Lionel Messi 2022 óta először hibázott el egy tizenegyeset, miközben az Inter Miami szombaton 3-0-s vereséget szenvedett a remek formában lévő Charlotte FC ellen. Messi a 32. percben kaphatott lehetőséget az MLS-szezon 20. góljának megszerzésére a Bank of America Stadionban, miután a VAR-felvételek alapján megállapították, hogy Charlotte játékosa, Djibril Diani szabálytalanságot követett el ellene a tizenhatoson belül. Az argentin válogatott legutóbbi, Venezuela elleni győzelmében két gólt szerző klasszis magabiztosan lépett a labda mögé, és egy finom Panenka-féle mozdulattal próbálkozott. A Charlotte kapusa, Kristijan Kahlina azonban magabiztosan állt a helyén, és kinyújtott kezével megakadályozta a nyolcszoros Aranylabda-győztes gólját.

Messi nekifut a tizenegyesnek a Charlotte ellen

Fotó: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi ritkán hibázik

A 38 éves ikon az előző három tizenegyesét mind bevágta a Miami színeiben, utoljára a 2022-es világbajnokság csoportkörében, Argentína Lengyelország elleni mérkőzésén hibázott. „Azt hiszem, ha van valami, amit nem tehetünk, az az, hogy igazságtalanok legyünk, hibáztassunk vagy ragaszkodjunk a tizenegyeshez” – mondta Javier Maschaerno, a Miami vezetőedzője. „Ez egy játékszituáció. Nyilvánvaló, hogy ha van valaki, aki segített nekünk megnyerni az egész szezont, az Leo volt.”

A helyzet a kihagyott büntető után azonnal rosszabbá vált Messi és Miami számára. A Charlotte szinte rögtön megszerezte a vezető gólt, majd a második félidőben kialakította a 3-0-ás végeredményt. Ráadásul Mascherano szenvedéseit tovább növelte, hogy Miami 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, miután Tomás Avilés a 79. percben megkapta a második sárga lapját.

A győzelem a Charlotte kilencedik egymást követő sikere volt a bajnokságban, ami egyenlő a Seattle Sounders által 2018-ban felállított MLS-rekorddal. Ezzel megerősítette helyét a Keleti Konferencia tabellájának első négy helyezettje között, míg a Miami, amelynek még vannak pótolni való mérkőzései, éppen a rájátszásba jutáshoz szükséges pontszám felett áll, és még sok tennivalója van a szezon hátralévő heteiben.