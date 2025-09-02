Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután a Fenerbahce elbukta a portugál Benficával szembeni Bajnokok Ligája playoff-párharcot, a török klubnál egy év után megköszönték José Mourinho munkáját. A 62 éves Mourinho anyagilag remekül járt, hiszen végkielégítésként 15 millió euróval távozott az isztambuli klubtól, szakmailag viszont egyre lejjebb csúszik a portugál sztáredző, és megeshet, hogy lassan kicsekkol az európai topfutballból. Bár, ha belegondolunk, ez már évekkel ezelőtt megtörtént.

A 2023/24-es szezonban a Fenerbahce İsmail Kartal vezetésével elképesztő szezont produkált. A török szakember a másfél éves ténykedése alatt 2.40 pontot átlagolt a Fener kispadján, csapata pedig 99 gólt lőve 99 pontot szerzett a török bajnokságban, de a bajnoki címhez a klubrekordnak számító pontmennyiség sem volt elég. A Süper Lig küzdelmeit a 102 pontot gyűjtő Galatasaray nyerte meg, így a Fenernél elköszöntek Kartaltól, a helyére pedig a portugál sztáredző, José Mourinho érkezett. 

Mourinho, Jose Mourinho of Fenerbahce speaks during the press conference following the Turkish Super Lig week 36 football match between Fenerbahce and Ikas Eyupspor at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye, on May 18, 2025. Arife Karakum / Anadolu (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)
José Mourinho nagy reményekkel érkezett Isztambulba
Fotó: Arife Karakum/Anadolu via AFP

Mourinho a szerződése aláírása előtt állítólag már készen állt arra, hogy a szaúdi bajnokságban vállaljon munkát, de végül Törökországban kötött ki, ám könnyen lehet, hogy a 62 éves sztáredző csak elodázta az elkerülhetetlent, és hamarosan a Közel-Keleten folytatja, mivel az isztambuli szerepvállalása minden volt, csak sikersztori nem. 

​Mourinho bohóckodása Isztambulban

Mourinho tavaly júniusban megtartotta az első sajtótájékoztatóját, amelyen a rá jellemző sajátos stílusban elmondta, trófeákat akar nyerni a török klubbal. 

Velem kapcsolatban az egyik legjobb és egyben legrosszabb dolog, hogy az emberek figyelnek rám, ezért a török bajnokságot is többet követik majd figyelemmel. Szeretném, hogy a török labdarúgás minden szinten fejlődjék. A török futballba, a török Szuperligába jöttem dolgozni, de alapvetően a Fenerbahcéért. Így, ha fel kell emelnem a hangomat a klubom érdekében, akkor nem habozok” 

– jelentette ki Mourinho, aki évi 12 millió eurós fizetésért írt alá az isztambuli csapathoz. 

Mourinho isztambuli kalandja óriási pofonnal indult, a Fenerbahce ugyanis a francia Lille ellen kiesett a Bajnokok Ligája playoff-köréből. A török csapat kiesése azért is volt rendkívül kínos, mert Mourinho együttese egy kiállítás miatt emberelőnyben bukta el a meccset. A látványos kudarc után a portugál természetesen a játékvezetőt és a VAR-szobában tevékenykedőket hibáztatta a kiesésért.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 13: Head coach of Fenerbahce Jose Mourinho (L) talks with the referee during the UEFA Champions League 3rd qualifying second-leg football match between Fenerbahce and Lille at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye on August 13, 2024. Cemal Yurttas / Anadolu (Photo by Cemal Yurttas / Anadolu via AFP)
Mourinho bírózással indította isztambuli szerepvállalását is
Fotó: Cemal Yurttas/Anadolu via AFP

Mourinhonak a török bajnokságban okozott első botrányára egészen szeptemberig kellett várni. Csapata 3-1-re elveszítette az ősi rivális Galatasaray elleni derbit, ezért Mourinho úgy döntött, nem vesz részt a mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatón. A mérkőzés alatt a Galata-szurkolók a Mourinho védjegyeként ismert „The Special One” megnevezést átköltötték „The Crying One” gúnynévre. Mourinhót megviselték a történtek, mert a találkozó után a stadionból kifelé menet az egyik riporter megállította, és arról kérdezte, mit szól a galatások élcelődéséhez. A portugál érdemi válasz helyett sietősen távozott…

​Mourinho a Premier League-ben?

José Mourinhónak az elmúlt években minden csapatától azért kellett távoznia, mert nemcsak a játék volt nézhetetlen, hanem szép lassan leépítette az öltözőt is minden csapatában. Nagy valószínűséggel ez történt Isztambulban is. Mourinho megérkezett óriási kredittel, majd a játékosai egy idő után cserben hagyták a vállalhatatlan viselkedése miatt. 

Jelenleg a boldogtalanság és a reménytelenség egyvelege uralkodik a klubnál. Mi az oka a boldogtalanságnak? A környezet, amely körülveszi őket. Miért kilátástalan a helyzet? Mert mindannyian többet vártunk. Vártunk valamit Mourinhótól, és a leigazolt futballistáktól” 

fogalmazott Volkan Demirel, a Fener korábbi kiváló kapusa, miután az isztambuli csapat nyolc forduló után csak a negyedik helyen állt a török bajnokságban. 

Mourinho következő botránya 2024 októberében történt, amikor a Fenerbahce 1-1-es döntetlent játszott az Európa-ligában a portugál edző korábbi csapatával, a Manchester Uniteddal. Mourinho a találkozón piros lapot kapott, miután hevesen reklamált a francia Clément Turpin játékvezetőnél, mert úgy gondolta, csapatának tizenegyest kellett volna kapnia a második félidőben. 

Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho watches the match from the stand after receiving a red card during the UEFA Europa League, 1st round day 3 football match between Fenerbahce SK and Manchester United at the Sukru Saracoglu Stadium in Istanbul on October 24, 2024. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Mourinhót a lelátóra küldték a Manchester United elleni El-meccsen
Fotó: Ozan Kose/AFP

A meccs hátralévő részét Mourinho a lelátóról nézte, de utána elárulta, hogy meglátogatta Turpint, hogy megkérdezze, miért is állította őt ki.

A játékvezető valami hihetetlen dolgot mondott nekem. Azt állította, egyszerre látja az akciót a büntetőterületen belül, és az én viselkedésemet az oldalvonalnál. Gratulálok neki, mert ez teljesen lehetetlen. A játék során 100 mérföld per órás sebességgel az egyik szemével a szituációra figyelt, másik szemével pedig az én viselkedésemre a padon. Ezt a magyarázatot adta nekem, és ezért ő a világ egyik legjobb játékvezetője” 

nyilatkozta gúnyosan a portugál sztáredző, aki hozzátette, szerinte a legjobb, amit tehet, hogy elhagyja Fenerbahcét, és olyan klubhoz megy, amelyik nem szerepel az UEFA egyik versenysorozatában sem. 

„Ha valamelyik alsóházban szereplő angol csapatnak szüksége lesz edzőre a következő két évben, készen állok az indulásra” – tette hozzá Mourinho. 

​Mourinhónak büdös a török bajnokság

A portugál sztáredző tavaly novemberben ismét a játékvezetéssel kezdett foglalkozni, tette mindezt egy olyan meccs után, amelyet csapata 3-2-re megnyert a Trabzonspor ellen. Mourinho a lefújás után tartott sajtótájékoztatón sem tagadta meg önmagát, páros lábbal szállt bele a teljes bírói csapatba.

A láthatatlan ember, Atilla Karaoglan, a videobíró volt a meccs embere, a játékvezető csak egy kisgyerek volt a pályán. Habár egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de végső soron az egész rendszer ellen kellett, hogy harcoljunk. És most minden Fener-drukker nevében beszélek. Soha többé nem akarjuk ezt az embert a meccsünkön látni, sem bíróként sem videobíróként. Az a helyzet, hogy, amikor ide jöttem, csak a sztori felét mondták el nekem, ha az egészet ismertem volna, alá sem írom a szerződést” 

magyarázkodott Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy nem az ő dolga megoldani a török futballban évek óta uralkodó igazságtalanságokat. 

ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 6: Fenerbahce head coach Jose Mourinho follows the Turkish Super Lig week 30 football match between Fenerbahce and Trabzonspor at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye on April 6, 2025. Serhat Cagdas / Anadolu (Photo by Serhat Cagdas / Anadolu via AFP)
Mourinho szerint senkit sem érdekel a török bajnokság
Fotó: Serhat Cagdas/Anadolu via AFP

„Külföldön senki sem nézi a török bajnokságot. Valószínűleg Londonban is csak a fiam követi, senki más. De miért néznék pont ezt? Túl szürke, túl sötét, túl büdös. Viszont ez a munkám, és én mindent megteszek a munkámért, a csapatomért" – fogalmazott Mourinho, akit az eset után 26 ezer euró (közel 10 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére büntettek a játékvezetők kritizálása miatt.

Emellett Mourinho még 1500 eurós bírságot és egymeccses eltiltást is kapott az ellenfél szurkolóival szemben tanúsított sportszerűtlen viselkedése miatt.

​Mourinho beszólt Guardiolának is

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray szárnyalása miatt Mourinho csapatának esélye sem volt a bajnoki cím megnyerésére. A portugál edző ezért bevetette azt, amihez a legjobban ért: folyamatosan produkálta magát, hogy csapata elkeserítő játéka helyett inkább róla beszéljenek. 

Nyerni akarok, de fair körülmények között. Ha nem sikerül tisztán győznöm, elfogadom a vereséget. Guardiola hat bajnoki címet nyert, én hármat, de tisztán. Ha veszítek, gratulálok az ellenfélnek, amikor jobb, mint mi. De nem akarok úgy nyerni, hogy 150 vádpont van ellenem” 

utalt Mourinho arra, hogy a Pep Guardiola vezette Manchester City közel 130 vádpontban megsértette a Premier League pénzügyi szabályait. 

​Mourinhót rasszizmus miatt beperelték

A portugál edző következő botrányára február végéig kellett várni. A Galatasaray elleni isztambuli derbi után Galata közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a török nép megsértése miatt feljelentést tesznek Mourinho ellen.

„Mióta csak Törökországban dolgozik, Mourinho rendszeresen tesz degradáló kifejezéseket a török népre. Az eddigi erkölcstelen álláspontját most még emberhez nem méltó szavak is kísérték” – állt a Galatasaray közleményében.

ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 2: Jose Mourinho, head coach of Fenerbahce follows the Ziraat Turkish Cup Quarter-Final match between Fenerbahce and Galatasaray at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye on April 2, 2025. Arife Karakum / Anadolu (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)
Mourinho csapata egyszer sem tudta legyőzni az ősi rivális Galatasarayt
Fotó: Arife Karakum/Anadolu via AFP

Ezúttal az volt a baj, hogy Mourinho pökhendi módon szembe dicsérte a rangadóra kijelölt szlovén játékvezetőt, Slavko Vincicet, míg a török negyedik játékvezetőnek az mondta, ha ő vezette volna a meccset, az katasztrófa lett volna. Nem mellesleg Mourinho majmokhoz hasonlította a Galatasaray játékosait, amivel rengeteg embernél kiverte a biztosítékot. 

Hálás vagyok a játékvezetőnek. Yusufnak az első percben volt egy nagy fejese, és az ellenfél kispadján úgy ugráltak a játékosok, mint a majmok. Egy török játékvezető sárgát adott volna, és öt perc után le is kellett volna hoznom Yusufot a pályáról” 

mondta Mourinho, aki az eset után négy török bajnokira szóló eltiltást, valamint 1,6 millió török lírás (csaknem 17 millió forintos) pénzbírságot kapott. 

​A budapesti botrány felemlegetése

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén a Fenerbahce ledolgozta kétgólos hátrányát a skót Glasgow Rangers otthonában, azonban a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban búcsúzni kényszerült a sorozattól. A kiesés után Mourinho szokásához híven a játékvezetést okolta a kudarcért, és még a 2023-as budapesti botrányát is megemlítette.

Remélem, hogy mindaz, ami az európai kupaporondon történik velem, az nem a budapesti Európa-liga döntő következménye. Nagyon remélem, hogy ez csak véletlen” 

kezdte Mourinho, aki 2023 májusában az AS Roma edzőjeként volt érdekelt a Sevilla elleni fináléban, amit a Puskás Arénában rendeztek.

AS Roma's Portuguese coach Jose Mourinho (C) reacts during the UEFA Europa League final football match between Sevilla FC and AS Roma at the Puskas Arena in Budapest on May 31, 2023. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)
Mourinho a budapesti Európa-liga-döntőben is botrányt csinált
Fotó: Vladimir Simicek/AFP

Mourinho a Sevilla ellen 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel elveszített finálét követően már a sajtótájékoztatón is élesen bírálta Anthony Taylort, majd a napvilágra került videofelvételek alapján a Puskás Aréna parkolójában sértő kifejezésekkel inzultálta az angol bírót, akit „szégyennek" nevezett. 

A játékvezetőt nemcsak Mourinho inzultálta, hanem másnap a budapesti repülőtéren a római szurkolók is: lökdösték és rángatták, a rendőröknek kellett megvédeniük a súlyosabb támadástól. Az eset után az UEFA fegyelmi bizottsága négy meccsre eltiltotta a portugál sztáredzőt a botrányos budapesti viselkedése miatt. 

„Azóta a döntő óta, az eltiltásom óta történtek velünk a dolgok. Azért nem jutottunk be a Bajnokok Ligájába, mert a 120. percben kaptunk olyan büntetőt, ahol csak negyedik játékvezető látott szabálytalanságot” – utalt Mourinho a tavaly augusztusi Lille elleni BL-selejtezős meccsre, amelyen csapata az utolsó pillanatban bukta el a főtáblás szereplést Jonathan David 120. percben lőtt 11-es gólja miatt. 

Most idejöttünk, a VAR-szobában egy olyan ember ült, akit az egyik legjobbnak tartanak, mégsem vett észre három tizenegyest. Csak remélem, hogy ez az egész véletlen. Megfizettem a hibámért, remélem, hogy ezzel vége. Imádkozom azért, hogy ez csak a balszerencse műve legyen” 

– tette hozzá a portugál.

​Orrcsavarás az isztambuli derbin

Április elején a Török Kupa negyeddöntőjében jött Mourinho harmadik Galatasaray elleni derbije, Sallai Roland csapata azonban ezt a mérkőzést is megnyerte. A paprikás hangulatú mérkőzés lefújása után Mourinho elkapta Okan Burukot, a Galata edzőjét, és nemes egyszerűséggel megcsavarta az orrát. Azt nem tudni, mi volt Mourinho terve, de finoman szólva sem volt elegáns dolog.

ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 2: Okan Buruk, head coach of Galatasaray fell on the ground after his hit on the face during the Ziraat Turkish Cup Quarter-Final match between Fenerbahce and Galatasaray at Ulker Stadium in Istanbul, Turkiye on April 2, 2025. Ali Atmaca / Anadolu (Photo by ALI ATMACA / Anadolu via AFP)
Mourinho a Galata edzőjével is összetűzésbe keveredett 
Fotó: Ali Atmaca/Anadolu via AFP

Mourinhótól mindez nem teljesen idegen, ugyanis korábban, a Real Madrid edzőjeként a néhai Tito Vilanova szemébe nyúlt bele, amikor a szakember a Barcelona másodedzője volt.

​Visszatérés Angliába?

Mourinho csapata a szezon végén a második helyen zárt a török bajnokságban, 11 pont hátránnyal a Galatasaray mögött. A trófea nélküli szezon után a szurkolók a lemondását követelték, a portugál edző mégis maradhatott, aminek minden bizonnyal az állt a hátterében, hogy a kirúgása esetén óriási lelépési díjat kellett volna fizetni neki. 

A vezetőségnél augusztus végén telt be a pohár, amikor Mourinho borzalmasan futballozó csapata úgy esett ki a Benfica elleni Bajnokok Ligája playoff-párharcban, hogy a visszavágón kaput eltaláló lövése sem volt. 

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 30: Portuguese head coach Jose Mourinho waits for his flight at Istanbul Airport after Turkish Super Lig club Fenerbahce has parted ways with him in Istanbul, Turkiye on August 30, 2025. Kenan Irtak / Anadolu (Photo by Kenan Irtak / Anadolu via AFP)
José Mourinho egy év után távozott Isztambulból
Fotó: Kenan Irtak/Anadolu via AFP

Mourinho tehát bő egy év után távozott a török Fenerbahce csapatától, végkielégítésként pedig 15 millió eurót kapott. A portugál sztáredző ezzel pályafutása során már 115 millió eurót zsebelt be csak a lelépési díjakból, miközben a nimbuszát évről évre lejjebb rombolja. 

Hogy hol lesz Mourinho következő állomáshelye, azt egyelőre nem tudni, de a pletykák már beindultak, miután múlt hétvégén ott volt a lelátón a Nottingham Forest-West Ham United mérkőzésen. Sajtóhírek szerint Mourinho honfitársát, Nuno Espirito Santót válthatja a Forest kispadján. Azt az edzőt, aki az előző szezonban történelmet írt azzal, hogy a kétszeres BEK-győztes csapatot visszavezette az európai kupaporondra. 

  • kapcsolódó cikkek:
José Mourinho a Fradi El-ellenfelénél köthet ki?
José Mourinho újabb sztárcsapatot kopasztott meg a kirúgásával
José Mourinhót kirúgta a Fenerbahce – visszatér a Manchester Unitedhez?
Sokkoló beismerés Mourinhótól: ez a focista tette jobbá edzőként
José Mourinho a könnyeivel küszködve emlékezett meg BL-győztes csapatkapitányáról – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!