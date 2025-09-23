A Paris Saint-Germain csapatával 2025-ben minden fontosabb trófeát megnyert Ousmane Dembélé, így nem számított nagy meglepetésnek, hogy végül a világbajnok francia támadóé lett az Aranylabda. A közösségi médiában rengetegen gratuláltak a 28 éves klasszisnak, köztük a PSG korábbi játékosai, Lionel Messi és Neymar is.

Messi és Dembélé Barcelonában klubtársak voltak

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Messi és Neymar is megszólalt az Aranylabda-gála után

„Gratulálok, nagyon örülök a sikerednek. Megérdemled” – posztolta a közösségi médiában a nyolcszoros aranylabdás Messi, aki éveken át játszott együtt a Barcelonában Dembélével.

A PSG korábbi sztárjai közül Neymar is gratulált Dembélének, azonban azt is kiemelte, viccnek tartja, hogy honfitársa, Raphinha csupán az ötödik helyen végzett a szavazáson.

Raphinha ötödik helye pofátlanság

– posztolta az Aranylabda-gála után a brazil válogatott gólrekordere.

Dembélé győzelme esetében viszont igazságtalanságról aligha beszélhetünk, hiszen a PSG sztárja történelmi triplázást hajtott végre idén a párizsi klubbal, melynek színeiben 35 gólt szerzett, valamint kiosztott 16 gólpasszt is az előző idényben.

Kapcsolódó cikkek