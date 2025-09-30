Amikor a Bajnokok Ligája alapszakaszában kisorsolták a meccseket, és eldőlt, hogy a Real Madrid a Kajrat Almati otthonába is érkezik, Kazahsztánban a szurkolók valósággal megőrültek. A jegyárusítás szeptember 23-án indult, és szinte azonnal véget is ért. Almati központi stadionja körülbelül 20 000 néző befogadására képes, ám egymilliónál is többen szerettek volna belépőhöz jutni – Kylian Mbappé és társai ilyen érdeklődést generáltak. A rendszer végül úgy osztotta szét a jegyeket, hogy ne csak a legelsők juthassanak hozzájuk, így próbálták „korlátozni” a jegyüzéreket – írja a Szovjetszkij Szport.

Kylian Mbappé egyik helyi szurkolója Almatiban Fotó: AFP

A Real Madrid repülőjáratát a Flight Radar alkalmazáson 20 ezren követték – ez volt az adott éjszaka legnépszerűbb járata a világon. A reptéren a madridiakat már a BL-himnusz fogadta, amelyet kazah népi hangszereken adtak elő. A csapat az InterContinental luxusszállodába költözött be, a szurkolók pedig mindent megtettek, hogy minél közelebb kerüljenek a játékosokhoz. Mbappé és Vinícius Júnior a legnépszerűbbek.

Kylian Mbappé meglepődhetett a fogadtatáson

Fotó: X/Real Madrid C. F.

Itt lakik a Real Madrid:

🧠🇪🇸 «Реал» заранее выкупил все номера в отеле InterContinental в Алматы, чтобы никто не мог оформить бронь на те же даты



Цена за ночь в одном из самых роскошных и закрытых гостиничных комплексов в городе начинается от 30 тысяч рублей 💳 pic.twitter.com/GgVLfnbmEM — Спортс" (@sportsru) September 28, 2025

Mbappé arabul válaszolt a kazah szurkolónak

Kazahsztánban a lakosság hetven százaléka az iszlám vallást követi, tehát muszlim, és a kamerák megörökítették, hogy Mbappét arabul is köszöntötték: „szalám alejkum, testvér!” – mire a francia mosolyogva így felelt: „va alajkumu asz-szalám!”. Azaz „béke veletek”, amire a válasz az, hogy „és veletek a béke”. S ez kis párbeszéd felrobbantotta a kazah médiát.

A Real Madrid csapatát 2500 rendőr őrzi, és egyes helyi hírek szerint a királyi gárda a 15 emeletes InterContinental hotelben mind a 277 szobát lefoglalta. Ez azért bizonyára nem teljesen helytálló, mert vannak vendégek a hotelben, akik természetesen ledöbbentek az őrülettől, de jelenleg nem lehet szobát foglalni a hotelben. Az államhoz közeli Kazinform hírügynökség arról számolt be, hogy a csapat „exkluzív használatra” kapta a hotelt, amely a saját döntése értelmében most nem fogad más vendégeket.

A Real Madrid edzése: