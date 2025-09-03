Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az alábbi büntetéseket szabta ki az NB I-es csapatokra: A FEB a Nyíregyháza–Diósgyőr mérkőzéssel kapcsolatban a Diósgyőrt, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A FEB a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A FEB a DVSC-t összevont eljárásban (az MTK, a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Emellett a DVSC biztonságért felelős szakemberét pénzbüntetés megfizetésére kötelezi a DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban, megzavart rend helyreállításának elmulasztása miatt.

A FEB az FTC- t összevont eljárásban (a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB a ZTE–Újpest mérkőzéssel kapcsolatban a ZTE-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A FEB a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. A FEB az Újpestet összevont eljárásban (az ETO, a Paks és a ZTE elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

