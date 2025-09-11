Live
A spanyol rendőrség letartóztatta azt a szurkolót, aki rasszista gesztusokat intézett Kylian Mbappé felé a Real Madrid és a Real Oviedo bajnokiján.

Augusztus 24-én a Real Madrid az európai aranycipős Kylian Mbappé két góljának is köszönhetően 3-0-ra nyert a Real Oviedo vendégeként. A mérkőzésen nem maradt el a botrány, ugyanis a világbajnok francia támadót rasszista támadások érték.

Kylian Mbappét rasszista támadás érte a Real Oviedo elleni meccsen
Kylian Mbappét rasszista támadás érte a Real Oviedo elleni meccsen
Fotó: CESAR MANSO / AFP

Rács mögé kerülhet egy szurkoló Mbappé miatt

Szerdán a spanyol rendőrség közölte, hogy elemezték a mérkőzés felvételeit, ami után sikeresen azonosították azt a Real Oviedo drukkert, aki majomhangokat utánozva sértő gesztusokat tett a Mbappéra. Az eset a 37. percben történt, közvetlenül a 26 éves támadó gólja után.

A LaLiga a mérkőzés után jelentette az esetet, a szurkolót pedig azóta már őrizetbe vették és kihallgatták, az ügyet pedig átadták a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó ügyészeknek. A szóban forgó szurkolót stadionból való kizárással és 60 ezertől 650 ezer euróig (23,5 millió – 255 millió forint) terjedő pénzbüntetéssel sújthatják, valamint akár három év börtönbüntetésre is számíthat.

A LaLiga az utóbbi években keményen fellépett a rasszista incidensek ellen, különösen emlékezetes Vinícius Junior 2023-as valenciai esete, ami után három szurkolót ítéltek börtönbüntetésre.

