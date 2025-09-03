Szoboszlai Dominik Arsenal elleni bombagólját talán már minden futballkedvelő látta, de aki netán lemaradt róla, annak elmondjuk, hogy a Liverpool középpályása közel 30 méterről fantasztikus szabadrúgást zúdított David Raya kapujába. A zseniális találat kapcsán az egykori aranylabdás Michael Owen is megszólalt, de talán jobban tette volna, ha csöndben marad, ugyanis hatalmas népharag zúdult rá, miután előállt egy furcsa elmélettel.

Szoboszlai Dominik csodás gólja szokatlan reakciót váltott ki Michael Owenből

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hülyeségnek tartják a szurkolók Michael Owen furcsa elméletét

A Liverpool korábbi csatára szerint az ilyen típusú távoli szabadrúgásoknál, mint amiből Szoboszlai csodagólt lőtt, nincs szükség arra, hogy az ellenfelek sorfalat állítsanak, ugyanis enélkül a kapusok jobban le tudnák fedni a kapu mindkét oldalát és több esélyük lenne odaérni egy-egy jól helyezett lövésre. Owen elmélete azonban máris cáfolatot kapott, ugyanis az alacsonyabb osztályban szereplő Swindon Town és a Reading meccsén a vendégek egy távoli szabadrúgásnál nem állítottak sorfalat, így a kapus középre helyezkedhetett, ám mégsem volt esélye kivédeni Will Wright óriási erejű bombáját.

A szurkolók Owen teóriája hallatán eléggé dühösek lettek és az egykori angol válogatott támadót erős kritikával illették a közösségi oldalakon.

„Sokáig tartott megcáfolni a nagyszerű elméletét” – gúnyolódott egy drukker. „A Reading tényleg hallgatott Michael Owenre” – csípkelődött egy másik szurkoló.

„Hát ez óriási hülyeség, amit Owen mondott”

– jelentette ki egy harmadik kommentelő.

Egyesek arra hívták fel a figyelmet, hogy Wright lövése megpattant a Reading egyik védőjén, ezért a kapusnak nem is lehetett esélye odaérni a labdára.

Mindenesetre arra azért talán ne vegyünk mérget, hogyha Szoboszlai megint szabadrúgást végezhet el, az ellenfelek a rettegett rúgótechnikáját ismerve majd nem állítanak sorfalat.

