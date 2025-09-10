Az MLSZ és a portugál szövetség együttműködése a szerződésben foglaltak szerint kiterjed sportrendezvények szervezésére, a szakmai tudás átadására, az edzők oktatására és továbbképzésére, de része a közös gondolkodásnak konferenciák és workshopok előkészítése is számos szakterületen.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke jelentette be a sportdiplomáciai sikert

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Az MLSZ fontos megállapodást kötött a portugál szövetséggel

A két szövetség közötti megállapodás nemcsak a nagypályás labdarúgást, hanem a futsalt és a játékvezetés területét is érinti.

Nagyra tartjuk a portugál válogatott által a közelmúltban elért eredményeket és azt, ahogyan emelték a labdarúgás mint sportág minőségét. Ezek mögött a sikerek mögött komoly szakmai munka van a futball minden területén”

– hangsúlyozta az aláíráskor Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.

„Örülök, hogy a régóta meglévő jó viszonyunkra építve hivatalosan is megállapodást kötöttünk most egymással, amely elsősorban az utánpótlás-nevelés és a játékvezetés területeire terjed ki, de számunkra minden bizonnyal nagyon előnyös lesz a hazai labdarúgás minden területére vonatkozóan” – tette hozzá.

Pedro Proenca az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP / AFP

A korábbi FIFA-játékvezető Pedro Proenca megtisztelőnek nevezte a megállapodás aláírását, és kiemelte, mindkét ország labdarúgásának megvan a maga története, a híres magyar futballistákat pedig világszerte ismeri mindenki.

Ezzel a megállapodással megújítjuk az eddigi együttműködésünket, amely két kicsi, de annál nagyobb futballtörténettel rendelkező ország között van. Az pedig, hogy mindezt egy mindkettőnk számára nagyon fontos világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt írjuk alá, jól mutatja, hogy Magyarország és Portugália labdarúgó-szövetsége is a fair play szellemiségének megfelelően működik”

– idézi az MTI a portugál szövetség elnökét.

Az MLSZ korábban több ország sportszövetségével, köztük Spanyolországgal és Németországgal kötött már hasonló szakmai együttműködést, de vannak más kontinenseken is partnerei, s ezekből az együttműködésekből kölcsönösen mindkét fél profitál.