Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a szeptember 23-i ülésén több büntetést is kiszabott.

AZ MLSZ szurkolói rendzavarás miatt hat NB I-es csapat ellen indított eljárást

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az MLSZ ismét sok csapatot megbüntetett

A harmadosztályú Tatabánya és az NB I-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették. Az NB II-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.