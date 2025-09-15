Meglepő döntést hozott Koszta Mark, aki visszatért Izraelbe focizni.

Koszta Márk meglepő döntést hozott: irány vissza Izraelbe. A képen még az Ulszan mezében a magyar focista

Fotó: ZHU WEI / XINHUA

Koszta Márk meglepő döntése

Korábban az orosz Torpedo Moszkva kölcsönjátékosaként

másfél idényen keresztül a szintén izraeli Maccabi Bnei Reineh légiósa volt, 2023 januárja és 2024 júniusa között 47 élvonalbeli bajnokin 12 gólt szerzett.

Az előző idényben a Volosz játékosaként 24 görög élvonalbeli mérkőzésen hatszor volt eredményes, a Görög Kupában pedig három mérkőzésen három gól volt a mérlege - írja az MTI.

Vasárnap este a csatár aláírta új szerződését a Hapoel Petah Tikvához, amely két forduló után egy-egy győzelemmel és döntetlennel az ötödik helyen áll a 14 csapatos izraeli élvonalban.

A korábbi U21-es válogatott Koszta Márk a magyar első osztályban a Bp. Honvéd, a Mezőkövesd, az Újpest és a Zalaegerszeg játékosaként összesen 156 bajnokin lépett pályára, és 43 gólt szerzett. A zalaiaktól három és fél évvel korábban igazolt külföldre, Oroszország, Izrael és Görögország mellett futballozott még Dél-Koreában is.