A Monaco a borzalmas repülőútja után a pályán is pofont kapott a BL-ben: 4-1-es zakóval távozott a Club Brugge otthonából. Pedig a Monaco a meccs elején vezetést szerezhetett volna, ám Maghnes Akliouche 10. perces büntetőjét kivédte Simon Mignolet. A korábbi Liverpool-kapus aztán ünneplés gyanánt az olasz játékvezető, Simone Sozza arcába üvöltött.
Hogy pontosan mit mondott Mignolet, az vélhetően sosem derül ki, de amerikai mintára azt emlegethette, hogy a labda nem hazudik.
Sozza a tizenegyest Mignolet szerelési kísérlete miatt ítélte meg: a belga kapus elvetődve kézzel elütötte a labdát, ám továbbcsúszva felborította a Monaco támadóját, Bierethet.
Tipikusan az a szerelés volt, ami a 37 éves Mignolet pályafutásának elején még szabályosnak számított, de a modern játékvezetői felfogás már másként ítéli meg.
A bíró arcába üvöltést viszont sosem díjazták a játékvezetők, Mignolet meg is kapta a maga sárga lapját. A belga kapus néhány perccel később megsérült, a 19. percben le kellett cserélni, de a 4-1-es győzelem azért adott neki okot az örömre.