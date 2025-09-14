Live
Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

Az olasz labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában az AC Milan 1-0-ra legyőzte a Bologna csapatát a San Siróban. A találkozó hőse a milánói csapat 40 éves középpályása, a horvát Luka Modric volt, aki 61. percben védhetetlen góllal döntötte el a meccset, ezzel pedig megdöntött egy 64 éves rekordot a Serie A-ban.

A Real Madridtól 13 év után távozó Luka Modric remekül kezdett a Serie A-ban. A 40. születésnapját a héten ünneplő középpályás a Lecce ellen 2-0-ra megnyert bajnokin már adott egy gólpasszt a Milan színeiben, most pedig megszerezte első gólját is a bajnokságban.

Luka Modric a harmadik bajnoki meccsén történelmet írt a Milan játékosaként
Luka Modric a harmadik bajnoki meccsén történelmet írt a Milan játékosaként
Fotó: Stefano Rellandini/AFP

​Modric 64 éves rekordot döntött meg

A Bologna elleni találkozó 61. percében a belga Alexis Saelemaekers jobbról betett labdája tökéletesen érkezett a mélységből berobbanó Luka Modric, aki 15 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba. 

A Real Madriddal hat Bajnokok Ligája-trófeát nyerő Modric góljával a milánói csapat megnyerte a meccset, a horvát középpályás pedig egy 64 éves rekordot megdöntve történelmet írt a Serie A-ban. 

Modric 40 évesen és 5 naposan a legidősebb középpályás lett, aki gólt lőtt az olasz bajnokságban. A rekordot korábban a svéd Nils Liedholm állította fel, aki 1961. március 26-án 38 éves és 169 napos volt, amikor a Milan játékosaként betalált az Inter ellen. 

