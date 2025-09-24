Mourinho 62 évesen tért vissza a Benficához, és három nappal a kinevezése után egy könnyed 3-0-val nyitott az AVS Futebol SAD ellen. Az első sajtótájékoztatóján meglepően higgadt tónust ütött meg: nem ígért forradalmat, nem beszélt címekről vagy nagyszabású álmokról.

José Mourinho újratöltve: higgadtság, és természetesen győzelem a Benfica edzőjeként

„Azért vagyok itt, hogy dolgozzak, szolgáljam a klubot, és tartsam magam egy etikai szerződéshez” – mondta. A Fenerbahçénál töltött rövid időszakot pedig két szóval intézte el: „hiba volt”.

Ezt nem pusztán az eredmények miatt tartja így, hanem mert a török klub domináns, támadó futballt várt el tőle, amely távol állt a saját alaptéziseitől.

A keret összetétele sem kedvezett a látványos, magas intenzitású játékhoz, így a felek között gyorsan világossá vált az elvárások és a lehetőségek közti szakadék. Ez a ritkán hallott önkritika még inkább aláhúzta, mennyire más hangot ütött meg most, mint a régi „Special One”: akkor a kihívások és a reflektorfény keresése vezette, most inkább a nyugalom és a józanság.

José Mourinho a Fenerbahçe új edzőjeként integet a szurkolóknak az isztambuli Şükrü Saracoğlu Stadionban, 2024. június 2-án

És micsoda véletlen egybeesés, a törököktől éppen azután menesztették, hogy a Benfica elütötte a BL-től a Fenert. Majd leigazolta a Benfica. Mourinho pedig ugyanitt, Lisszabonban kezdte élvonalbeli edzői pályafutását 2000-ben, így most a kör, legalábbis látszólag, bezárul.

A tolmács, akitől Ronaldo és Guardiola is tanácsot kért

Amikor Bobby Robson a Barcelonához került, Mourinho tolmácsolta a sajtótájékoztatóit. A spanyol újságírók hamar kiszúrták, hogy Mourinho nem egyszerűen fordít: a válaszai hosszabbak, részletesebbek voltak, mint amit Robson angolul mondott. A legenda szerint Mourinho már ekkor belecsempészte a saját meglátásait, kiegészítéseit – Robson pedig bízott benne annyira, hogy ráhagyta.

Louis van Gaal mellett már nemcsak tolmács volt, hanem tényleges szakmai stábtag. Van Gaal állítólag rendszeresen megkérte, hogy készítsen elemzéseket és edzésterveket.

Bobby Robson és csapata a Barcelonánál 1996-ban: a hátsó sorban, jobbról a második José Mourinho, mellette Pep Guardiola. Ekkor még tolmácsként dolgozott, de már edzésterveket írt és ellenfeleket elemzett

Mourinho olyan alapos munkát végzett, hogy egyszer, amikor Van Gaal el volt tiltva, ő tarthatta a taktikai eligazítást a Barcelona első csapatának. Ekkor mutatta meg először, hogy képes karizmatikusan megszólítani sztárjátékosokat is.

A Barca öltözőben a játékosok már a kilencvenes évek közepén „Mister José”-ként emlegették, mert nem egyszerű fordítónak, hanem mini-edzőnek tekintették. Legendák szerint a brazil Ronaldo vagy Guardiola is gyakran fordult hozzá taktikai részletekkel, mert tudták: Mourinhónak mindig volt kész, szakmailag megalapozott válasza.