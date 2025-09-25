Live
Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Továbbra is elképesztő ütemben termeli a gólokat Kylian Mbappé a Real Madridban, a francia klasszis legutóbb a Levanténak talált be kétszer. Mbappé ezzel utolérte és meg is előzte Zinédine Zidane-t a klub örökranglistáján, az első helyig azonban még hosszú út vezet.

Már az előző idényben is sok gólt szerzett Kylian Mbappé, az új évadban mutatott formája viszont már ténylegesen azt hozza, amit a megszerzésekor vizionáltak a Real Madrid szurkolói. A 26 esztendős francia támadó hét tétmérkőzés után kilenc góllal áll, ráadásul a mutatói is kiemelkedőek: a topligákon belül a lövések, a várható gólok és gólpasszok számában, a kulcspasszok, valamint a tizenhatoson belüli érintéseket tekintve is az első helyen áll.

Kylian Mbappéval nem bírnak az ellenfelek védői
Fotó: José Breton / NurPhoto

Mbappé megállíthatatlannak tűnik

A Levante elleni második gólja a 38. találata volt a spanyol bajnokságban, ezzel megelőzte Zinédine Zidane-t és Iscót, egyúttal beérte Luís Figót és Davor Sukert a klub örökranglistáján, amelyet Cristiano Ronaldo vezet 311 góllal. A portugál legenda beérése egyelőre nem tűnik valószínűnek, ám ha Mbappé ilyen ütemben termeli a gólokat, a végén még meglepetést is okozhat.

A kedden 4-1-re diadalmaskodó Real Madrid a hatodik bajnokiját is megnyerte, Mbappé legközelebb szombaton, az Atlético Madrid elleni városi derbin folytathatja a gólgyártást.

