Újra régi sikerei helyszínén a sztártréner. José Mourinho lett a Benfica labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A 62 éves portugál tréner 2000-ben két és fél hónapig már ült a lisszaboni csapat kispadján, mérlege öt győzelem, három döntetlen és két vereség volt. Mourinho később az FC Portóval Bajnokok Ligáját és két bajnoki címet nyert. Hazájának élvonalába több mint húsz év, a Bajnokok Ligájába pedig öt év után tér vissza.

Portuguese coach Jose Mourinho (L) holds up a Benfica jersey with his name together with Benfica president Rui Costa during a press conference for his official presentation as new Benfica coach at the Benfica Campus training center in Seixal, on the outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Qarabag on September 16, 2025 evening in the Champions League, and contacted Jose Mourinho the next day to hire him. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Legendák egymás között, José Mourinho vezetőedzőt Ruí Costa mutatta be a Benficánál
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Új szerződése 2027 nyaráig szól, de a jelenlegi szezon utolsó mérkőzését követő tíz napon belül mindkét fél felmondhatja – jelentette az MTI.

Mourinho elődjét, Bruno Lagét szerdán menesztették, miután a Benfica kedden házigazdaként 3-2-re kikapott az azeri Qarabagtól a BL alapszakaszában.

Az FC Porto után az Internazionalét is Bajnokok Ligája-címig vezető Mourinho volt a Chelsea, a Real Madrid, a Manchester United, az AS Roma és a Tottenham Hotspur szakvezetője is.

Épp a Benfica jelentette Mourinho vesztét Törökországban

Legutóbb a Fenerbahcét irányította, amelytől augusztusban kellett távoznia, mivel az isztambuliak a BL-selejtező negyedik fordulójában éppen a Benficával szemben maradtak alul.

„A világ egyik legnagyobb klubjának edzője lettem. Több világszintű, nagy klubnál is dolgoztam, de egyik sem jelentett számomra akkora megtiszteltetést és motivációt, mint most, hogy a Benfica edzője lehetek” – nyilatkozta.

Hozzátette, amikor megkapta a felkérést, nem kellett sokat gondolkodnia.

„Azt ígérem, hogy a Benficáért és a küldetésemért fogok élni, de nem én vagyok a fontos, hanem a Benfica fontos, és a Benfica szurkolói fontosak. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak” – magyarázta.

A Benfica következő bajnoki mérkőzése szombaton lesz az AVS Futebol SAD ellen, a BL alapszakaszában pedig szeptember 30-án a klubvilágbajnok Chelsea vár a portugál együttesre.

