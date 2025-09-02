A 2023/24-es szezonban a Fenerbahce İsmail Kartal vezetésével elképesztő szezont produkált. A török szakember a másfél éves ténykedése alatt 2.40 pontot átlagolt a Fener kispadján, csapata pedig 99 gólt lőve 99 pontot szerzett a török bajnokságban, de a bajnoki címhez a klubrekordnak számító pontmennyiség sem volt elég. A Süper Lig küzdelmeit a 102 pontot gyűjtő Galatasaray nyerte meg, így a Fenernél elköszöntek Kartaltól, a helyére pedig a portugál sztáredző, José Mourinho érkezett.
Mourinho a szerződése aláírása előtt állítólag már készen állt arra, hogy a szaúdi bajnokságban vállaljon munkát, de végül Törökországban kötött ki, ám könnyen lehet, hogy a 62 éves sztáredző csak elodázta az elkerülhetetlent, és hamarosan a Közel-Keleten folytatja, mivel az isztambuli szerepvállalása minden volt, csak sikersztori nem.
Mourinho tavaly júniusban megtartotta az első sajtótájékoztatóját, amelyen a rá jellemző sajátos stílusban elmondta, trófeákat akar nyerni a török klubbal.
Velem kapcsolatban az egyik legjobb és egyben legrosszabb dolog, hogy az emberek figyelnek rám, ezért a török bajnokságot is többet követik majd figyelemmel. Szeretném, hogy a török labdarúgás minden szinten fejlődjék. A török futballba, a török Szuperligába jöttem dolgozni, de alapvetően a Fenerbahcéért. Így, ha fel kell emelnem a hangomat a klubom érdekében, akkor nem habozok”
– jelentette ki Mourinho, aki évi 12 millió eurós fizetésért írt alá az isztambuli csapathoz.
Mourinho isztambuli kalandja óriási pofonnal indult, a Fenerbahce ugyanis a francia Lille ellen kiesett a Bajnokok Ligája playoff-köréből. A török csapat kiesése azért is volt rendkívül kínos, mert Mourinho együttese egy kiállítás miatt emberelőnyben bukta el a meccset. A látványos kudarc után a portugál természetesen a játékvezetőt és a VAR-szobában tevékenykedőket hibáztatta a kiesésért.
Mourinhonak a török bajnokságban okozott első botrányára egészen szeptemberig kellett várni. Csapata 3-1-re elveszítette az ősi rivális Galatasaray elleni derbit, ezért Mourinho úgy döntött, nem vesz részt a mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatón. A mérkőzés alatt a Galata-szurkolók a Mourinho védjegyeként ismert „The Special One” megnevezést átköltötték „The Crying One” gúnynévre. Mourinhót megviselték a történtek, mert a találkozó után a stadionból kifelé menet az egyik riporter megállította, és arról kérdezte, mit szól a galatások élcelődéséhez. A portugál érdemi válasz helyett sietősen távozott…
José Mourinhónak az elmúlt években minden csapatától azért kellett távoznia, mert nemcsak a játék volt nézhetetlen, hanem szép lassan leépítette az öltözőt is minden csapatában. Nagy valószínűséggel ez történt Isztambulban is. Mourinho megérkezett óriási kredittel, majd a játékosai egy idő után cserben hagyták a vállalhatatlan viselkedése miatt.
Jelenleg a boldogtalanság és a reménytelenség egyvelege uralkodik a klubnál. Mi az oka a boldogtalanságnak? A környezet, amely körülveszi őket. Miért kilátástalan a helyzet? Mert mindannyian többet vártunk. Vártunk valamit Mourinhótól, és a leigazolt futballistáktól”
– fogalmazott Volkan Demirel, a Fener korábbi kiváló kapusa, miután az isztambuli csapat nyolc forduló után csak a negyedik helyen állt a török bajnokságban.
Mourinho következő botránya 2024 októberében történt, amikor a Fenerbahce 1-1-es döntetlent játszott az Európa-ligában a portugál edző korábbi csapatával, a Manchester Uniteddal. Mourinho a találkozón piros lapot kapott, miután hevesen reklamált a francia Clément Turpin játékvezetőnél, mert úgy gondolta, csapatának tizenegyest kellett volna kapnia a második félidőben.
A meccs hátralévő részét Mourinho a lelátóról nézte, de utána elárulta, hogy meglátogatta Turpint, hogy megkérdezze, miért is állította őt ki.
A játékvezető valami hihetetlen dolgot mondott nekem. Azt állította, egyszerre látja az akciót a büntetőterületen belül, és az én viselkedésemet az oldalvonalnál. Gratulálok neki, mert ez teljesen lehetetlen. A játék során 100 mérföld per órás sebességgel az egyik szemével a szituációra figyelt, másik szemével pedig az én viselkedésemre a padon. Ezt a magyarázatot adta nekem, és ezért ő a világ egyik legjobb játékvezetője”
– nyilatkozta gúnyosan a portugál sztáredző, aki hozzátette, szerinte a legjobb, amit tehet, hogy elhagyja Fenerbahcét, és olyan klubhoz megy, amelyik nem szerepel az UEFA egyik versenysorozatában sem.
„Ha valamelyik alsóházban szereplő angol csapatnak szüksége lesz edzőre a következő két évben, készen állok az indulásra” – tette hozzá Mourinho.
A portugál sztáredző tavaly novemberben ismét a játékvezetéssel kezdett foglalkozni, tette mindezt egy olyan meccs után, amelyet csapata 3-2-re megnyert a Trabzonspor ellen. Mourinho a lefújás után tartott sajtótájékoztatón sem tagadta meg önmagát, páros lábbal szállt bele a teljes bírói csapatba.
A láthatatlan ember, Atilla Karaoglan, a videobíró volt a meccs embere, a játékvezető csak egy kisgyerek volt a pályán. Habár egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de végső soron az egész rendszer ellen kellett, hogy harcoljunk. És most minden Fener-drukker nevében beszélek. Soha többé nem akarjuk ezt az embert a meccsünkön látni, sem bíróként sem videobíróként. Az a helyzet, hogy, amikor ide jöttem, csak a sztori felét mondták el nekem, ha az egészet ismertem volna, alá sem írom a szerződést”
– magyarázkodott Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy nem az ő dolga megoldani a török futballban évek óta uralkodó igazságtalanságokat.
„Külföldön senki sem nézi a török bajnokságot. Valószínűleg Londonban is csak a fiam követi, senki más. De miért néznék pont ezt? Túl szürke, túl sötét, túl büdös. Viszont ez a munkám, és én mindent megteszek a munkámért, a csapatomért" – fogalmazott Mourinho, akit az eset után 26 ezer euró (közel 10 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére büntettek a játékvezetők kritizálása miatt.
Emellett Mourinho még 1500 eurós bírságot és egymeccses eltiltást is kapott az ellenfél szurkolóival szemben tanúsított sportszerűtlen viselkedése miatt.
A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray szárnyalása miatt Mourinho csapatának esélye sem volt a bajnoki cím megnyerésére. A portugál edző ezért bevetette azt, amihez a legjobban ért: folyamatosan produkálta magát, hogy csapata elkeserítő játéka helyett inkább róla beszéljenek.
Nyerni akarok, de fair körülmények között. Ha nem sikerül tisztán győznöm, elfogadom a vereséget. Guardiola hat bajnoki címet nyert, én hármat, de tisztán. Ha veszítek, gratulálok az ellenfélnek, amikor jobb, mint mi. De nem akarok úgy nyerni, hogy 150 vádpont van ellenem”
– utalt Mourinho arra, hogy a Pep Guardiola vezette Manchester City közel 130 vádpontban megsértette a Premier League pénzügyi szabályait.
A portugál edző következő botrányára február végéig kellett várni. A Galatasaray elleni isztambuli derbi után Galata közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a török nép megsértése miatt feljelentést tesznek Mourinho ellen.
„Mióta csak Törökországban dolgozik, Mourinho rendszeresen tesz degradáló kifejezéseket a török népre. Az eddigi erkölcstelen álláspontját most még emberhez nem méltó szavak is kísérték” – állt a Galatasaray közleményében.
Ezúttal az volt a baj, hogy Mourinho pökhendi módon szembe dicsérte a rangadóra kijelölt szlovén játékvezetőt, Slavko Vincicet, míg a török negyedik játékvezetőnek az mondta, ha ő vezette volna a meccset, az katasztrófa lett volna. Nem mellesleg Mourinho majmokhoz hasonlította a Galatasaray játékosait, amivel rengeteg embernél kiverte a biztosítékot.
Hálás vagyok a játékvezetőnek. Yusufnak az első percben volt egy nagy fejese, és az ellenfél kispadján úgy ugráltak a játékosok, mint a majmok. Egy török játékvezető sárgát adott volna, és öt perc után le is kellett volna hoznom Yusufot a pályáról”
– mondta Mourinho, aki az eset után négy török bajnokira szóló eltiltást, valamint 1,6 millió török lírás (csaknem 17 millió forintos) pénzbírságot kapott.
Az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén a Fenerbahce ledolgozta kétgólos hátrányát a skót Glasgow Rangers otthonában, azonban a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban búcsúzni kényszerült a sorozattól. A kiesés után Mourinho szokásához híven a játékvezetést okolta a kudarcért, és még a 2023-as budapesti botrányát is megemlítette.
Remélem, hogy mindaz, ami az európai kupaporondon történik velem, az nem a budapesti Európa-liga döntő következménye. Nagyon remélem, hogy ez csak véletlen”
– kezdte Mourinho, aki 2023 májusában az AS Roma edzőjeként volt érdekelt a Sevilla elleni fináléban, amit a Puskás Arénában rendeztek.
Mourinho a Sevilla ellen 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel elveszített finálét követően már a sajtótájékoztatón is élesen bírálta Anthony Taylort, majd a napvilágra került videofelvételek alapján a Puskás Aréna parkolójában sértő kifejezésekkel inzultálta az angol bírót, akit „szégyennek" nevezett.
A játékvezetőt nemcsak Mourinho inzultálta, hanem másnap a budapesti repülőtéren a római szurkolók is: lökdösték és rángatták, a rendőröknek kellett megvédeniük a súlyosabb támadástól. Az eset után az UEFA fegyelmi bizottsága négy meccsre eltiltotta a portugál sztáredzőt a botrányos budapesti viselkedése miatt.
„Azóta a döntő óta, az eltiltásom óta történtek velünk a dolgok. Azért nem jutottunk be a Bajnokok Ligájába, mert a 120. percben kaptunk olyan büntetőt, ahol csak negyedik játékvezető látott szabálytalanságot” – utalt Mourinho a tavaly augusztusi Lille elleni BL-selejtezős meccsre, amelyen csapata az utolsó pillanatban bukta el a főtáblás szereplést Jonathan David 120. percben lőtt 11-es gólja miatt.
Most idejöttünk, a VAR-szobában egy olyan ember ült, akit az egyik legjobbnak tartanak, mégsem vett észre három tizenegyest. Csak remélem, hogy ez az egész véletlen. Megfizettem a hibámért, remélem, hogy ezzel vége. Imádkozom azért, hogy ez csak a balszerencse műve legyen”
– tette hozzá a portugál.
Április elején a Török Kupa negyeddöntőjében jött Mourinho harmadik Galatasaray elleni derbije, Sallai Roland csapata azonban ezt a mérkőzést is megnyerte. A paprikás hangulatú mérkőzés lefújása után Mourinho elkapta Okan Burukot, a Galata edzőjét, és nemes egyszerűséggel megcsavarta az orrát. Azt nem tudni, mi volt Mourinho terve, de finoman szólva sem volt elegáns dolog.
Mourinhótól mindez nem teljesen idegen, ugyanis korábban, a Real Madrid edzőjeként a néhai Tito Vilanova szemébe nyúlt bele, amikor a szakember a Barcelona másodedzője volt.
Mourinho csapata a szezon végén a második helyen zárt a török bajnokságban, 11 pont hátránnyal a Galatasaray mögött. A trófea nélküli szezon után a szurkolók a lemondását követelték, a portugál edző mégis maradhatott, aminek minden bizonnyal az állt a hátterében, hogy a kirúgása esetén óriási lelépési díjat kellett volna fizetni neki.
A vezetőségnél augusztus végén telt be a pohár, amikor Mourinho borzalmasan futballozó csapata úgy esett ki a Benfica elleni Bajnokok Ligája playoff-párharcban, hogy a visszavágón kaput eltaláló lövése sem volt.
Mourinho tehát bő egy év után távozott a török Fenerbahce csapatától, végkielégítésként pedig 15 millió eurót kapott. A portugál sztáredző ezzel pályafutása során már 115 millió eurót zsebelt be csak a lelépési díjakból, miközben a nimbuszát évről évre lejjebb rombolja.
Hogy hol lesz Mourinho következő állomáshelye, azt egyelőre nem tudni, de a pletykák már beindultak, miután múlt hétvégén ott volt a lelátón a Nottingham Forest-West Ham United mérkőzésen. Sajtóhírek szerint Mourinho honfitársát, Nuno Espirito Santót válthatja a Forest kispadján. Azt az edzőt, aki az előző szezonban történelmet írt azzal, hogy a kétszeres BEK-győztes csapatot visszavezette az európai kupaporondra.