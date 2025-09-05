Magyar idő szerint péntek hajnalban Lionel Messi minden bizonnyal utolsó válogatott mérkőzését játszotta le hazai pályán az argentinokkal. A nyolcszoros aranylabdás duplázott a Venezuela elleni vb-selejtező utolsó előtti fordulójában, a vb-címvédő végül 3-0-ra nyert.

Lionel Messi kétszer is betalált Venezuela legjobbjai ellen a vb-selejtezőn Fotó: FEDERICO PERETTI / NurPhoto

Ez a mérkőzés szinte csak Messiről szólt, aki a kisfiaival vonult be a pályára, majd hatalmas ováció fogadta őt. A lefújás után érzelmes nyilatkozatot tett az Inter Miami játékosa, ugyanakkor biztosra nem mondta, hogy ott lesz a jövő évi világbajnokságon, ami minden bizonnyal utolsó nagy tornája lehet a válogatottal.

Lionel Messi dühös volt a nagy tehetség önzőségére

Hasonlóan emlékezetes volt a Venezuela elleni mérkőzés a Real Madrid 18 éves középpályásának, Franco Mastantuonónak, aki először kezdett az argentinoknál. A nyáron a Királyi Gárdához a River Plate-től 45 millió euróért csatlakozó fiatalnak egy lövése volt a második félidőben. Ugyanakkor eléggé kiszorított szögből lőtt az argentin, és ezt Messi is szóvá tette.

Meg akart ölni a pillanat hevében, de utána bocsánatot kért.

Mastantuono valószínűleg nem ilyen biztató szavakat remélt példaképétől, de így is felejthetetlen volt számára az este: „Hihetetlen volt Messivel játszani. Ez valóban életem álma volt. Fantasztikus volt újra a River Plate pályáján játszani” – folytatta a 18 éves középpályás, akinek az egyik tetoválásán a 2022-es katari vb-döntő dátuma látható, amikor Argentína tizenegyesek után legyőzte Franciaországot.

Mastantuono ezt még tévéből nézhette, de minden bizonnyal jövőre már a pályán lesz a vb-címvédő együttesnél.