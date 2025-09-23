Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulós mérkőzései kapcsán. Az MLSZ emellett hat NB I-es és egy másodosztályú csapattal szemben indított eljárást.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a szeptember 23-i ülésén több büntetést is kiszabott.

AZ MLSZ szurkolói rendzavarás miatt hat NB I-es csapat ellen indított eljárást
AZ MLSZ szurkolói rendzavarás miatt hat NB I-es csapat ellen indított eljárást
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az MLSZ ismét sok csapatot megbüntetett

A harmadosztályú Tatabánya és az NB I-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették. Az NB II-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.

Kapcsolódó cikkek:

A jövő a tét Fehérváron: új tulajdonost keresnek a Videotonnak
Újabb pofon: tovább tart a ZTE borzalmas sorozata
Sokkoló döntést hozott a videobíró, de ez sem akadályozhatta meg Dzsudzsákék győzelmét
Dráma az NB I-ben, tragédia árnyékolja be az újonc hatalmas sikerét
A Győr simán verte a Puskást, már a Fradit is megelőzte az NB I-ben
„K.rva gyenge” – az Újpest edzője kért bocsánatot az őrjöngő szurkolóktól
Elképesztő, hogy a Puskás Akadémia edzője kire fogta a vereséget
Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott
Óriási szégyen: megint csúnyán megalázták az Újpestet
Bognár György csapata még veretlen, de a Fradi botlását nem tudta kihasználni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!