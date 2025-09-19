A Monaco a borzalmas repülőútja után a pályán is pofont kapott a BL-ben: 4-1-es zakóval távozott a Club Brugge otthonából. Pedig a Monaco a meccs elején vezetést szerezhetett volna, ám Maghnes Akliouche 10. perces büntetőjét kivédte Simon Mignolet. A korábbi Liverpool-kapus aztán ünneplés gyanánt az olasz játékvezető, Simone Sozza arcába üvöltött.

Fotó: AFP/John Thys

Hogy pontosan mit mondott Mignolet, az vélhetően sosem derül ki, de amerikai mintára azt emlegethette, hogy a labda nem hazudik.

Miért üvöltött Mignolet a bíró arcába a BL-meccsen?

Sozza a tizenegyest Mignolet szerelési kísérlete miatt ítélte meg: a belga kapus elvetődve kézzel elütötte a labdát, ám továbbcsúszva felborította a Monaco támadóját, Bierethet.

Tipikusan az a szerelés volt, ami a 37 éves Mignolet pályafutásának elején még szabályosnak számított, de a modern játékvezetői felfogás már másként ítéli meg.

A bíró arcába üvöltést viszont sosem díjazták a játékvezetők, Mignolet meg is kapta a maga sárga lapját. A belga kapus néhány perccel később megsérült, a 19. percben le kellett cserélni, de a 4-1-es győzelem azért adott neki okot az örömre.