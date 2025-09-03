A főnök egy mondattal rendet tett. Vagy a főnök úgy kritizált, hogy csak a sorok között olvasni tudók értsék? Minden esetre Mohamed Szalah, az angol bajnok Liverpool legnagyobb sztárja, akkora klasszis a pályán kívül is, hogy egyetlen mondattal mindként esetet megoldotta.

Mohamed Szalah (j.) több tiszteletet kért Lusi Díaznak (b.) és Darwin Núneznek

Mohamed Szalah rendet tesz

A történet röviden. Az egyik legnagyobb, több mint félmillió követővel rendelkező szurkolói oldal, az Anfield Edition kitett egy posztot azzal a felütéssel, milyen jól járt a klub, hogy Darwin Núnezt és Luis Díazt Florian Wirtzre és Alexander Isakra cserélte a nyáron.

„Létezik ennél nagyobb szintlépés a foci történetében?” – tették fel a kérdést.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

A valóban nem éppen sok tiszteletet sugárzó kérdéssel annyit elértek az adminisztrátorok, hogy maga Mohamed Szalah is válaszolt nekik.

Mit szólnátok, ha úgy ünnepelnénk a nagyszerű új igazolásainkat, hogy közben nem vagyunk tiszteletlenek a PL-győztesekkel szemben?

– tette fel az egyszerű kérdést.

Westernfilmekben ilyenkor szokott baljós csend beállni a söntésben, és érdekes módon a közösségi oldalon is elkezdtek látványosan megszaporodni a Szalah-val egyetértő kommentek. Volt, aki egyenesen azt írta, hogy „a király szólt, elég legyen a tiszteletlenségből”.

Azonban a sorok között akár az is ott lapulhat, hogy a szurkolók úgy dicsérik az újakat, hogy Liverpool-mezben a 116 millió fontért vett Wirtzet eddig négy meccsen látták, a 125 millió fontos PL-rekord áron elhozott Isak pedig még egyet egyet sem rúgott a labdába az Anfielden.

És igaz, hogy a két távozó nem váltotta be teljes egészében a hozzájuk fűzött reményeket, de azért Luis Díaz három és fél idény alatt 148 meccsen csak lőtt 41 gólt a klub színeiben, amellyel a nyáron bajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul nem is ingyen távozott, hiszen a Bayern München 65,5 millió fontnak megfelelő összeget fizetett érte. Ugyanígy Darwin Núnez esetében, aki 53 millió fontért ment a szaúdi al-Hilalhoz: bár legtöbben a kihagyott helyzeteire emlékeznek, de azért a három idényben 143 meccsen rúgott 40 gólja így is több tiszteletet érdemel.