Szoboszlai Dominik Arsenal elleni bombagólját talán már minden futballkedvelő látta, de aki netán lemaradt róla, annak elmondjuk, hogy a Liverpool középpályása közel 30 méterről fantasztikus szabadrúgást zúdított David Raya kapujába. A zseniális találat kapcsán az egykori aranylabdás Michael Owen is megszólalt, de talán jobban tette volna, ha csöndben marad, ugyanis hatalmas népharag zúdult rá, miután előállt egy furcsa elmélettel.
A Liverpool korábbi csatára szerint az ilyen típusú távoli szabadrúgásoknál, mint amiből Szoboszlai csodagólt lőtt, nincs szükség arra, hogy az ellenfelek sorfalat állítsanak, ugyanis enélkül a kapusok jobban le tudnák fedni a kapu mindkét oldalát és több esélyük lenne odaérni egy-egy jól helyezett lövésre. Owen elmélete azonban máris cáfolatot kapott, ugyanis az alacsonyabb osztályban szereplő Swindon Town és a Reading meccsén a vendégek egy távoli szabadrúgásnál nem állítottak sorfalat, így a kapus középre helyezkedhetett, ám mégsem volt esélye kivédeni Will Wright óriási erejű bombáját.
A szurkolók Owen teóriája hallatán eléggé dühösek lettek és az egykori angol válogatott támadót erős kritikával illették a közösségi oldalakon.
„Sokáig tartott megcáfolni a nagyszerű elméletét” – gúnyolódott egy drukker. „A Reading tényleg hallgatott Michael Owenre” – csípkelődött egy másik szurkoló.
„Hát ez óriási hülyeség, amit Owen mondott”
– jelentette ki egy harmadik kommentelő.
Egyesek arra hívták fel a figyelmet, hogy Wright lövése megpattant a Reading egyik védőjén, ezért a kapusnak nem is lehetett esélye odaérni a labdára.
Mindenesetre arra azért talán ne vegyünk mérget, hogyha Szoboszlai megint szabadrúgást végezhet el, az ellenfelek a rettegett rúgótechnikáját ismerve majd nem állítanak sorfalat.