Kedd este a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Chelsea a portugál Benficát fogadja. A találkozó első sorban José Mourinho miatt lesz érdekes, aki visszatér korábbi sikerei színhelyére.

Az idei Konferencia-liga-győztes Chelsea kedd este a Benfica csapatát fogadja, vagyis a portugál csapat új edzője, José Mourinho ellenfélként tér vissza a londoni klubhoz, amellyel korábban három Premier League-címet, FA-kupát és három angol Ligakupát nyert. 

José Mourinho régi ismerősökbe botlott a Stamford Bridge-en
José Mourinho régi ismerősökbe botlott a Stamford Bridge-en
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

José Mourinho visszatért, tárt karokkal fogadták

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes portugál edző széles mosollyal tért vissza korábbi sikerei helyszínére, a Stamford Bridge-re, ahol jelentős változások történtek, mióta 2015-ben másodszor is távozott. A 62 éves Mourinho ellek ellenére találkozott régi ismerősökkel is, többek között Thresa Conneelyvel, aki a klub legendás sajtómunkatársa, ugyanis már 48 éve dolgozik a londoniaknál, így jelenleg ő a második leghosszabb ideje dolgozó alkalmazott a Chelsea-nél.

Miután Mourinho válaszolt az újságírói kérdésekre, személyesen is köszöntötte régi ismerőseit, valamint azokat is, akik az ő idejében még nem dolgoztak a klubnál. Aztán megpillantotta Conneelyt, akit egy baráti öleléssel és egy homlokra adott puszival üdvözölt. Az őszinte és megható pillanatról készült felvételek gyorsan bejárták a közösségi oldalakat.

Mourinho megnyilvánulása nem a kameráknak szólt és nem csupán a nosztalgia miatt történt, hanem a klubszeretetről, azonban kedd este legalább 90 percig ennek nem lesz nyoma. Különösen, hogy a Benfica az alapszakasz első fordulójában kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a playoffban a Ferencvárost búcsúztató Qarabagtól, ami után a vezetőség kirúgta Bruno Lage vezetőedzőt. Az elmúlt öt tétmeccséből csak egyet nyerő Chelsea ugyancsak vereséggel kezdte a BL-t, így mindkét csapat az első pontjaira hajt.

Mourinho eddig három bajnokin irányította a portugál csapatot, a mérlege két győzelem és egy döntetlen.

