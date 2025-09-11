Live
Lehet, hogy hamarosan Örményország szerte örömtüzek gyúlnak. A mieinkkel azonos labdarúgó világbajnoki selejtezőcsoportban lévő kaukázusi ország csapatának szövetségi kapitánya ugyanis belengette, hogy megpróbálja visszacsábítani a hátralévő négy vb-selejtezőre a valaha volt legjobb örmény focistát, a válogatottságot 2022-ben lemondó Henrih Mhitarjant.

Megnőtt az örmény válogatott étvágya. A 2026-os foci-vb európai selejtezőin a magyar válogatottal egy csoportban lévő kaukázusi csapat két forduló után 3 ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll. És az írek legyőzése után most egy újabb nagy húzásra készülnek: visszacsábítanák a válogatottságot 2022-ben lemondó sztárjukat, Henrih Mhitarjant.

Henrih Mhitarjan
Henrih Mhitarjan 36 évesen is fontos láncszem az Interben, és újra az lehet az örmény válogatottban is
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Visszatérhet Henrih Mhitarjan

A jelenleg az olasz Internazionale csapatában játszó 36 éves középpályás 2022-ben mondta le a válogatottságot, miután egy Németország elleni mérkőzést követően váratlanul bejelentette a döntését. A pletykák szerint a szövetséggel és az akkori kapitánnyal is megromlott a viszonya, ezért döntött úgy, hogy csak a klubkarrierjére fókuszál.

Most viszont Jegise Melikjan szövetségi kapitány mégis úgy véli, hogy sikerülhet neki visszacsábítania a nemzeti csapatba a 95-szörös válogatott Mhitarjant, aki vitán felül a valaha volt legjobb örmény labdarúgó.

Gyakran kommunikálok Mhitarjannal, ma is beszéltem vele. Mondhatom, hogy ez egy reményteli beszélgetés volt. Ám mindenképpen el kell utaznom Olaszországba hozzá, le kell ülnünk egymással. Beszélgetünk, vacsorázunk, és megpróbálom meggyőzni, hogy álljon újra a válogatott rendelkezésére

idézi a Magyar Nemzet Jegise Melikjant.

Ha a kapitány sikerrel jár, akkor Mhitarjan akár már a mieink elleni október 11-i budapesti vb-selejtezőn játszhat, ami jelentős erősítés lenne az örmények számára. Az írek máris beijedtek, elvégre ők már így is lépéshátrányban vannak.

Mhitarjan játszott a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal és a Roma csapatában is, 2022 óta pedig az Intert erősíti. A válogatottságot 2022 márciusában lemondta, de így is 95-ször szerepelt hazája nemzeti csapatában, és 32 gólt szerzett. S szó nincs arról, hogy jelenleg az Inter csapatában a kispadot koptatja. Az előző szezonban 53 meccsen játszott a kék-feketéknél, ezeken egy gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ha ellenünk is pályára lép, az bizony komoly fejfájást okozhat Marco Rossinak, az örményeknek pedig megsokszorozza az önbizalmát.

