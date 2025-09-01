Vancsa Zalán évek óta a Manchester Cityt is működtető City Group kötelékében van, 2022 elején az MTK-tól a belga Lommel SK-hoz igazolt. A klub jelenleg a másodosztályban szerepel, a 20 éves magyar focista azonban nem sok mérkőzésen játszhatott. A Lommel az utóbbi években az MTK-nak, majd a belga Gentnek és a holland Rodának is kölcsönadta Vancsát, aki közben kétszer pályára lépett a magyar válogatottban is. A mostani idényben visszatért Belgiumba, az első három fordulóban azonban nem volt ott a keretben – a hírek szerint Angliában tartózkodott augusztus nagy részében –, és nem túl régóta tartó karrierje mélypontjára ért. Helyén pedig egy másik szélső remekel a belga együttesben: a szintén 2004-ben született Mohamed Salah.

Vancsa Zalán (balra) már a magyar válogatottban is bemutatkozott, a Lommelnél azonban Mohamed Salah mellett nem igazán jut lehetőséghez

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mohamed Salah helyett állt be Vancsa Zalán a Lommelben

A szombati, Sporting Lokeren elleni hazai találkozón a vendégek szereztek vezetést, ám Salah egyenlített, majd a Lommel meg is fordította a mérkőzést, és 3-1-es sikert aratott. A klub így négy forduló után nyolc ponttal a tabella negyedik helyén áll. Vancsa Zalán idén először volt csapata keretében, de Mohamed Salah remeklése miatt egészen a 86. percig kellett várni, amíg posztriválisa helyett végül 2024 májusa óta először pályára léphetett – a 21 éves belga focista nagy taps közepette vonult a kispadhoz.

A Liverpool egyiptomi támadójának névrokona belga utánpótlás-válogatott, tavaly szerződött a Lommelhez, és az idei bajnokságban már egy gólpassz mellett a harmadik bajnokiján talált be – Mohamed Salah ezzel a góllövőlista második helyén áll.

Vancsa Zalán eddig 61 tétmérkőzésen 14 gólt és 7 gólpasszt szerzett a Lommel színeiben, ahol a szerződése 2027-ig szól. A fiatal szélső a következő napokban hazautazik Magyarországra, ugyanis Szélesi Zoltán vezetőedző behívta a jövő keddi, Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő U21-es magyar válogatott keretébe.