Ilyen az, amikor egy játékosnak megvan a tekintélye. Mohamed Szalah egyetlen mondattal rendet tett egy Liverpool-szurkolókat tömörítő közösségi oldalon, amikor ott a csapat korábbi játékosai kezdték el szapulni. De lehet, hogy burkoltan a klub új igazolásairól is véleményt mondott?

A főnök egy mondattal rendet tett. Vagy a főnök úgy kritizált, hogy csak a sorok között olvasni tudók értsék? Minden esetre Mohamed Szalah, az angol bajnok Liverpool legnagyobb sztárja, akkora klasszis a pályán kívül is, hogy egyetlen mondattal mindként esetet megoldotta.

Mohamed Szalah (j.) több tiszteletet kért Lusi Díaznak (b.) és Darwin Núneznek
Mohamed Szalah (j.) több tiszteletet kért Lusi Díaznak (b.) és Darwin Núneznek
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mohamed Szalah rendet tesz

A történet röviden. Az egyik legnagyobb, több mint félmillió követővel rendelkező szurkolói oldal, az Anfield Edition kitett egy posztot azzal a felütéssel, milyen jól járt a klub, hogy Darwin Núnezt és Luis Díazt Florian Wirtzre és Alexander Isakra cserélte a nyáron.

„Létezik ennél nagyobb szintlépés a foci történetében?” – tették fel a kérdést.

A valóban nem éppen sok tiszteletet sugárzó kérdéssel annyit elértek az adminisztrátorok, hogy maga Mohamed Szalah is válaszolt nekik.

Mit szólnátok, ha úgy ünnepelnénk a nagyszerű új igazolásainkat, hogy közben nem vagyunk tiszteletlenek a PL-győztesekkel szemben?

 – tette fel az egyszerű kérdést.

Westernfilmekben ilyenkor szokott baljós csend beállni a söntésben, és érdekes módon a közösségi oldalon is elkezdtek látványosan megszaporodni a Szalah-val egyetértő kommentek. Volt, aki egyenesen azt írta, hogy „a király szólt, elég legyen a tiszteletlenségből”.

Azonban a sorok között akár az is ott lapulhat, hogy a szurkolók úgy dicsérik az újakat, hogy Liverpool-mezben a 116 millió fontért vett Wirtzet eddig négy meccsen látták, a 125 millió fontos PL-rekord áron elhozott Isak pedig még egyet egyet sem rúgott a labdába az Anfielden.

És igaz, hogy a két távozó nem váltotta be teljes egészében a hozzájuk fűzött reményeket, de azért Luis Díaz három és fél idény alatt 148 meccsen csak lőtt 41 gólt a klub színeiben, amellyel a nyáron bajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul nem is ingyen távozott, hiszen a Bayern München 65,5 millió fontnak megfelelő összeget fizetett érte. Ugyanígy Darwin Núnez esetében, aki 53 millió fontért ment a szaúdi al-Hilalhoz: bár legtöbben a kihagyott helyzeteire emlékeznek, de azért a három idényben 143 meccsen rúgott 40 gólja így is több tiszteletet érdemel.

 

