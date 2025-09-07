Nem találja a csapatát a jövő évi labdarúgó világbajnokság egyik házigazdája, az USA szövetségi kapitánya. A tavaly kinevezett Mauricio Pochettino keresi a megfelelő felállást, de nyilatkozata alapján úgy tűnik, néha még az ellenféllel is összekeveri az övéit.

Mauricio Pochettino csapata ismét csalódást okozott Fotó: U.S.Soccer

Az USA labdarúgó-válogatottja 2-0-ra kikapott Dél-Korától felkészülési mérkőzésen a New Jersey állambeli Harrisonban. Az immár az Egyesült Államokban, a Los Angeles FC-ben játszó Son Heung-Min és Lee Dong szerezte a gólokat. Az egy dolog, hogy Son volt az amerikaiak szövetségi kapitánya, Maurició Pochettino játékosa a Tottenhamnél, de az argentin mintha elfelejtette volna, melyik az ő csapata.

– Összességében úgy gondolom, hogy jobbak voltunk, mint Dél-Korea! Ugyanakkor ha nem vagy precíz a saját kapud előtt és az ellenfél tizenhatosán belül sem, akkor nehéz.

Mivel több helyzetet alakítottunk ki, az lehetett az érzésünk, hogy mi irányítjuk a játékot.

Azt hiszem, jobbak voltunk. Természetesen nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, de összességében úgy gondolom, hogy a teljesítményünk hatalmasat javult – idézi a rendkívül optimista Pochettinót, a Tottenham, a Chelsea és a Paris Saint-Germain korábbi sztáredzőjét az ESPN.

Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője (j) gratulál Jürgen Kloppnak, az FC Liverpool vezetőedzőjének 2-0 arányú győzelmükhöz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében 2019-ben. Fotó: Emilio Naranjo / MTI/EPA/EFE

Mauricio Pochettino kudarcai

Relatív dolog, hogy mi számít javulásnak.

Tény: idén 13 mérkőzésből hetet megnyert, hatot elveszített az amerikai – ahogy arrafelé hívják – soccer-, azaz focicsapat.

Mauricio Pochettino együttese kapott már ki Kanadában, otthon pedig Panamától, Törökországtól, Svájctól és az Aranykupa-döntőjében Mexikótól. Utóbbihoz vagy a svájciak elleni 0-4-hez képest tényleg nem is olyan rossz a Korea elleni teljesítmény.

– Az eredményt leszámítva nagyon örülök, mert az Aranykupához képest előre léptünk. Ma más játékosokkal, más csapattal, mint akkor – utalt Christian Pulisic, Timothy Weah és Sergino Dest visszatérésére az argentin edző, aki a 17. meccsén a 14. alkalommal küldte pályára új felállásban együttesét. A szurkolókat sem tudta maga mellé állítani, beszámolók szerint a több mint 25 ezer néző nagyobb része Dél-Koreának szurkolt!

Hinniük kell, azt üzenem, hogy hinniük kell. A lényeg, hogy a világbajnokság kezdetén mindenki, aki a keretben lesz, a lehető legjobb formában legyen. Addig is el kell kezdenünk nyerni!

– adta ki a jelszót Mauricio Pochettino.