Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Világrengető felfedezés: párhuzamos univerzumba nyíló féregjáratot észlelhettek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A futball egyik legnagyobb alakja visszatért oda, ahol minden elkezdődött: José Mourinho ismét a Benfica kispadjáról dirigál. A „Special One”-ból lett „Calm One” útja tele van diadalokkal, botrányokkal és vaskos végkielégítésekkel, BL-trófeákkal és eltiltásokkal. Mourinho most újra Lisszabonban igyekszik bizonyítani, hogy a halkabb hang mögött még mindig ott a régi megszállottság, és talán a régi varázslat is.

Mourinho 62 évesen tért vissza a Benficához, és három nappal a kinevezése után egy könnyed 3-0-val nyitott az AVS Futebol SAD ellen. Az első sajtótájékoztatóján meglepően higgadt tónust ütött meg: nem ígért forradalmat, nem beszélt címekről vagy nagyszabású álmokról.

José Mourinho újratöltve: higgadtság, és természetesen győzelem a Benfica edzőjeként
José Mourinho újratöltve: higgadtság, és természetesen győzelem a Benfica edzőjeként
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

„Azért vagyok itt, hogy dolgozzak, szolgáljam a klubot, és tartsam magam egy etikai szerződéshez” – mondta. A Fenerbahçénál töltött rövid időszakot pedig két szóval intézte el: „hiba volt”. 

Ezt nem pusztán az eredmények miatt tartja így, hanem mert a török klub domináns, támadó futballt várt el tőle, amely távol állt a saját alaptéziseitől.  

A keret összetétele sem kedvezett a látványos, magas intenzitású játékhoz, így a felek között gyorsan világossá vált az elvárások és a lehetőségek közti szakadék. Ez a ritkán hallott önkritika még inkább aláhúzta, mennyire más hangot ütött meg most, mint a régi „Special One”: akkor a kihívások és a reflektorfény keresése vezette, most inkább a nyugalom és a józanság.

José Mourinho a Fenerbahçe új edzőjeként integet a szurkolóknak az isztambuli Şükrü Saracoğlu Stadionban, 2024. június 2-án
José Mourinho a Fenerbahçe új edzőjeként integet a szurkolóknak az isztambuli Şükrü Saracoğlu Stadionban, 2024. június 2-án
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

És micsoda véletlen egybeesés, a törököktől éppen azután menesztették, hogy a Benfica elütötte a BL-től a Fenert. Majd leigazolta a Benfica. Mourinho pedig ugyanitt, Lisszabonban kezdte élvonalbeli edzői pályafutását 2000-ben, így most a kör, legalábbis látszólag, bezárul.

A tolmács, akitől Ronaldo és Guardiola is tanácsot kért

Amikor Bobby Robson a Barcelonához került, Mourinho tolmácsolta a sajtótájékoztatóit. A spanyol újságírók hamar kiszúrták, hogy Mourinho nem egyszerűen fordít: a válaszai hosszabbak, részletesebbek voltak, mint amit Robson angolul mondott. A legenda szerint Mourinho már ekkor belecsempészte a saját meglátásait, kiegészítéseit – Robson pedig bízott benne annyira, hogy ráhagyta.

Louis van Gaal mellett már nemcsak tolmács volt, hanem tényleges szakmai stábtag. Van Gaal állítólag rendszeresen megkérte, hogy készítsen elemzéseket és edzésterveket.

JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, BARCELONA, SPAIN - AUGUST 20: Barcelona manager Bobby Robson (center back row) and coach Jose Mourinho (back row 2nd right) poses for a team picture with his players including Pep Guardiola (back row right) before the Trofeu Joan Gamper match between Barcelona and San Lorenzo at the Nou Camp on August 20, 1996 in Barcelona, Spain. (Photo by Shaun Botterill/Allsport/Hulton Archive/Getty Images)
Bobby Robson és csapata a Barcelonánál 1996-ban: a hátsó sorban, jobbról a második José Mourinho, mellette Pep Guardiola. Ekkor még tolmácsként dolgozott, de már edzésterveket írt és ellenfeleket elemzett 
Fotó:  Shaun Botterill/Allsport/Hulton Archive/Getty Images

Mourinho olyan alapos munkát végzett, hogy egyszer, amikor Van Gaal el volt tiltva, ő tarthatta a taktikai eligazítást a Barcelona első csapatának. Ekkor mutatta meg először, hogy képes karizmatikusan megszólítani sztárjátékosokat is.

A Barca öltözőben a játékosok már a kilencvenes évek közepén „Mister José”-ként emlegették, mert nem egyszerű fordítónak, hanem mini-edzőnek tekintették. Legendák szerint a brazil Ronaldo vagy Guardiola is gyakran fordult hozzá taktikai részletekkel, mert tudták: Mourinhónak mindig volt kész, szakmailag megalapozott válasza.

Európa meghódítása a Portóval

Ez a stábmunka jelentte az ugródeszkát, hiszen 2000-ben átvette a Benficát, ahol azonban csak rövid epizódszerep jutott neki. Ezek után az Uniao de Leiriánál építette tovább a hírnevét (2001-2002), majd innen hívta el a Porto 2002 januárjában, és itt állt össze először minden.

JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, BARCELONA, SPAIN - AUGUST 20: Barcelona manager Bobby Robson (center back row) and coach Jose Mourinho (back row 2nd right) poses for a team picture with his players including Pep
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, 14 May 1997 - UEFA European Cup Winners Cup Final - Barcelona v Paris Saint Germain, Barcelona celebrate victory with Jose Mourinho cheering (middle row far left), Ronaldo inspects
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, New coach of the Portuguese soccer team FC Porto, Jose Mourinho (L) shakes hands with president Pinto da Costa 23 January 2002, at the Antas stadium in Porto. Mourinho was named on
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Former Porto manager Jose Mourinho poses for pictures after he was named as Chelsea's new manager at Stamford Bridge in London 02 June, 2004. Mourinho, who lead Port to the win the C
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, GELSENKIRCHEN, GERMANY - MAY 26: Nuno Valente of FC Porto hugs his manager Jose Dos Santos Mourinho after winning the Champions League during the UEFA Champions League Final match b
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Chelsea manager Jose Mourinho gestures to his team during the FA Community Shield between Chelsea and Arsenal at the Millennium Stadium in Cardiff, Wales, 07 August, 2005. The final
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Inter Milan's Portuguese coach Jose Mourinho celebrates their victory 3-1 on Barcelona at the end of during their UEFA Champions League first leg semifinal Inter Milan vs Barcelona
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Inter Milan's Portuguese coach Jose Mourinho gestures during their UEFA Champions League first leg semifinal football match on April 20, 2010 in Milan's San Siro stadium. Milan won
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Inter Milan's Portuguese coach Jose Mourinho celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final football match Inter Milan against Bayern Munich at the Santi
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho attends a press conference after a training session at Real Madrid's sport city in Madrid on December 12, 2011. Real Madrid coach Jose M
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho reacts during the penalty kicks of the UEFA Champions League second leg semi-final football match Real Madrid against Bayern Munich at t
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho kicks aball during the Spanish league football match Real Madrid against Deportivo at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on Septem
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Chelsea football club's new manager Jose Mourinho addresses a press conference at Stamford Bridge in London, on June 10, 2013. A reflective Jose Mourinho on Monday transformed himse
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Manchester United's Portuguese manager Jose Mourinho holds up the trophy as Manchester United players celebrate their victory after the English League Cup final football match betwe
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Jose Mourinho Head Coach of AS Roma smiling during the Serie A 2021/22 football match between AC Milan and AS Roma at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on January 06, 2022 (Phot
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, This photograph taken on May 26, 2022 shows a painting of artist Harry Greb, depicting Roma's Portuguese head coach Jose Mourinho, who led the team to the victory in UEFA Europa Con
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Roma's Portuguese head coach Jose Mourinho kisses the trophy as his team celebrates winning the UEFA Europa Conference League final football match between AS Roma and Feyenoord at t
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Roma's Portuguese head coach Jose Mourinho kisses the winners medal after the UEFA Europa Conference League final football match between AS Roma and Feyenoord at the Air Albania Sta
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho is pictured during the UEFA Champions League play off second leg football match between SL Benfica and Fenerbahce at Luz stadium in Lisb
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 12: Fenerbahce head coach Jose Mourinho objects the referee during the UEFA Champions League third qualifying round second-leg football match between Fen
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Portuguese coach Jose Mourinho attends a press conference during his official presentation as new Benfica coach at the Benfica Campus training center in Seixal, on the outskirts of
JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Benfica's Portuguese coach Jose Mourinho takes his position at the start of the Portuguese League football match between AVS Futebol SAD and SL Benfica at CD Aves stadium in Vila da
Galéria: José Mourinho pályafutása képekben
1/22
Bobby Robson, a Barcelona menedzsere és José Mourinho edző egy csapatképen, 1996. augusztus 20.

A magyar olvasók számára külön érdekesség, hogy Mourinho idején Buzsáky Ákos is lehetőséget kapott a Portóban: kezdőként játszott a Denizlispor elleni UEFA-kupa-mérkőzésen (2-2, 2003. február 27.), és pár nappal korábban a ligában is bemutatkozott. Buzsáky évekkel később is kiemelte, mennyire meghatározó volt számára ez az időszak: 2008-ban az Eurosportnak azt mondta, hogy José Mourinhót tartja a világ legjobb edzőjének. 2017-ben az Origónak, már edzőként így beszélt a portugálról: „Nagyon sokat tanultam Mourinhótól, akivel a Portónál dolgozhattam együtt. Még ma is rengeteg olyan dolgot használok, amit tőle láttam, sőt, az egyik motivációm éppen az, hogy egyszer szövetségi kapitányként kamatoztassam ezeket a tapasztalatokat”.

Buzsáky Ákos rengeteget tanult José Mourinhótól
Buzsáky Ákos rengeteget tanult José Mourinhótól
Forrás: AFP/Oli Scarff

A Porto ekkor építette fel azt a struktúrát, amellyel a nemzetközi porondon is áttörést ért el. A 2003-as UEFA-kupa-döntőben (Porto-Celtic 3-2, Sevilla) Mourinho terve az volt, hogy a belső védők (Carvalho, Jorge Costa) domináljanak a beadásoknál. Henrik Larsson kétszer is betalált, de Mourinho reagált: Deco mélyebbre húzódott, a Costinha-Maniche tengely jobban zárt, hogy a svéd ne kapjon teret a tizenhatos előtt. Elöl pedig a Porto gyors átmenetei döntöttek: Deco szervezett, Derlei kétszer is eredményes volt, majd a hosszabbításban az ő gólja hozta a trófeát.

Ez volt Mourinho első nemzetközi győzelme edzőként, és egy évvel később a Monaco elleni BL-döntőben (3-0, 2004) már ennek a rendszernek a kiforrottabb változatával lépett szintet. 

Nuno Valente és José Mourinho a BL-trófeával 2004. május 26-án
Nuno Valente és José Mourinho a BL-trófeával 2004. május 26-án
Fotó: Alex Livesey/Getty Images / Alex Livesey/Getty Images

Első korszak a Chelsea-nél: hihetetlen aranyérem és botrányok

Az első londoni ciklusában sorban jöttek a címek és a defenzív rekordok: Mourinho rögtön az első idényében (2004-05) bajnok lett, a csapat 95 ponttal zárt, és mindössze 15 gólt kapott, ráadásul a Chelsea 50 év szünet után nyerte el a bajnoki aranyat. 

Mourinho londoni belépője már önmagában kultikus pillanat lett, a bemutatkozó sajtótájékoztatón ugyanis így mutatta be magát: „Kérem, ne nevezzenek arrogánsnak! Bajnokok Ligája-győztes vagyok, és azt hiszem, különleges vagyok (Special One)”. Innentől a jelző ráragadt.

José Mourinho 2004. június 2-án lett a Chelsea új menedzsere
José Mourinho 2004. június 2-án lett a Chelsea új menedzsere
Fotó: CARL DE SOUZA / AFP / CARL DE SOUZA / AFP

De a sztori nem csak a trófeákról szólt. 2005 tavaszán, kétmeccses UEFA-eltiltása idején Mourinho maga mesélte el, hogyan tartott mégis csapatbeszédet a Bayern elleni BL-negyeddöntő előtt:

délben már az öltözőben volt, este pedig – az elmondása szerint – szennyestartó kosárban próbálták kicsempészni az UEFA-ellenőrök elől.

2007-ben Mourinho és Abramovics között elmérgesedett a viszony: a tulajdonos látványos, támadó futballt várt, Mourinho viszont pragmatikus stílust játszatott, ráadásul Sevcsenko csapatba építését sem akarta erőltetni. A gyengébb szezonkezdet mellett ez vezetett a szakításhoz.

2007-ben a távozás Mourinho számára pénzügyileg is komoly bevételt jelentett: a klub beszámolóiban szereplő számok szerint az első válás után nagyjából 23,1 millió fontot (akkori árfolyamon közel 11 milliárd forintot) kapott ő és a stábja végkielégítésként. A 2015-ös második menesztés újabb 8,3 millió fontot (mintegy 3,8 milliárd forintot) hozott.

Inter: BL-cím túlélőfocival

Milánóban (2008-2010) Mourinho pályafutásának egyik legnagyobb kihívása várt rá, és minden tudását be kellett vetnie. A csúcspont a 2010-es BL-elődöntő volt a Barcelona ellen: a visszavágón az Inter már az első félidőben emberhátrányba került, és így kellett kibekkelnie egy órát. A terv bevált: hiába nyert 1-0-ra a Barca, az Inter összesítésben döntőbe jutott.

JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Inter Milan's Portuguese coach Jose Mourinho celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final football match Inter Milan against Bayern Munich at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 22, 2010. Inter Milan won the Champions League with a 2-0 victory over Bayern Munich in the final at the Santiago Bernabeu. Argentine striker Diego Milito scored both goals for Jose Mourinho's team who completed a treble of trophies this season. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)
Az Interrel is sikerült meghódítania Európát, nem mindennapi taktikai zsenialitásokkal
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP / CHRISTOPHE SIMON / AFP

A Bayern München elleni madridi fináléban (2-0) ugyanez a kockázatminimalizáló szemlélet dominált. Az Inter tudatosan átengedte a kezdeményezést és a kritikus pillanatokban Diego Milito hidegvérű befejezései döntöttek.

Mourinho milánói korszaka így lett tankönyvi példa arra, hogyan lehet a taktikai fegyelemmel és a kockázat szigorú menedzselésével a világ legjobb csapatai ellen is győzni. Nem véletlen, hogy a triplázás – bajnokság, kupa, BL – az Inter történetének legfényesebb fejezete lett.

De természetesen itt sem kerülték el a balhék. Az Inter-Sampdoria bajnokin két gyors kiállítás után Mourinho a kispadon keresztbe tett csuklóval, a kamerákba nézve jelezte: „meg van kötve a kezünk”. A bilincsgesztus a fegyelmi bizottságnál kiverte a biztosítékot: három mérkőzésre eltiltották, és 40 ezer euróra megbüntették. 

Madridi misszió: megtörni a Barcelona egyeduralmát!

A milánói triplázás után Madrid következett (2010-2013), ahol Mourinhót kifejezetten arra szerződtették, hogy megtörje a Guardiola-féle Barcelona dominanciáját. A feladat nem volt könnyű, de három szezon alatt így is maradandót alkotott: 2011-ben megnyerte a Király-kupát, 2012-ben a La Ligát – rekordnak számító 100 ponttal és 121 lőtt góllal –, 2012-ben pedig a spanyol Szuperkupát is begyűjtötte a csapattal. A Bajnokok Ligájában háromszor is elődöntőig jutott, de a várt áttörés, a 10. BL-trófea már nem jött össze.

A legemlékezetesebb jelenet a 2011-es Szuperkupa-döntőn történt, amikor Mourinho egy tömegverekedés közben az ellenfél edzője, Tito Vilanova szeméhez nyúlt. Ez esetért két Szuperkupa-meccsre tiltották el. Akkor nem mutatott megbánást, évekkel később viszont már elismerte, hogy túl messzire ment.

José Mourinho a büntetőpárbaj alatt a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágón
José Mourinho a büntetőpárbaj alatt a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágón
Fotó: DANI POZO / AFP

A másik hírhedt epizód a 2011-es BL-elődöntő után következett, amikor a 2-0-es hazai vereség után Mourinho nyíltan részrehajlással vádolta az európai szövetséget.

Az UEFA öt meccsre tiltotta el (részben felfüggesztve), és 50 ezer euróra büntette. Ez a kirohanás tette végleg emblematikussá az „UEFAlona” kifejezést, ami azóta is kíséri a korszak értékelését.

Érdekesség, hogy Mourinho a madridi évek alatt több rekordot is felállított: a Real nemcsak a 100 pontos csúcsot hozta, hanem idegenben 16 meccset megnyerve új ligarekordot állított fel, Cristiano Ronaldo pedig ebben a rendszerben érte el az első 40+ gólos idényét Spanyolországban. Az öltözőben azonban egyre nagyobb feszültségek alakultak ki: a Casillas–Ramos-tengely és a portugál edző viszonya megromlott. Végül 2013 nyarán Mourinho távozott.

Kékvérű és Vörös Ördög Mourinho

2013-ban, amikor visszatért a Chelsea-hez, Mourinho ironikusan már „The Happy One”-ként mutatkozott be, hozzátéve: „ott vagyok, ahol lenni akarok”. A második londoni ciklusban újra bajnoki címet nyert (2015), de a következő idényben összeomlott a csapat, az öltözői feszültségek és a gyenge eredmények miatt Abramovics ismét menesztette. 

JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Manchester United's Portuguese manager Jose Mourinho holds up the trophy as Manchester United players celebrate their victory after the English League Cup final football match between Manchester United and Southampton at Wembley stadium in north London on February 26, 2017. Zlatan Ibrahimovic sealed the first major silverware of Jose Mourinho's Manchester United reign and broke Southampton's hearts as the Swedish star's late goal clinched a dramatic 3-2 victory in Sunday's League Cup final. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /
Mourinho első tétmeccsén, a Community Shielden a United 2-1-re verte a Leicester Cityt 2017-ben. Ez volt a portugál első trófeája Manchesterben
Fotó: IAN KINGTON / AFP

2016 nyarán a Manchester Unitedhez került, ahol már más arcát mutatta. Az első idényben három trófeát is nyert – Ligakupa, Community Shield, Európa-liga –, és az utóbbit kifejezetten nagyra tartotta, mert így minden európai sorozatban diadalmaskodott edzőként.

A bajnokságban viszont nem sikerült felérnie a csúcsra: a City dominált, Mourinho pedig egyre inkább a védekezésre építő futball miatt kapott kritikákat.

2017-ben a France Football-interjúban már a „Calm One” korszakról beszélt: „A győzelem már nem a Hold, a vereség már nem a pokol, a feladatom a nyugalom átadása”.

2018 decemberében, egy újabb eredményválság után a United is szakított vele. A klub a hivatalos adatok szerint 19,6 millió font végkielégítést fizetett ki Mourinho stábjának.

Mourinho menesztései köré idővel külön mítosz épült: a sajtó előszeretettel számolta össze a kluboktól kapott végkielégítéseket, és gyakran kerekített felfelé. A hivatalos számok (Chelsea 2007, Chelsea 2015, Manchester United 2018) már önmagukban is 50 millió font felett járnak, de a Tottenhamnél, a Románál és most a Fenerbahçénál becsült tételekkel együtt Mourinho karrierje során 100 millió fontnál is több pénzt kereshetett úgy, hogy kirúgták

Trófea nélküli időszak a Spursnél, Budapesten robbant a biztosíték

2019 novemberében vette át a Tottenhamet, egyetlen céllal, hogy végre trófeát hozzon a klubnak. Az első hónapokban stabilizálta a csapatot, és eljutott az angol Ligakupa döntőjéig, ám a finálét már nélküle játszották: a klub 2021 áprilisában, alig hat nappal a döntő előtt menesztette. A szakítás mögött több ok állt: a játék képe sokak számára túlzottan defenzív volt, miközben a szurkolók és a vezetőség a Harry Kane–Szon Heung-min párosra épülő, támadóbb futballt vártak volna. 

Mourinho 2021-ben vette át az AS Romát, és már a második idényében történelmet írt a fővárosi klubbal: 2022-ben megnyerte a frissen indított Konferencia-ligát. A portugál ezzel az első edző lett, aki mindegyik nagy UEFA-sorozatot (BL, EL/UEFA-kupa, KL) megnyerte.

Egy évvel később, 2023-ban Budapesten az Európa-liga döntőjében a Roma már nem ért révbe: hosszabbítás után tizenegyesekkel a Sevilla nyert.

A budapesti meccs utóélete is emlékezetes lett: Mourinho a játékvezetőt, Anthony Taylort szidalmazta, amiért az UEFA négy európai meccsre tiltotta el. A jelenet jól mutatta, hogy még a „Calm One” korszakában is ott lappangott benne a régi, lobbanékony Mourinho.

Az örök városban azonban örökre ott maradt a szíve, hiszen Mourinho körül Rómában tényleg kultusz épült. A 2022-es Konferencia-liga-győzelem után a város hangulatát úgy írták le, mint amikor Olaszország vb-t nyert 2006-ban.

Fenerbahçe: átszállójegy a Benficához

A török kitérő után – amelyet ő maga is „hibának” minősített – a Benfica hívta vissza. Pikáns csavar, hogy épp az a klub szerződtette, amelyik a BL-playoffban kiejtette a Fenerbahçét.

JoséMourinho, JoséMourinhokarrier, José Mourinho, José Mourinho karrier, Jose Mourinho Head Coach of AS Roma smiling during the Serie A 2021/22 football match between AC Milan and AS Roma at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on January 06, 2022 (Photo by Fabrizio Carabelli/LiveMedia/NurPhoto) (Photo by Fabrizio Carabelli / NurPhoto via AFP)
A Roma edzőjeként a Calm One
Fotó: Fabrizio Carabelli / NurPhoto via AFP / Fabrizio Carabelli / NurPhoto via AFP

A „Calm One”-korszakban kevesebb a zaj, de Mourinho mániája ugyanaz: a kockázat minimalizálása.

Kupakörnyezetben ez a megközelítés továbbra is versenyképes, de a bajnokságban biztosan domináns játékot várnak. Ezt a feszültséget kell most Lisszabonban feloldania.

És hogy mennyire csendesedett le a Special One? Azért még maradt benne bőven szufla, amit a legjobban bizonyít a bemutatkozó benficás győzelem előtti motivációs beszéde, amelyet a klub az Instagramon osztott meg: „Győzni a Benficában gyönyörű. A Benficában játszani kiba..ottul nehéz. Kikapni a Benficában kiba..ottul nehéz. Győzni a Benficában kiba..ottul szép… Sokat beszéltünk, most bemegyünk oda, és meg fogjuk ölni őket.”

A lefújás után aztán megismerhettük az edzőt, aki már nem a külső figyelemért harcol, hiszen amikor a sikerről kérdezték, mindössze ennyit mondott: „Jó volt, de semmi rendkívüli.”

  • Még több cikk
José Mourinho: A Benficában játszani kiba..ottul nehéz
Húsz éve nem tett ilyet José Mourinho, a BL-csapatok remeghetnek
Mourinho az isztambuli ámokfutásával végleg bohócot csinált magából

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!