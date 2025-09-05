Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az MLSZ két videót is közzétett arról, hogy mire kell figyelniük a szurkolóknak a magyar válogatott mérkőzésein, hogy nehogy szektorbezárás vagy még komolyabb büntetés legyen a történet vége egy nem kívánt magatartás, megszólalás miatt. A szövetség külön hangsúlyozza, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy a válogatott minden szurkolója tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől. A kampányhoz a népszerű színész, Mucsi Zoltán is csatlakozott, aki az MLSZ által közzétett videóban mutatta be, hogyan nem szabadna drukkolniuk az embereknek.

Az MLSZ két videót is kitett a magyar válogatott szurkolói részére

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Az MLSZ-nek elmondták az ultrák, mivel foglalkozzanak

A Carpathian Brigade '09, a magyar válogatott szervezett szurkolói csoportja a hivatalos Facebook-oldalán az alábbi közleménnyel reagált a szövetség videóira:

Közlemény

Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket, mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott „kampányfilmek” látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy: gyalázat.

Nincs sem időnk, sem affinitásunk mélyebben elemezni az elvileg rólunk, „szurkolókról” szóló degradáló mozzanatokat, csupán arra volnánk kíváncsiak, hogy mégis mit várnak mindettől a készítők és leginkább a megrendelők? A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság.

Csoportunk nevében ezúton kikérjük magunknak a méltatlan, lealacsonyító képsorokat és egyúttal tennénk egy egyszerű javaslatot az illetékeseknek:

A rém kellemetlen, megosztási kísérletek szándékával készülő „kampányfilmek”, a szurkolók vegzálása, az értelmetlen szektorbezárások és a kontraproduktív büntetések helyett végre foglalkozzanak azzal, amivel igazán kellene: A magyar futball minél magasabb szintre való eljutásának teljes körű, szakmai támogatásával!