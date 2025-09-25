Már az előző idényben is sok gólt szerzett Kylian Mbappé, az új évadban mutatott formája viszont már ténylegesen azt hozza, amit a megszerzésekor vizionáltak a Real Madrid szurkolói. A 26 esztendős francia támadó hét tétmérkőzés után kilenc góllal áll, ráadásul a mutatói is kiemelkedőek: a topligákon belül a lövések, a várható gólok és gólpasszok számában, a kulcspasszok, valamint a tizenhatoson belüli érintéseket tekintve is az első helyen áll.

Kylian Mbappéval nem bírnak az ellenfelek védői

Fotó: José Breton / NurPhoto

Mbappé megállíthatatlannak tűnik

A Levante elleni második gólja a 38. találata volt a spanyol bajnokságban, ezzel megelőzte Zinédine Zidane-t és Iscót, egyúttal beérte Luís Figót és Davor Sukert a klub örökranglistáján, amelyet Cristiano Ronaldo vezet 311 góllal. A portugál legenda beérése egyelőre nem tűnik valószínűnek, ám ha Mbappé ilyen ütemben termeli a gólokat, a végén még meglepetést is okozhat.

A kedden 4-1-re diadalmaskodó Real Madrid a hatodik bajnokiját is megnyerte, Mbappé legközelebb szombaton, az Atlético Madrid elleni városi derbin folytathatja a gólgyártást.