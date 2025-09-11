Mbappé 2024-ben pár napot töltött Stockholmban, ahol egy szórakozóhelyen találkozott a nővel, aki később azzal vádolta meg, hogy a hotelszobában nemi erőszakot kísérelt meg. Az állítólagos áldozat elmondása szerint kettesben maradtak, ahol a focista próbálta őt szexuális aktusra kényszeríteni, amit ő elutasított.

Nemcsak a pályán, az életben is védekeznie kellett – Mbappé a svéd vádak után most először szólalt meg

Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A nyomozás hónapokig tartott, ám 2024 decemberére a svéd ügyészség lezárta az eljárást, arra hivatkozva, hogy nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez – számolt be róla a France24 és a The Local Sweden. A nő a későbbiekben megtagadta az együttműködést a rendőrséggel, ami jelentősen nehezítette a vizsgálatot.

Mbappé állítja, mélypontra került az élete

Mbappé így emlékezett vissza a történtekre a Magyar Nemzet cikke szerint:

„Számomra borzalmas volt látni, ami velem történik.”

Sosem gondoltam volna, hogy a média és mindenki más úgy esik nekem, mintha egy darab hús lennék. Sajnos, az ilyen esetek szinte mindennaposak, nagyon sok nővel történnek meg. Amikor aztán egy-egy üggyel kapcsolatban felbukkan egy híres sportoló neve, a média és az emberek rávetik magukat a történtekre és ezen csámcsognak napestig. Senki sem vette magának a fáradságot, hogy megkérdezze a nőt, valójában mi történt vele. Csak az én nevemet ismételgették folyton.

„Amikor kiderült, hogy semmi közöm az esethez, mi történt? A világon semmi. Nem volt olyan lap vagy médium, amely elnézést kért volna, hogy ebbe az ügybe belerángatott. Mélypontra került az életem, de ez senkit sem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy ezzel a rettenetes üggyel összefüggésben le lehetett írni a nevemet.”

Mbappé hozzátette: a botrány nemcsak őt, hanem a családját és különösen a hozzá közel álló nőket viselte meg. Úgy érzi, az emberek hajlamosak gyorsan ítélkezni, különösen, ha ismert sportolóról van szó.

A francia sajtó óvatosabban kezelte az ügyet

A francia média többsége – szemben a nemzetközi bulvárral – visszafogottan számolt be az esetről. A L’Équipe és a Le Monde például csak az ügyészség közleménye után írt róla részletesebben, miután hivatalosan is kiderült: Mbappét nem hallgatták ki gyanúsítottként, és nem emeltek ellene vádat.