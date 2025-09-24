Mourinho 62 évesen tért vissza a Benficához, és három nappal a kinevezése után egy könnyed 3-0-val nyitott az AVS Futebol SAD ellen. Az első sajtótájékoztatóján meglepően higgadt tónust ütött meg: nem ígért forradalmat, nem beszélt címekről vagy nagyszabású álmokról.
„Azért vagyok itt, hogy dolgozzak, szolgáljam a klubot, és tartsam magam egy etikai szerződéshez” – mondta. A Fenerbahçénál töltött rövid időszakot pedig két szóval intézte el: „hiba volt”.
Ezt nem pusztán az eredmények miatt tartja így, hanem mert a török klub domináns, támadó futballt várt el tőle, amely távol állt a saját alaptéziseitől.
A keret összetétele sem kedvezett a látványos, magas intenzitású játékhoz, így a felek között gyorsan világossá vált az elvárások és a lehetőségek közti szakadék. Ez a ritkán hallott önkritika még inkább aláhúzta, mennyire más hangot ütött meg most, mint a régi „Special One”: akkor a kihívások és a reflektorfény keresése vezette, most inkább a nyugalom és a józanság.
És micsoda véletlen egybeesés, a törököktől éppen azután menesztették, hogy a Benfica elütötte a BL-től a Fenert. Majd leigazolta a Benfica. Mourinho pedig ugyanitt, Lisszabonban kezdte élvonalbeli edzői pályafutását 2000-ben, így most a kör, legalábbis látszólag, bezárul.
Amikor Bobby Robson a Barcelonához került, Mourinho tolmácsolta a sajtótájékoztatóit. A spanyol újságírók hamar kiszúrták, hogy Mourinho nem egyszerűen fordít: a válaszai hosszabbak, részletesebbek voltak, mint amit Robson angolul mondott. A legenda szerint Mourinho már ekkor belecsempészte a saját meglátásait, kiegészítéseit – Robson pedig bízott benne annyira, hogy ráhagyta.
Louis van Gaal mellett már nemcsak tolmács volt, hanem tényleges szakmai stábtag. Van Gaal állítólag rendszeresen megkérte, hogy készítsen elemzéseket és edzésterveket.
Mourinho olyan alapos munkát végzett, hogy egyszer, amikor Van Gaal el volt tiltva, ő tarthatta a taktikai eligazítást a Barcelona első csapatának. Ekkor mutatta meg először, hogy képes karizmatikusan megszólítani sztárjátékosokat is.
A Barca öltözőben a játékosok már a kilencvenes évek közepén „Mister José”-ként emlegették, mert nem egyszerű fordítónak, hanem mini-edzőnek tekintették. Legendák szerint a brazil Ronaldo vagy Guardiola is gyakran fordult hozzá taktikai részletekkel, mert tudták: Mourinhónak mindig volt kész, szakmailag megalapozott válasza.
Ez a stábmunka jelentte az ugródeszkát, hiszen 2000-ben átvette a Benficát, ahol azonban csak rövid epizódszerep jutott neki. Ezek után az Uniao de Leiriánál építette tovább a hírnevét (2001-2002), majd innen hívta el a Porto 2002 januárjában, és itt állt össze először minden.
A magyar olvasók számára külön érdekesség, hogy Mourinho idején Buzsáky Ákos is lehetőséget kapott a Portóban: kezdőként játszott a Denizlispor elleni UEFA-kupa-mérkőzésen (2-2, 2003. február 27.), és pár nappal korábban a ligában is bemutatkozott. Buzsáky évekkel később is kiemelte, mennyire meghatározó volt számára ez az időszak: 2008-ban az Eurosportnak azt mondta, hogy José Mourinhót tartja a világ legjobb edzőjének. 2017-ben az Origónak, már edzőként így beszélt a portugálról: „Nagyon sokat tanultam Mourinhótól, akivel a Portónál dolgozhattam együtt. Még ma is rengeteg olyan dolgot használok, amit tőle láttam, sőt, az egyik motivációm éppen az, hogy egyszer szövetségi kapitányként kamatoztassam ezeket a tapasztalatokat”.
A Porto ekkor építette fel azt a struktúrát, amellyel a nemzetközi porondon is áttörést ért el. A 2003-as UEFA-kupa-döntőben (Porto-Celtic 3-2, Sevilla) Mourinho terve az volt, hogy a belső védők (Carvalho, Jorge Costa) domináljanak a beadásoknál. Henrik Larsson kétszer is betalált, de Mourinho reagált: Deco mélyebbre húzódott, a Costinha-Maniche tengely jobban zárt, hogy a svéd ne kapjon teret a tizenhatos előtt. Elöl pedig a Porto gyors átmenetei döntöttek: Deco szervezett, Derlei kétszer is eredményes volt, majd a hosszabbításban az ő gólja hozta a trófeát.
Ez volt Mourinho első nemzetközi győzelme edzőként, és egy évvel később a Monaco elleni BL-döntőben (3-0, 2004) már ennek a rendszernek a kiforrottabb változatával lépett szintet.
Az első londoni ciklusában sorban jöttek a címek és a defenzív rekordok: Mourinho rögtön az első idényében (2004-05) bajnok lett, a csapat 95 ponttal zárt, és mindössze 15 gólt kapott, ráadásul a Chelsea 50 év szünet után nyerte el a bajnoki aranyat.
Mourinho londoni belépője már önmagában kultikus pillanat lett, a bemutatkozó sajtótájékoztatón ugyanis így mutatta be magát: „Kérem, ne nevezzenek arrogánsnak! Bajnokok Ligája-győztes vagyok, és azt hiszem, különleges vagyok (Special One)”. Innentől a jelző ráragadt.
De a sztori nem csak a trófeákról szólt. 2005 tavaszán, kétmeccses UEFA-eltiltása idején Mourinho maga mesélte el, hogyan tartott mégis csapatbeszédet a Bayern elleni BL-negyeddöntő előtt:
délben már az öltözőben volt, este pedig – az elmondása szerint – szennyestartó kosárban próbálták kicsempészni az UEFA-ellenőrök elől.
2007-ben Mourinho és Abramovics között elmérgesedett a viszony: a tulajdonos látványos, támadó futballt várt, Mourinho viszont pragmatikus stílust játszatott, ráadásul Sevcsenko csapatba építését sem akarta erőltetni. A gyengébb szezonkezdet mellett ez vezetett a szakításhoz.
2007-ben a távozás Mourinho számára pénzügyileg is komoly bevételt jelentett: a klub beszámolóiban szereplő számok szerint az első válás után nagyjából 23,1 millió fontot (akkori árfolyamon közel 11 milliárd forintot) kapott ő és a stábja végkielégítésként. A 2015-ös második menesztés újabb 8,3 millió fontot (mintegy 3,8 milliárd forintot) hozott.
Milánóban (2008-2010) Mourinho pályafutásának egyik legnagyobb kihívása várt rá, és minden tudását be kellett vetnie. A csúcspont a 2010-es BL-elődöntő volt a Barcelona ellen: a visszavágón az Inter már az első félidőben emberhátrányba került, és így kellett kibekkelnie egy órát. A terv bevált: hiába nyert 1-0-ra a Barca, az Inter összesítésben döntőbe jutott.
A Bayern München elleni madridi fináléban (2-0) ugyanez a kockázatminimalizáló szemlélet dominált. Az Inter tudatosan átengedte a kezdeményezést és a kritikus pillanatokban Diego Milito hidegvérű befejezései döntöttek.
Mourinho milánói korszaka így lett tankönyvi példa arra, hogyan lehet a taktikai fegyelemmel és a kockázat szigorú menedzselésével a világ legjobb csapatai ellen is győzni. Nem véletlen, hogy a triplázás – bajnokság, kupa, BL – az Inter történetének legfényesebb fejezete lett.
De természetesen itt sem kerülték el a balhék. Az Inter-Sampdoria bajnokin két gyors kiállítás után Mourinho a kispadon keresztbe tett csuklóval, a kamerákba nézve jelezte: „meg van kötve a kezünk”. A bilincsgesztus a fegyelmi bizottságnál kiverte a biztosítékot: három mérkőzésre eltiltották, és 40 ezer euróra megbüntették.
A milánói triplázás után Madrid következett (2010-2013), ahol Mourinhót kifejezetten arra szerződtették, hogy megtörje a Guardiola-féle Barcelona dominanciáját. A feladat nem volt könnyű, de három szezon alatt így is maradandót alkotott: 2011-ben megnyerte a Király-kupát, 2012-ben a La Ligát – rekordnak számító 100 ponttal és 121 lőtt góllal –, 2012-ben pedig a spanyol Szuperkupát is begyűjtötte a csapattal. A Bajnokok Ligájában háromszor is elődöntőig jutott, de a várt áttörés, a 10. BL-trófea már nem jött össze.
A legemlékezetesebb jelenet a 2011-es Szuperkupa-döntőn történt, amikor Mourinho egy tömegverekedés közben az ellenfél edzője, Tito Vilanova szeméhez nyúlt. Ez esetért két Szuperkupa-meccsre tiltották el. Akkor nem mutatott megbánást, évekkel később viszont már elismerte, hogy túl messzire ment.
A másik hírhedt epizód a 2011-es BL-elődöntő után következett, amikor a 2-0-es hazai vereség után Mourinho nyíltan részrehajlással vádolta az európai szövetséget.
Az UEFA öt meccsre tiltotta el (részben felfüggesztve), és 50 ezer euróra büntette. Ez a kirohanás tette végleg emblematikussá az „UEFAlona” kifejezést, ami azóta is kíséri a korszak értékelését.
Érdekesség, hogy Mourinho a madridi évek alatt több rekordot is felállított: a Real nemcsak a 100 pontos csúcsot hozta, hanem idegenben 16 meccset megnyerve új ligarekordot állított fel, Cristiano Ronaldo pedig ebben a rendszerben érte el az első 40+ gólos idényét Spanyolországban. Az öltözőben azonban egyre nagyobb feszültségek alakultak ki: a Casillas–Ramos-tengely és a portugál edző viszonya megromlott. Végül 2013 nyarán Mourinho távozott.
2013-ban, amikor visszatért a Chelsea-hez, Mourinho ironikusan már „The Happy One”-ként mutatkozott be, hozzátéve: „ott vagyok, ahol lenni akarok”. A második londoni ciklusban újra bajnoki címet nyert (2015), de a következő idényben összeomlott a csapat, az öltözői feszültségek és a gyenge eredmények miatt Abramovics ismét menesztette.
2016 nyarán a Manchester Unitedhez került, ahol már más arcát mutatta. Az első idényben három trófeát is nyert – Ligakupa, Community Shield, Európa-liga –, és az utóbbit kifejezetten nagyra tartotta, mert így minden európai sorozatban diadalmaskodott edzőként.
A bajnokságban viszont nem sikerült felérnie a csúcsra: a City dominált, Mourinho pedig egyre inkább a védekezésre építő futball miatt kapott kritikákat.
2017-ben a France Football-interjúban már a „Calm One” korszakról beszélt: „A győzelem már nem a Hold, a vereség már nem a pokol, a feladatom a nyugalom átadása”.
2018 decemberében, egy újabb eredményválság után a United is szakított vele. A klub a hivatalos adatok szerint 19,6 millió font végkielégítést fizetett ki Mourinho stábjának.
2019 novemberében vette át a Tottenhamet, egyetlen céllal, hogy végre trófeát hozzon a klubnak. Az első hónapokban stabilizálta a csapatot, és eljutott az angol Ligakupa döntőjéig, ám a finálét már nélküle játszották: a klub 2021 áprilisában, alig hat nappal a döntő előtt menesztette. A szakítás mögött több ok állt: a játék képe sokak számára túlzottan defenzív volt, miközben a szurkolók és a vezetőség a Harry Kane–Szon Heung-min párosra épülő, támadóbb futballt vártak volna.
Mourinho 2021-ben vette át az AS Romát, és már a második idényében történelmet írt a fővárosi klubbal: 2022-ben megnyerte a frissen indított Konferencia-ligát. A portugál ezzel az első edző lett, aki mindegyik nagy UEFA-sorozatot (BL, EL/UEFA-kupa, KL) megnyerte.
Egy évvel később, 2023-ban Budapesten az Európa-liga döntőjében a Roma már nem ért révbe: hosszabbítás után tizenegyesekkel a Sevilla nyert.
A budapesti meccs utóélete is emlékezetes lett: Mourinho a játékvezetőt, Anthony Taylort szidalmazta, amiért az UEFA négy európai meccsre tiltotta el. A jelenet jól mutatta, hogy még a „Calm One” korszakában is ott lappangott benne a régi, lobbanékony Mourinho.
Az örök városban azonban örökre ott maradt a szíve, hiszen Mourinho körül Rómában tényleg kultusz épült. A 2022-es Konferencia-liga-győzelem után a város hangulatát úgy írták le, mint amikor Olaszország vb-t nyert 2006-ban.
A török kitérő után – amelyet ő maga is „hibának” minősített – a Benfica hívta vissza. Pikáns csavar, hogy épp az a klub szerződtette, amelyik a BL-playoffban kiejtette a Fenerbahçét.
A „Calm One”-korszakban kevesebb a zaj, de Mourinho mániája ugyanaz: a kockázat minimalizálása.
Kupakörnyezetben ez a megközelítés továbbra is versenyképes, de a bajnokságban biztosan domináns játékot várnak. Ezt a feszültséget kell most Lisszabonban feloldania.
És hogy mennyire csendesedett le a Special One? Azért még maradt benne bőven szufla, amit a legjobban bizonyít a bemutatkozó benficás győzelem előtti motivációs beszéde, amelyet a klub az Instagramon osztott meg: „Győzni a Benficában gyönyörű. A Benficában játszani kiba..ottul nehéz. Kikapni a Benficában kiba..ottul nehéz. Győzni a Benficában kiba..ottul szép… Sokat beszéltünk, most bemegyünk oda, és meg fogjuk ölni őket.”
A lefújás után aztán megismerhettük az edzőt, aki már nem a külső figyelemért harcol, hiszen amikor a sikerről kérdezték, mindössze ennyit mondott: „Jó volt, de semmi rendkívüli.”