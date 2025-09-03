Live
Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt csodás szabadrúgásgólja még mindig beszédtémát szolgáltat Angliában. A Liverpool korábbi sztárja, Michael Owen ennek kapcsán érdekes elmélettel állt elő, ami a távoli szabadrúgásokra vonatkozik. Az egykori aranylabdás ötlete azonban nem aratott átütő sikert, a szurkolók durván lehurrogták őt a közösségi médiában.

Szoboszlai Dominik Arsenal elleni bombagólját talán már minden futballkedvelő látta, de aki netán lemaradt róla, annak elmondjuk, hogy a Liverpool középpályása közel 30 méterről fantasztikus szabadrúgást zúdított David Raya kapujába. A zseniális találat kapcsán az egykori aranylabdás Michael Owen is megszólalt, de talán jobban tette volna, ha csöndben marad, ugyanis hatalmas népharag zúdult rá, miután előállt egy furcsa elmélettel.

Michael Owen, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik csodás gólja szokatlan reakciót váltott ki Michael Owenből
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hülyeségnek tartják a szurkolók Michael Owen furcsa elméletét

A Liverpool korábbi csatára szerint az ilyen típusú távoli szabadrúgásoknál, mint amiből Szoboszlai csodagólt lőtt, nincs szükség arra, hogy az ellenfelek sorfalat állítsanak, ugyanis enélkül a kapusok jobban le tudnák fedni a kapu mindkét oldalát és több esélyük lenne odaérni egy-egy jól helyezett lövésre. Owen elmélete azonban máris cáfolatot kapott, ugyanis az alacsonyabb osztályban szereplő Swindon Town és a Reading meccsén a vendégek egy távoli szabadrúgásnál nem állítottak sorfalat, így a kapus középre helyezkedhetett, ám mégsem volt esélye kivédeni Will Wright óriási erejű bombáját. 

A szurkolók Owen teóriája hallatán eléggé dühösek lettek és az egykori angol válogatott támadót erős kritikával illették a közösségi oldalakon.

„Sokáig tartott megcáfolni a nagyszerű elméletét” – gúnyolódott egy drukker. „A Reading tényleg hallgatott Michael Owenre” – csípkelődött egy másik szurkoló. 

„Hát ez óriási hülyeség, amit Owen mondott” 

– jelentette ki egy harmadik kommentelő.

Egyesek arra hívták fel a figyelmet, hogy Wright lövése megpattant a Reading egyik védőjén, ezért a kapusnak nem is lehetett esélye odaérni a labdára.

Mindenesetre arra azért talán ne vegyünk mérget, hogyha Szoboszlai megint szabadrúgást végezhet el, az ellenfelek a rettegett rúgótechnikáját ismerve majd nem állítanak sorfalat.

