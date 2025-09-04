"Különleges élmény lesz, de még nem tudom, hogy a jövőben felkészülési vagy egyéb mérkőzésen játszom-e, vb-selejtezőn már biztosan nem" - fogalmazott korábban Lionel Messi, a 193-szoros argentin válogatott focista az Apple TV-nek. "Éppen ezért az egész családom elkísér, ott lesz a feleségem, a gyermekeim, a szüleim, a testvéreim, szeretnénk közösen átélni ezt a különleges eseményt. Hogy utána mi lesz, még nem tudom, most csak ezzel a mérkőzéssel foglalkozom."

Lionel Messi utolsó fellépése jöhet hazai pályán

Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Buenos Aires-i világbajnoki selejtező előtt tartott sajtótájékoztatón szóba került a 38 esztendős támadó búcsúja is, amelyről Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya meghatódva mondta el véleményét. "Játszottam vele együtt korábban, már az is különleges élmény volt, ha csak passzoltam neki a labdát" - kezdte a 47 éves szakember, akinek irányításával az argentin válogatott három éve vb-győzelmet ünnepelhetett. - "Igazán megindító, hogy ott lehettem vele a katari világbajnokságon, és láthattam felemelni a trófeát. A Venezuela elleni mérkőzés gyönyörű és érzelmes lesz. Biztosan nem most játszik utoljára hazai pályán a válogatottban, mert teszünk róla, hogy legyen még alkalma, ha ő is akarja, mert megérdemli."

Az Estadio Monumentalban telt ház, csaknem nyolcvanötezer néző előtt rendezik meg az összecsapást közép-európai idő szerint pénteken 1.30-tól. Az argentin válogatott a Venezuela és a jövő szerdai Ecuador elleni idegenbeli találkozó eredményétől függetlenül már biztosította helyét a jövő évi világbajnokságra. Messi számára azonban lehet tétje a hátralévő két összecsapásnak, mivel hat góljával - holtversenyben - a második helyen áll a dél-amerikai selejtezősorozatban, s csak egy találattal van lemaradva a kolumbiai Luis Díaz mögött.