Nem most kezdődött a szembenállás az FTC első embere és az MLSZ között, Kubatov Gábor már a nyár közepén sarkos véleményt fogalmazott meg a Fradi által kapott lapokról a bajnokikon, az úgynevezett magyar-szabály bevezetéséről, és legutóbb arra kérte a szövetséget, hogy a következő, szurkolóknak szóló videók elkészítésénél ne a válogatottban szereplő ferencvárosi játékosokat szerepeltessék, ha egy mód van erre. A szövetség szeptember 16-án a magyar-szabály kapcsán adott ki egy nyilvánosan elérhető közleményt, azonban azt kifejezetten Kubatov Gábornak címezték.

Az MLSZ nekiment Kubatov Gábornak, a Fradi elnökének

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az MLSZ Kubatov Gábornak üzent

Íme a közlemény, amelyet változtatás nélkül közlünk (lent pedig a Facebook-ra kitett link, amely alatt tanulságosak a kommentek és a reakciók):

A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában. Az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026/27-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését. Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.