Ismét összeült az MLSZ Fegyelmi Bizottsága és kiosztotta a büntetéseit a kluboknak. A szeptember 10-ei ülés legnagyobb vesztese az a Fehérvár lett, amelyre mostanában amúgy is rájár a rúd. Az NB I-ből kiesett csapat hat fordulót követően mindössze egy győzelemmel és összesen öt ponttal a tarsolyában csak a 13., kieső helyen áll a Merkantil Bank Ligában, az NB II-ben. Ráadásul nemcsak a pályán nem megy a fehérváriaknak, a lelátokon is akadnak komoly problémák az MLSZ jelentése szerint.

Az MLSZ komolyan megbüntette a Fehérvár csapatát

Fotó: TOTH ELLA / Fehérvár FC

Az MLSZ több ügyet is vizsgált Fehérváron

A FEB összevont eljárás alapján a Fehérvárt, a Csákvár és a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésein szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és konkrét személy szidalmazásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Továbbá a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Egyúttal a FEB