő lett az amerikai válogatott történetének legmagasabban jegyzett edzője a német világbajnok Jürgen Klinsmann óta.

Pochettino a Panama elleni 2-0-s sikerrel kezdett a kispadon, majd 2-0-ra kikapott az ősi rivális Mexikótól felkészülési mékőzésen. 

Ezek után négy győzelem következett, majd zsinórban négy vereség, amelyek közül különösen fájó lehetett a CONCACAF-zóna Nemzetek Ligája A osztályában elszenvedett két kudarc Panama és Kanada ellen. 

A sokkoló vereségek után Pochettino kemény küzdelemre és a sikerek érdekében szükséges szenvedésre szólította fel a játékosait, de szavai nem fejtették ki a kívánt hatást, mert az amerikaiak a törököktől és a svájciaktól is kikaptak, utóbbiak négy góllal végezték ki őket Nashville-ben.

USA's Argentine head coach Mauricio Pochettino gestures during the international friendly football match between Mexico and USA at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on October 15, 2024. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Pochettino nem rajtolt álomszerűen az Egyesült Államok kispadján
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Az észak- és közép-amerikai zóna legfontosabb tornáján, a CONCACAF-aranykupán az amerikaiak ugyan döntőig jutottak, de ott ismét Mexikóval kellett megküzdeniük, amellyel szemben újfent alulmaradtak. A meccs után a vesztes fél szövetségi kapitánya egy elmaradt 11-es miatt bosszankodott, amit 1-1-es állásnál kellett volna megkapnia csapatának.

„Nem fogok siránkozni, de el akarom mondani az igazat. Ez pedig az, hogy ha mindez a túloldalon, a másik büntetőterületen belül történik, az biztosan tizenegyest ért volna. Ugyanis nem arról volt szó, hogy a guruló labda hozzáért a támaszkodó kezéhez, hanem ő támaszkodott rá a labdára. Lehet, hogy így 2-1 lett volna a mi javunkra, és talán a trófeát ünnepeljük. 

Azt hiszem, ez világos. Nyilván nem kell sírni, panaszkodni és kifogásokat keresni…,de számomra kínos volt látni ezt a helyzetet, ez szégyen” 

– mondta az elveszített finálé után az 53 éves argentin szakember.

HOUSTON, TEXAS - JULY 06: (EDITOR'S NOTE: This image was sent with alternate crop). Head coach Mauricio Pochettino of the United States walks off the stage after receiving his silver medal after Mexico beat the United States 2-1 to win the CONCACAF Gold Cup 2025 between the United States and Mexico at NRG Stadium on July 06, 2025 in Houston, Texas. Omar Vega/Getty Images/AFP (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mauricio Pochettino foghatta a fejét az elveszített döntő után
Fotó: OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hazai rendezésű vb-re készülő amerikaiaknak van miért aggódniuk, mert Pochettinóval eddig nem túl fényes a mérlegük, a PSG és a Chelsea korábbi edzője az eddigi 18 meccséből 11-et megnyert és 7-t elveszített. 2025-ben már hat vereséget számlál a kispadon, és igazán komoly ellenfelet még egyszer sem sikerült felülmúlnia a vb-rendező ország élén. A legnagyobb riválisnak tekinthető Mexikóval kétszer csapott össze eddig a Pochettino-féle Egyesült Államok, mindkétszer vereség lett a vége. Szeptemberben Dél-Koreától kapott újabb pofont hazai pályán USA labdarúgó-válogatottja, a kudarcot követően a szövetségi kapitány kínos magyarázkodásba kezdett.

„Összességében úgy gondolom, hogy jobbak voltunk, mint Dél-Korea! Ugyanakkor ha nem vagy precíz a saját kapud előtt és az ellenfél tizenhatosán belül sem, akkor nehéz. 

Mivel több helyzetet alakítottunk ki, az lehetett az érzésünk, hogy mi irányítjuk a játékot. Azt hiszem, jobbak voltunk. 

Természetesen nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, de összességében úgy gondolom, hogy a teljesítményünk hatalmasat javult” – mondta ezt a 2-0-s vereség után Pochettino, aki akkor a 17. meccsén a 14. alkalommal küldte pályára új felállásban együttesét. A szurkolókat sem tudta maga mellé állítani az argentin, ugyanis a beszámolók szerint a több mint 25 ezer néző nagyobb része Dél-Koreának szurkolt, holott a meccset az Egyesült Államokban rendezték.

NASHVILLE, TENNESSEE - SEPTEMBER 09: Yongwoo Park #5 of South Korea and Erick Sanchez #18 of Mexico battle for the ball during the first half of the match at GEODIS Park on September 09, 2025 in Nashville, Tennessee. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP (Photo by Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dél-Korea is átgázolt az amerikai csapaton
Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino egy válogatott élén is megbukik?

A 2026-os labdarúgó-vb társrendezője eleve nincs irigylésre méltó helyzetben. A meccsek jelentős részét amerikai pályákon játsszák majd, de azt már az idei klubvilágbajnokság is megmutatta, milyen hatalmas problémákkal (kedvezőtlen időjárás, totális érdektelenség) nézhet szembe jövőre a házigazda. Mindezt csak tetézi, hogy egyelőre nincs egy ütőképes csapat, amely rendezőként méltó módon képviselheti a világ legrangosabb futballtornáját. 

Csapategységet csak nyomokban lehet felfedezni az amerikaiaknál, az eredmények nagyon nem jönnek, Pochettinóra egy év után máris népharag zúdult. 

Érdemes felidézni néhány hozzászólást, ami a szurkolók részéréről érkezett a közösségi médiában a szövetségi kapitány személyét illetően:

  • „Egy évvel ezelőtt még pocsék volt…egy évvel később is pocsék”.
  • „Azóta valahogy rosszabbak lettünk, katasztrófa van”.
  • „Szeptember tényleg egy sz.r hónap az amerikai emberek számára”.
  • „Egy igazi katasztrófa lesz a hazai világbajnokság. Nézhetetlen”.
  • „A 9/10-re mindig is úgy fogunk emlékezni, mint az amerikai történelem egyik legrosszabb napjára”.

Az utolsó hozzászóló odáig ment, hogy Pochettino kinevezésének napját a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás évfordulójával kötötte össze, miszerint nem csak a szeptember 11-e, hanem a 10-e is az amerikai nép egyik sötét napja lesz.

EAST HARTFORD, CONNECTICUT - JUNE 7: United States head coach Mauricio Pochettino prepares to play Turkey before the first half of an during an International Friendly match at Pratt & Whitney Stadium on June 7, 2025 in East Hartford, Connecticut. Joe Buglewicz/Getty Images/AFP (Photo by Joe Buglewicz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pochettino egy válogatott élén is megbukik?
Fotó: JOE BUGLEWICZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino 2014 és 2019 között csodás munkát végzett a Tottenhamnél, gyakorlatilag élcsapatot csinált egy középszerű együttesből, ám később a PSG-nél és a Chelsea-nél is megbukott. A korábbi argentin válogatott hátvédnek még van ideje, hogy ráncba szedje jelenlegi csapatát, hiszen a következő vb-t jövő nyáron rendezik, de a jelek szerint egyre közelebb áll ahhoz, hogy egy válogatott élén is csúfosan leszerepeljen.

