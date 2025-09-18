A 17-szeres magyar válogatott Nagy Tibor szerda este szívinfarktust kapott, ami után hiába szállították a váci kórházba, majd onnan a budapesti Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni – írja a Nemzeti Sport.

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Gyászol a magyar futball: elhunyt Nagy Tibor

Az Újpesten nevelkedő játékos viszonylag későn, 25 évesen mutatkozott be az NB I-ben, ahol a Csank Jánossal fémjelzett váci sikerkorszak kulcsembere és csapatkapitánya volt. Nagy 1986-ban Gödről került Vácra, amellyel 1994-ben bajnoki címet ünnepelhetett, emellett háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében. Egy rövid indonéziai és fóti kitérőt követően Vácról vonult vissza 2002-ben, 40 évesen. Pályafutása végeztével sem távolodott el a sportágtól, a Vác, a Dunaújváros, a Cegléd és a Balassagyarmat edzője is volt.

A karrierjét középpályásként kezdő, később védőként szereplő Nagy Tibor 1991 januárjában, 29 évesen mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben összesen 17 találkozón lépett pályára, és egy gólt szerzett.