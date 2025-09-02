A 2023/24-es szezonban a Fenerbahce İsmail Kartal vezetésével elképesztő szezont produkált. A török szakember a másfél éves ténykedése alatt 2.40 pontot átlagolt a Fener kispadján, csapata pedig 99 gólt lőve 99 pontot szerzett a török bajnokságban, de a bajnoki címhez a klubrekordnak számító pontmennyiség sem volt elég. A Süper Lig küzdelmeit a 102 pontot gyűjtő Galatasaray nyerte meg, így a Fenernél elköszöntek Kartaltól, a helyére pedig a portugál sztáredző, José Mourinho érkezett.

José Mourinho nagy reményekkel érkezett Isztambulba

Fotó: Arife Karakum/Anadolu via AFP

Mourinho a szerződése aláírása előtt állítólag már készen állt arra, hogy a szaúdi bajnokságban vállaljon munkát, de végül Törökországban kötött ki, ám könnyen lehet, hogy a 62 éves sztáredző csak elodázta az elkerülhetetlent, és hamarosan a Közel-Keleten folytatja, mivel az isztambuli szerepvállalása minden volt, csak sikersztori nem.

​Mourinho bohóckodása Isztambulban

Mourinho tavaly júniusban megtartotta az első sajtótájékoztatóját, amelyen a rá jellemző sajátos stílusban elmondta, trófeákat akar nyerni a török klubbal.

Velem kapcsolatban az egyik legjobb és egyben legrosszabb dolog, hogy az emberek figyelnek rám, ezért a török bajnokságot is többet követik majd figyelemmel. Szeretném, hogy a török labdarúgás minden szinten fejlődjék. A török futballba, a török Szuperligába jöttem dolgozni, de alapvetően a Fenerbahcéért. Így, ha fel kell emelnem a hangomat a klubom érdekében, akkor nem habozok”

– jelentette ki Mourinho, aki évi 12 millió eurós fizetésért írt alá az isztambuli csapathoz.

Mourinho isztambuli kalandja óriási pofonnal indult, a Fenerbahce ugyanis a francia Lille ellen kiesett a Bajnokok Ligája playoff-köréből. A török csapat kiesése azért is volt rendkívül kínos, mert Mourinho együttese egy kiállítás miatt emberelőnyben bukta el a meccset. A látványos kudarc után a portugál természetesen a játékvezetőt és a VAR-szobában tevékenykedőket hibáztatta a kiesésért.

Mourinho bírózással indította isztambuli szerepvállalását is

Fotó: Cemal Yurttas/Anadolu via AFP

Mourinhonak a török bajnokságban okozott első botrányára egészen szeptemberig kellett várni. Csapata 3-1-re elveszítette az ősi rivális Galatasaray elleni derbit, ezért Mourinho úgy döntött, nem vesz részt a mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatón. A mérkőzés alatt a Galata-szurkolók a Mourinho védjegyeként ismert „The Special One” megnevezést átköltötték „The Crying One” gúnynévre. Mourinhót megviselték a történtek, mert a találkozó után a stadionból kifelé menet az egyik riporter megállította, és arról kérdezte, mit szól a galatások élcelődéséhez. A portugál érdemi válasz helyett sietősen távozott…