Az MLS-ben most debütáló Nektariosz Trintisz a 63. percben állt be csereként, de gyorsan letette a névjegyét: szűk negyedórával később gólpasszt adott Carlos Harveynak, majd a ráadásban kiváló lövéssel talált be a félpályáról.

Nektariosz Trintisz álomszerűen debütált az MLS-ben

Fotó: Francisco Vega / Getty Images North America/AFP

Vendégsiker az MLS-rangadón

A San Diego ezután szépített, de ez már nem számított: 3-1-es sikerével a Minnesota két pontra megközelítette legyőzött ellenfelét, a Nyugati konferencia éllovasát.

A játéknap Lionel Messi hibájáról is emlékezetes marad, az argentin klasszis tizenegyest hibázott, nem is akárhogyan.